Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa, concert Anh Trai Say Hi đêm thứ 3 được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội sẽ chính thức được diễn ra. Ngay từ lúc này, mọi thông tin xoay quanh chương trình đều nhận được sự quan tâm vô cùng lớn trên MXH, Trước thềm đêm nhạc chính thức đổ bộ thủ đô, MXH bất ngờ lan truyền set list (danh sách trình diễn) concert Anh Trai Say Hi trong cả đêm thứ 3 và đêm thứ 4 bao gồm 32 ca khúc.

Cụ thể, theo danh sách được truyền tay trên MXH, concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội sẽ bao gồm những màn trình diễn: Bảnh, I.C.O.N, Đều Là Của Em, Hút, Don’t Care, Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén, You, Thi Sĩ, Kim Phút Kim Giờ, Ngạo Nghễ, Sao Hạng A, Hào Quang, Chân Thành, Regret, Sau Đêm Nay, Ngáo Ngơ, I’m Thinking About You, Walk, Say Hi Never Say Goodbye, Khát Vọng Là Người Việt, You Had At Hello, Làn Ưu Tiên, Hít “Drama” Phiền Toái, Người Miền Núi Chất, Mí Mì, Best 5 Say Hi, Đóa Phù Dung Cuối Cùng, Gọi Cho Anh, Quay Đi Quay Lại, Trói Em Vào Tim Ta, Anh Biết Rồi.

Danh sách 32 ca khúc trong concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội được lan truyền trên MXH

Sau khi danh sách ca khúc được truyền tay trên MXH, các fan của Anh Trai Say Hi đã vô cùng phấn khích khi sắp được thưởng thức hàng loạt những màn trình diễn hot hit triệu view tại SVĐ Mỹ Đình.

Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại bày tỏ sự hoang mang khi thiếu một số những ca khúc từng xuất hiện trong 2 đêm concert trước đó như 10/10, Bao Lời Con Chưa Nói và Đầu Đội Sừng. Có bình luận còn bày tỏ sự thất vọng khi những ca khúc này từng được mang lên sân khấu cực “cháy” trong các đêm concert trước, nếu concert tại Hà Nội mà thiếu vắng thì sẽ là điều rất thiếu sót.

Đầu Đội Sừng, 10/10, Bao Lời Con Chưa Nói nhưng 3 ca khúc được cộng đồng mạng gọi tên nhiều nhất khi thiếu vắng trong setlist

Tuy nhiên đây chỉ là danh sách được lan truyền trên MXH và không có tính xác thực. Trên thực tế một số màn trình diễn tại concert Anh Trai Say Hi từng không được mang đến đêm mở màn nhưng lại xuất hiện trong đêm thứ 2 để gây bất ngờ cho khán giả. Chính vì vậy, để có danh sách trình diễn chính xác nhất, người hâm mộ sẽ phải chờ đón đêm concert Anh Trai Say Hi - đêm thứ 3 tại Hà Nội trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/12 tới đây.