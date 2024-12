Bảo an dùng đèn chích điện “dẹp loạn” khiến nam ca sĩ Vbiz hốt hoảng

Tối 30/11, Noo Phước Thịnh đã “chạy show” 2 đêm diễn liên tiếp tại thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, tại sự kiện âm nhạc Dốc Mộng Mơ quy tụ dàn anh trai, anh tài, Noo Phước Thịnh cũng trở thành “trùm cuối” được nhiều khán giả mong chờ. Ngay sau đêm nhạc, đã có rất đông khán giả nán lại để chờ đón, gặp gỡ nam ca sĩ ở bên ngoài khu vực biểu diễn.

Tuy nhiên, vì có quá đông fan có mặt đã khiến lực lượng bảo an phải ra sức để bảo đảm an toàn cho Noo Phước Thịnh. Ngay khi thấy đám đông có khả năng mất kiểm soát, một nhân viên bảo an đã sử dụng đèn chích điện và bật chức năng phóng điện nhằm “dẹp loạn”.

Ngay khi thấy hành động này, Noo Phước Thịnh không giấu được sự hốt hoảng và lập tức có động thái can thiệp, ra tín hiệu cho nhân viên bảo an giữ bình tĩnh để không làm tổn hại người hâm mộ của mình.

Clip phản ứng của Noo Phước Thịnh khi bảo an “dẹp loạn” (Nguồn: Ann)

Noo Phước Thịnh hốt hoảng, lập tức can thiệp khi nhân viên an ninh dùng đèn chích điện để giữ ổn định trật tự đám đông

Hành động của Noo Phước Thịnh sau khi được chia sẻ trên MXH đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều nhận định, nam ca sĩ đã có động thái khéo léo, tinh tế để không làm mất lòng các nhân viên an ninh đang bảo vệ mình mà vẫn giữ sự an toàn cho các fan đang có mặt.

Clip một góc quay khác được chia sẻ trên MXH (Nguồn: Tuấn Kiệt)

Trước đó, dù “chạy show” ngay trong đêm nhưng Noo Phước Thịnh vẫn mang đến loạt các ca khúc như Những Kẻ Mộng Mơ, Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi và Wanna Stay In Love. Nhiều khán giả có mặt phát hiện nam ca sĩ không ít lần phải dừng hát vì cơn ho bất chợt nhưng tổng thể màn trình diễn vẫn hoàn hảo và khép lại một đêm nhạc mãn nhãn cho người hâm mộ.

Clip Noo Phước Thịnh trình diễn Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi

Một số hình ảnh của Noo Phước Thịnh trong đêm nhạc: