Tối 30/11, RHYDER tổ chứ minishow đầu tiên trong sự nghiệp - Dự Án Bí Mật, quy tụ hàng trăm fan tề tựu tại TP.HCM. Là nhân tố cực hot sau Anh Trai Say Hi, RHYDER vươn lên trở thành tài năng top đầu thế hệ, sáng tác, biểu diễn đều "cân đẹp". Hai năm liên tiếp tham gia show thực tế, hot từ Rap Việt cho đến Anh Trai Say Hi, RHYDER đạt được vị thế đáng ngưỡng mộ nhờ tài năng và sự kính nghiệp. Do đó, RHYDER thu về lượng fan hùng hậu không khác gì idol thế hệ mới, minishow đầu tiên được người hâm mộ vô cùng săn đón.

Dàn sao Việt đến ủng hộ RHYDER

Anh Tú Atus làm MC cho RHYDER

Tại buổi tối đặc biệt, nhiều anh em cũng đến chung vui với RHYDER, điển hình như Đức Phúc, Anh Tú Atus, HURRYKNG, Song Luân, Ali Hoàng Dương, Phạm Đình Thái Ngân... Ngoài ra, còn có Hoà Minzy, thầy rap Andree và WOKEUP đến tận nơi hỗ trợ RHYDER trình diễn. Anh Tú Atus làm MC khách mời giúp RHYDER dẫn dắt khán giả. RHYDER xuất hiện cực thần thái, biểu diễn ca khúc đình đám từ Rap Việt - Để Anh Một Mình để mở màn minishow.

RHYDER mở màn cực bốc với Để Anh Một Mình

Thần thái của thần tượng thế hệ mới

Sân khấu dần được đốt cháy bởi những màn biểu diễn cực nhiệt, hát live nội lực từ RHYDER. Stage Chịu Cách Mình Nói Thua, biểu diễn với các anh em DG House khiến dân tình không thể đứng yên. Những màn gằn giọng chuẩn rapper, tạo hình ngầu lòi với bộ đồ da đỏ càng khiến sân khấu bùng nổ. RHYDER chứng minh thực lực ngày càng lên hương, thần thái tự tin "nuốt mic" làm fan tự hào.

Rap siêu chiến cùng anh em DG House

RHYDER và hội DG House

Khả năng làm chủ sân khấu cực tốt

Những màn giao lưu của RHYDER cùng Anh Tú Atus và người hâm mộ cũng cực kỳ duyên dáng. Fan liên tục "cười bò" vì 2 nhân vật chính nói vấp, tung hứng nhau cực ăn ý. Trong minishow đầu tiên của sự nghiệp, RHYDER đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các anh em, đồng nghiệp thân thiết. Tất cả đều là trái ngọt gặt hái được sau 2 hành trình chinh phục show thực tế bằng tất cả sự chân thành.

RHYDER và khoảnh khắc xúc động với mẹ

Xúc động nhất phải kể đến khoảnh khắc mẹ RHYDER xuất hiện trên sân khấu ủng hộ con trai. Mẹ RHYDER khoe giọng hát ngọt ngào, cảm xúc, vỗ về cậu con trai đang quỳ rạp ở trên sân khấu. RHYDER nức nở, ôm chầm lấy mẹ. Ở phần giao lưu, RHYDER còn đùa với fan "thấy người già đóng tune bao giờ chưa" làm ai nấy đều bật cười. Anh chàng còn khuyến khích mẹ hát chèo 1 đoạn tặng người hâm mộ. Về đúng sở trường, mẹ RHYDER hát 1 đoạn chèo khiến khán đài vô cùng phấn khích. Xem mới biết, RHYDER được thừa hưởng tài năng âm nhạc là từ ai.

Nức nở trong vòng tay mẹ

Mẹ RHYDER hát chèo

Ngoài những màn trình diễn mãn nhãn và khoảnh khắc xúc động, minishow của RHYDER còn được hâm nóng bởi màn tấu hài của dàn Anh Trai Say Hi. Ở phần game hát karaoke loạt hit của RHYDER như Dân Chơi Sao Phải Khóc, Anh Biết Rồi,... các anh trai Song Luân, Anh Tú, "Miseo" Ali Hoàng Dương,... "đấu tố" nhau vì không thuộc nhạc người em thân thiết.

Tương tác cực hài giữa các "chiến thần giải trí" khiến fan cười vật vã. Cũng qua trò chơi này, các fan được dịp khoe độ thuộc bài, fanchant bùng nổ lấn át cả giọng hát khách mời. Spotlight đêm diễn thuộc về RHYDER và cả sự nhiệt huyết của người hâm mộ.

Tiểu phẩm karaoke của các Anh Trai

Một số hình ảnh khác tại buổi minishow của RHYDER:

Ali Hoàng Dương và Phạm Đình Thái Ngân

Phạm Đình Thái Ngân

Đức Phúc