Chiều 12/10, SEVENTEEN chính thức khởi động tour thế giới SEVENTEEN Right Here với show mở màn tại Goyang, Hàn Quốc. Concert được SEVENTEEN tổ chức ngay trước thềm comeback cùng mini album thứ 12 Spill The Feels sắp ra mắt ngày 14/10 tới. Sân vận động có quy mô hơn 41 nghìn người được nhóm nam triệu bản lấp đầy, báo hiệu một chuyến lưu diễn mới cháy vé.

SEVENTEEN biểu diễn Love, Money, Fame tại concert mới nhất

Show diễn khởi động tour SEVENTEEN Right Here tại Goyang Stadium diễn ra trong hơn 3 tiếng với loạt ca khúc mới và cũ như Maestro, Super, God of Music, Ash,... Không thể thiếu đặc sản sân khấu riêng của 3 unit Hip-hop Team, Vocal Team và Performance Team.

Giữa lúc concert được một nửa thời lượng, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra. Ngay khu vực sân khấu, dàn giáo bốc cháy, nổ lách tách khiến một bộ phận fan ở khu vực VIP hoảng loạn.

Dàn giáo ngay khu vực sân khấu bốc cháy

Hình ảnh khiến fan lo sợ

Show diễn tạm từng 12 phút, fan ở khu vực VIP hoảng loạn

Pháo hoa ở concert SEVENTEEN

Sự cố xảy ra bất ngờ khiến ai nấy đều không kịp trở tay. Concert đã phải tạm dừng trong 12 phút để nhân viên xử lý đám cháy. Đám cháy xuất phát từ sự cố chập điện, được cho là do những màn pháo hoa bùng nổ phục vụ show. Rất may, đám cháy được nhân viên khống chế nhanh chóng. Không xảy ra tai nạn nào đáng tiếc. Sau khi xử lý vấn đề, SEVENTEEN trở lại trình diễn. Người hâm mộ trên toàn thế giới thở phào nhẹ nhõm.

Xử lý xong đám cháy, concert tiếp tục diễn ra

SEVENTEEN trình diễn ca khúc sắp ra mắt - Love, Money, Fame

Concert tiếp tục diễn ra với vô số khoảnh khắc đáng nhớ. Từ âm nhạc, vũ đạo cho đến những màn giao lưu đều khiến fan đắm chìm. SEVENTEEN luôn nghiêm túc mang đến những sân khấu thăng hoa, mãn nhãn nhất. Ngoài các bản hit quen thuộc, SEVENTEEN còn chiêu đãi cả 4 ca khúc sắp phát hành. Sân khấu title Love, Money, Fame đang gây sốt cộng đồng fan.

Jeonghan ngồi ở khán đài

Cùng Cha Eun Woo theo dõi anh em

Đây cũng là sân khấu đầu tiên đánh dấu sự vắng bóng của thành viên Jeonghan sau khi nhập ngũ hồi cuối tháng 9. Ở trên khán đài, Jeonghan cũng tham dự, cùng với mỹ nam Cha Eun Woo theo dõi anh em trình diễn. Khoảnh khắc nhìn thấy Jeonghan, các Carats - fandom SEVENTEEN không kìm được xúc động. Dù có đôi chút sự cố nguy hiểm, nhưng nhìn chung nhóm nam triệu bản đã có 1 đêm nhạc mở màn cho chuyến lưu diễn sắp tới trọn vẹn.