Thanh Lam công khai nói ghét Thu Minh, lý do là gì?

Tối 1/12, đêm Chung kết và Trao giải chương trình Our Song VietNam 2024 (Bài Hát Của Chúng Ta) đã chính thức lên sóng. Sau hàng loạt màn trình diễn của các vị khách mời cũng như những giải phụ được công bố, ngôi vị Quán quân được khán giả mong chờ nhiều nhất về việc ai là người được xướng tên. Trong đó, Top 3 của Our Song VietNam bao gồm Thanh Lam - Orange, Thu Minh - Vũ Thảo My, Lương Bích Hữu - OgeNus.

Top 3 của chương trình Our Song VietNam

Đến với màn công bố quán quân, Thu Minh chia sẻ “Thật ra cũng không mong tới giây phút này, tại vì bữa giờ chị em mình vui quá”. Thanh Lam dí dỏm tiếp lời “Tự dưng có quán quân chị em mình lại tự dưng hơi ghét ghét nhau 1 tí”.

Giọng ca Đường Cong tiếp tục đáp lời đàn chị hài hước: “Đố kị đó”. Thanh Lam không quên “quăng miếng”: “Sau chương trình này không chơi với nhau nữa”.

Sau cùng, Thu Minh là người “chốt” lại màn tương tác của cả hai: “Thôi thì dù sao mình vẫn thế chị nhé. Vẫn rủ nhau đi ăn nhé”.

Đến với phần kết quả, số phiếu bầu được MC Trấn Thành công bố có sự chênh lệch sít sao giữa 3 cặp đôi. Số phiếu bầu cao nhất cách vị trí thứ 2 là 7 phiếu, trong khi vị trí thứ 2 và thứ 3 cũng chỉ chênh lệch nhau 4 phiếu.

Cặp đôi quán quân của mùa đầu tiên Our Song VietNam 2024 với số điểm 479/500 chính thức gọi tên Thu Minh và Vũ Thảo My. Chia sẻ về hành trình tại Our Song, Vũ Thảo My cho biết mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Our Song đã đem đến cơ hội tuyệt vời để nữ ca sĩ học hỏi, kết nối với tất cả mọi người. Thu Minh cũng gửi lời cảm ơn đến chương trình và khẳng định “Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, các anh chị em đều rất tài năng và điều đó đã được chứng nhận bằng sự yêu thương của quý khán giả suốt thời gian qua”.