16 giờ chiều 14/10, SEVENTEEN chính thức trình làng mini album thứ 12 Spill The Feels và MV chủ đề Love, Money, Fame. Đây là lần comeback thứ 2 của SEVENTEEN trong năm nay, sau Best Album: 17 Is Right Here hồi tháng 4. Sản phẩm này cũng đánh dấu lần đầu SEVENTEEN quảng bá thiếu vắng Jeonghan - thành viên vừa nhập ngũ cuối tháng 9.

Trước khi phát hành album, nhóm nam nhà Pledis đã biểu diễn các ca khúc mới, gồm cả title Love, Money, Fame trong 2 đêm concert mở màn tour thế giới SEVENTEEN Right Here tại Goyang, tổ chức trong hai ngày 12 - 13/10 cuối tuần qua.

SEVENTEEN - MV Love, Money, Fame (feat. DJ Khaled)

Với tổng cộng 6 bài hát, bao gồm 3 ca khúc cho 3 unit Hip-hop Team, Vocal Team và Performce Team, Spill The Feels vẫn có cấu trúc thường thấy ở các mini album của SEVENTEEN. Nhưng về âm nhạc, mini album lần này đánh dấu sự trưởng thành, "quốc tế hoá" của nhóm nam triệu bản.

Có sự tham gia sáng tác, sản xuất bởi thành viên trong nhóm - Woozi, mọi khâu về âm nhạc của SEVENTEEN luôn phản ánh đúng tinh thần, câu chuyện của 13 chàng trai.

Love, Money, Fame là sự kết hợp giữa năng lượng tươi mới và thông điệp tình yêu đầy chân thành

Đặc biệt là ở title track Love, Money, Fame, nhóm kết hợp với đội ngũ làm nhạc quốc tế - DJ nổi tiếng Khaled mang đến một bản phối pop vừa bắt tai, thời thượng mà vẫn đậm chất SEVENTEEN. Love, Money, Fame là sự kết hợp giữa năng lượng tươi mới và thông điệp tình yêu đầy chân thành. SEVENTEEN hy vọng ai cũng có thể chia sẻ và giải tỏa cảm xúc của mình, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

MV cuối cùng của Jeonghan trước thềm nhập ngũ

Visual của các mỹ nam gây sốt

Về phần MV, SEVENTEEN thực hiện quay hình ở Thái Lan, ngay trong kỳ nghỉ ngắn ngủi của nhóm sau lịch trình biểu diễn tại đại nhạc hội quốc tế Glastonbury. Nhóm mang đến một MV đậm chất đường phố, đời thường nhưng vẫn cực hút mắt cho Love, Money, Fame. Visual của 13 chàng trai toả sáng hết nấc qua những khung hình lồng ghép thông điệp tình yêu sâu sắc.

Bối cảnh nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại đầu tư "tất tay" với những set quay ngoại cảnh chuyển tiếp nhiều dụng ý nghệ thuật - đảm bảo cho cả 13 thành viên đều có đất diễn.

Bối cảnh nhìn qua có vẻ đơn giản

Nhưng thực chất lại đầu tư "tất tay" với những set quay ngoại cảnh chuyển tiếp nhiều dụng ý nghệ thuật

Phân đoạn vũ đạo đậm chất hip-hop, nhảy dưới mưa vừa lãng mạn vừa ấn tượng. SEVENTEEN lần nữa khẳng định danh xưng "nhóm nhạc nhảy đều nhất Kpop" không phải để đùa. Choreography luôn được biên đạo đẹp mắt, cài cắm nhiều động tác khó, thử thách các thành viên.

Choreography luôn được biên đạo đẹp mắt, cài cắm nhiều động tác khó, thử thách các thành viên

Vũ đạo đẹp mắt của SEVENTEEN

Để đáp ứng lịch trình chạy show dày đặc, di chuyển nhiều quốc gia, rồi quay hình MV và tập luyện vũ đạo, SEVENTEEN đã hoạt động không nghỉ dù đã tiến đến năm thứ 10 sự nghiệp. Cường độ làm việc của nhóm khiến fan vừa kinh ngạc vừa xót.

Màn comeback của SEVENTEEN lại "gặp hạn" ngay trước khi lên sóng vì sự xuất hiện của DJ Khaled

Song, màn comeback của SEVENTEEN lại "gặp hạn" ngay trước khi lên sóng vì sự xuất hiện của DJ Khaled. Giữa tháng 9, vụ án tình dục của rapper Diddy trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu. Vòng tròn quan hệ của "ông trùm" bị công chúng theo dõi sát sao. Trong đó, DJ Khaled là một trong những ngôi sao thân thiết với Diddy. Vì điều này, một bộ phận fan quốc tế đòi tẩy chay ca khúc chủ đề của SEVENTEEN vì Khaled.

SEVENTEEN không để ồn ào của DJ Khaled ảnh hưởng đến thành tích comeback

Nhìn fan xếp hàng dài chờ mua album SEVENTEEN, dân tình mới hiểu tại sao nhóm đứng đầu doanh thu thời gian qua

Bằng sự kiên định và chỉn chu với sản phẩm, SEVENTEEN chứng minh sức hút của Love, Money, Fame không đến từ DJ Khaled. Thành tích của SEVENTEEN không bị ảnh hưởng bởi ồn ào vô căn cứ. Mini album thứ 12 cán mốc 1.2 triệu bản bán ra chỉ trong 40 phút đầu tiên. Sau 2 tiếng, doanh số đã đạt 2.1 triệu bản. Chốt sổ ngày đầu mở bán, album Spill The Feels cán mốc 2.49 triệu bản - giúp SEVENTEEN giữ vững ngôi vị nhóm nhạc có lượng bán album ngày đầu cao nhất 2024.

Số lượng pre-order tính đến sát giờ mở bán lên đến 3.5 triệu bản. Nhìn fan xếp hàng dài chờ mua album SEVENTEEN, dân tình mới hiểu tại sao nhóm đứng đầu doanh thu thời gian qua.

Trước đó khi SEVENTEEN biểu diễn Love, Money, Fame tại concert Goyang, cư dân mạng đã phản hồi cực tốt về ca khúc

Chỉ trong giờ đầu phát hành, MV thu về hơn 800 nghìn lượt xem. Sau nửa ngày, MV Love, Money, Fame nhanh chóng đạt 10 triệu views trên YouTube. Ca khúc được công chúng yêu thích, debut ở thứ hạng vô cùng khả quan trên các BXH nhạc số Hàn Quốc, gồm #5 Bugs; #10 MelOn; #16 Genie. Lọt top 10 MelOn ngay trong giờ đầu, cho thấy dân Hàn yêu thích ca khúc này đến thế nào. Đúng 0h (theo giờ Hàn Quốc), Love, Money, Fame lọt top #3 MelOn cùng vô số lời khen có cánh về giai điệu nịnh tai.

Trước đó khi SEVENTEEN biểu diễn Love, Money, Fame tại concert Goyang, cư dân mạng đã phản hồi cực tốt về ca khúc. Các chỉ số digital của Love, Money, Fame vẫn tăng nhanh, báo hiệu một mùa comeback thành công cho nhóm nam triệu bản.

SEVENTEEN tiếp tục cùng nhau chinh phục nhiều cột mốc thành tích mới

Phản ứng Knet về ca khúc mới của SEVENTEEN:

- Nhạc hay dã man, Woozi là thiên tài.

- Thật tuyệt khi có thể hát theo điệp khúc ngay lập tức.

- Đúng là rất dễ nghe, còn hợp với thời tiết bây giờ.

- Thấy bàn tán nhiều quá nên không biết thế nào, nhưng nhạc hay thiệt. Không cần phải lo về chất lượng bài hát.

- Cuốn thì thôi. Dễ nghe dễ vào ghê.

- Tưởng bị tẩy chay vì DJ gì đấy nhưng nhạc hay thì thành tích sẽ ổn áp thôi. Phản ứng tích cực hơn mong đợi.

- Thích bài này nhất trong số những bài gần đây

- Đúng chuẩn một bài hát không gây ý kiến trái chiều. Xin lỗi vì đã chê lúc mới nghe highlight medley...