Không lâu nữa, concert Anh Trai Say Hi sẽ chính thức đổ bộ Hà Nội, với 2 đêm diễn tại SVĐ Mỹ Đình vào 2 ngày 7/12 và 9/12/2024. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, vào trưa 4/12, dàn Anh Trai đã cùng nhau đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài.

Sau khi có mặt tại Thủ đô, cùng chiều, dàn Anh Trai có buổi thăm quan bằng xe buýt 2 tầng, tập trung tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Rất đông người hâm mộ đã tập trung tại đây để gặp gỡ trực tiếp thần tượng ngay trước thềm concert. Dù tụ tập đông đúc, nhưng các nhóm fan đứng rất ngay ngắn, NSX cũng chuẩn bị rào chắn để phân chia các khu vực fan, tránh giẫm đạp lên nhau và tiếp cận quá gần với nghệ sĩ.

Dương Domic

Captain Boy

Hùng Huỳnh

Dàn Anh Trai có mặt tại Nhà Hát Lớn giao lưu cùng người hâm mộ

Lần đầu tiên, làn sóng đu idol quốc nội bùng nổ như hiện tại. Các nghệ sĩ di chuyển bằng xe buýt 2 tầng, vừa đi vừa vẫy chào những người hâm mộ dọc đường. Fan các Anh Trai cũng "rần rần" nối đuôi nhau, cùng nghệ sĩ dạo quanh phố phường. Xe buýt chở các Anh Trai đi đến đâu là tắc đường đến đấy. Cảnh tượng chưa bao giờ có tại Vbiz cho thấy một kỷ nguyên mới về văn hoá thần tượng sao Việt. Cả hành trình bắt đầu từ Nhà Hát Lớn đến điểm cuối là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được lấp kín người, vô cùng náo nhiệt.

Đám đông theo xe buýt diễu hành của Anh Trai Say Hi

Dàn Anh Trai Say Hi đi diễu hành bằng xe buýt 2 tầng

Lượng lớn người hâm mộ đổ ra đường, đi theo hành trình của các Anh Trai

Xe cộ chật ních trên đường

Đám đông khổng lồ đi theo Anh Trai Say Hi

Ekip của các Anh Trai và chương trình cũng dần dần hoàn thiện khâu tổ chức. Dù sự kiện thu hút số lượng người khổng hồ, nhưng các lịch trình không bị chồng chéo, cản trở nhau. Kỹ năng giao lưu của nghệ sĩ đến không khí do các fan tạo ra khiến cho sự kiện đổ bộ của dàn Anh Trai Say Hi không thua gì sự kiện quốc tế.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - điểm cuối trong cuộc diễu hành của Anh Trai Say Hi

Điểm cuối của hành trình - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đông kín vì các Anh Trai

Xe người chật "như nêm"

Khung cảnh chưa từng thấy ở văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt

Trước đó, Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn. Quyết mang concert ra Hà Nội, NSX Anh Trai Say Hi "chơi lớn" với 2 đêm được tổ chức ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, sức chứa lên đến 40 nghìn khán giả.

Nhìn lượng người chào đón hội Anh Trai Say Hi tại Hà Nội, fan hoàn toàn có thể kỳ vọng khả năng "lấp sân" của 30 Anh Trai

Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho các nhà làm show Việt. Nếu Anh Trai Say Hi có thể lấp kín 2 đêm concert tại Mỹ Đình với dàn sao quốc nội trẻ, đầy tiềm năng, tương lai cho thị trường concert nội địa càng bùng nổ. Nhìn lượng người chào đón hội Anh Trai Say Hi tại Hà Nội, fan hoàn toàn có thể kỳ vọng khả năng "lấp sân" của 30 Anh Trai.

Tuyết Hiền - Ảnh, clip: Team News