Tổng hợp đề cử MAMA 2024:

Các hạng mục Daesang:

*Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm): 82MAJOR; aespa; ALL(H)OURS; AMPERS&ONE; BABYMONSTER; Baekhyun; ENHYPEN; (G)I-DLE; ILLIT; IU; IVE; Jennie; Jimin; Jung Kook; LE SSERAFIM; Lim Young Woong; MEOVV; Nayeon; NCT DREAM; NCT WISH; NewJeans; NOWADAYS; QWER; SEVENTEEN; Stray Kids; Taemin; Taeyeon; TWICE; TWS; TXT; UNIS; YOUNG POSSE; Yuqi; ZEROBASEONE

*Song of the Year (Bài hát của năm): aespa – "Armageddon"; aespa – "Supernova"; AKMU – "Hero"; BIBI – "Bam Yang Gang"; Crush – "Love You With All My Heart" ("Queen of Tears" OST); Davichi – "A very personal story"; DAY6 – "Welcome to the Show"; DEAN – "DIE 4 YOU"; ECLIPSE – "Sudden Shower" ("Lovely Runner" OST); ENHYPEN – "Sweet Venom"; (G)I-DLE – "Fate"; (G)I-DLE – "Super Lady"; GroovyRoom – "Yes or No (Feat. Huh Yunjin, Crush); Hwasa – "NA"; Hyukoh, Sunset Rollercoaster – "Young Man"; ILLIT – "Magnetic"; IU – "Love wins all"; IVE – "Baddie"; IVE – "HEYA"; Jay Park – "Taxi Blurr (Feat. Natty)"; Jennie – "You & Me"; Jimin – "Who"; Jung Kook – "Standing Next to You"; K.will – "No Sad Song For My Broken Heart (Prod. Yoon Sang)"; Key – "Pleasure Shop"; LE SSERAFIM – "CRAZY"; LE SSERAFIM – "EASY"; Lee Chang Sub – "Heavenly fate" ("A Not So Fairy Tale" OST); Lee Mu Jin – "Episode"; Lee Young Ji – "Small Girl (Feat. D.O.)"; Leellamarz – "Boys Like Girls (Feat. Gist, Jayci yucca)"; Lim Young Woong – "Warmth"; LUCY – "The knight who can't die and the silk cradle"; N.Flying – "Into You"; Nayeon – "ABCD"; NCT 127 – "Fact Check"; NewJeans – "How Sweet"; NewJeans – "Supernatural"; PLAVE – "WAY 4 LUV"; QWER – "T.B.H"; Red Velvet – "Cosmic"; RIIZE – "Impossible"; RIIZE – "Love 119"; RM – "LOST!"; Roy Kim – "Whenever, Wherever" ("My Demon" OST); SEVENTEEN – "God of Music"; SEVENTEEN – "MAESTRO"; Stray Kids – "LALALALA"; Sung Si Kyung, Naul – "Even for a moment"; Sunmi – "Balloon in Love"; Taemin – "Guilty"; Taeyeon – "Dream" ("Welcome to Samdalri" OST); Taeyeon – "To. X"; Taeyong – "TAP"; TWS – "plot twist"; Yuqi – "FREAK"; Zico – "SPOT! (Feat. Jennie)".

*Album of the Year (Album của năm): aespa – "Armageddon"; ATEEZ – "THE WORLD EP.FIN : WILL"; Baekhyun – "Hello, World"; ENHYPEN – "ROMANCE : UNTOLD"; (G)I-DLE – "2"; IVE – "I'VE MINE"; Jung Kook – "GOLDEN"; LE SSERAFIM – "EASY"; NCT 127 – "Fact Check"; NCT DREAM – "DREAM()SCAPE"; RIIZE – "RIIZING"; SEVENTEEN – "SEVENTEENTH HEAVEN"; Stray Kids – "樂-STAR" ("ROCK-STAR"); TWICE – "With YOU-th"; TXT – "The Name Chapter: FREEFALL"; ZEROBASEONE – "MELTING POINT"

Các hạng mục khác:

*Best Dance Performance Female Group (Nhóm nhạc nữ trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất):

(G)I-DLE - Super Lady

aespa - Supernova

ILLIT - Magnetic

IVE - Baddie

LE SSEAFIM - EASY

NewJeans - How Sweet

*Best Dance Performance Male Group (Nhóm nhạc nam trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất):

NCT 127 - Fact Check

RIIZE - Love 119

SEVENTEEN - God of Music

Stray Kids - LALALALA

ENHYPEN - Sweet Venom

TWS - plot twist

*Best Dance Performance Male Solo (Nghệ sĩ solo nam trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất):

Jimin - Who

Jung Kook - Standing Next To You

Key - Pleasure Shop

Taemin - Guilty

Taeyong - TAP

*Best Dance Performance Female Solo (Nghệ sĩ solo nữ trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất):

Jennie - You & Me

Nayeon - ABCD

Hwasa - NA

Sunmi - Balloon in Love

Yuqi - Freak

*Best Choreography (Biên đạo xuất sắc nhất):

aespa - Supernova

LE SSERAFIM - Crazy

ILLIT - Magnetic

NewJeans - Supernatural

RIIZE - Impossible

Taemin - Guilty

*Best Music Video (MV xuất sắc nhất):

aespa - Armageddon

IVE - HEYA

IU - Love wins all

K.Will - No Sad Song For My Broken Heart

SEVENTEEN - MAESTRO

*Best OST (Nhạc phim xuất sắc nhất):

"Sudden Shower" - ECLIPSE (Lovely Runner)

"Love You With All My Heart" - CRUSH (Queen of Tears)

"Dream" - TAEYEON (Welcome to Samdal-ri)

"Heavenly Fate" - Lee Chang Sub (A Not So Fairy Tale)

"Whenever, wherever" - Roy Kim (My Demon)

*Best Collaboration (Màn hợp tác xuất sắc nhất):

Zico - SPOT! (Feat. Jennie)

Jay Park - Taxi (Feat. Natty KISS OF LIFE)

GroovyRoom - Yes or No (Feat. Huh Yun Jin LE SSERAFIM, Crush)

Lee Young Ji - Small Girl (Feat. D.O.)

Sung Si Kyung, Naul - Even for a moment

*Best Rap & Hip-hop Performance (Màn trình diễn Rap & Hip-hop xuất sắc nhất):

RM - LOST!

Zico - SPOT! feat. Jennie

Lee Young Ji - Small Girl (feat. D.O.)

DEAN - DIE 4 YOU

Leellamarz - Boys Like Girls

*Best Vocal Performance Group (Nhóm có màn trình diễn giọng hát xuất sắc nhất):

Red Velvet - Cosmic

(G)I-DLE - Fate

PLAVE - WAY 4 LUV

AKMU - Hero

DAVICHI - A very personal story

*Best Vocal Performance Solo (Nghệ sĩ solo có màn trình diễn giọng hát xuất sắc nhất):

Taeyeon - To.X

IU - Love Wins All

Bibi - Bam Yang Gang

Lee Mu Jin - Episode

Lim Young Woong - Warmth

*Best Male Group (Nhóm nam xuất sắc nhất):

Stray Kids

SEVENTEEN

ENHYPEN

TXT

NCT DREAM

ZEROBASEONE

*Best Female Group (Nhóm nữ xuất sắc nhất):

aespa

IVE

(G)I-DLE

LE SSERAFIM

NewJeans

TWICE

*Best New Female Artist (Tân binh nữ xuất sắc nhất):

BABYMONSTER

ILLIT

MEOVV

QWER

UNIS

YOUNG POSSE

*Best New Male Artist (Tân binh nam xuất sắc nhất):

TWS

NCT WISH

82MAJOR

ALL(H)OURS

AMPERS&ONE

NOWADAYS

*Best Male Artist (Nghệ sĩ solo nam xuất sắc nhất):

Baekhyun

Jimin

Jung Kook

Lim Young Woong

Taemin

*Best Female Artist (Nghệ sĩ solo nữ xuất sắc nhất):

IU

Jennie

Nayeon

Taeyeon

Yuqi

*Best Band Performance (Ban nhạc biểu diễn tốt nhất):

DAY6 - Welcome to the Show

HYUKOH, Sunset Rollercoaster - Young Man

LUCY - The knight who can't die and the silk cradle

N.Flying - Into You

QWER - T.B.H