Đây là kẻ thù của dầu mỡ: Cho vào khi rán cá, cá giòn thơm, không dính chảo, không bắn dầu

Rán cá nghe qua tưởng dễ nhưng lại khiến không ít người ngán ngẩm: dầu bắn khắp bếp, cá dính chảo đến rách da, lớp thịt ngoài thì cháy mà bên trong vẫn chưa kịp chín. Tuy vậy, việc rán cá không hề khó nếu bạn nắm đúng vài mẹo nhỏ và biết tận dụng những nguyên liệu quen thuộc ngay trong bếp. Trong vô số bí quyết được truyền lại từ các bà nội trợ, có hai nguyên liệu được xem là hiệu quả nhất trong việc giảm bắn dầu, giữ cá nguyên vẹn và giúp thành phẩm vàng giòn hấp dẫn. Hai nguyên liệu đó chính là muối hạt và bột khô.

Vì sao cá dễ dính chảo và bắn dầu?

Cá tươi luôn chứa lượng nước tự nhiên khá lớn. Khi đưa miếng cá còn ẩm vào chảo dầu đang sôi, nước sẽ lập tức bốc hơi và khiến dầu bắn tung lên. Không chỉ gây nguy hiểm, việc này còn làm da cá bị co lại, dễ rách và dính sát vào bề mặt chảo.

Ngoài ra, nhiều người rán cá khi chảo chưa đủ nhiệt độ. Dầu chưa nóng sẽ khiến lớp da tiếp xúc trực tiếp với kim loại, khiến cá bám chặt xuống đáy và rất khó lật. Để tránh hoàn toàn những rủi ro này, bạn chỉ cần hỗ trợ chảo bằng hai nguyên liệu đơn giản, giúp tạo lớp bảo vệ tự nhiên giữa cá và bề mặt chảo.

Muối hạt - nguyên liệu tạo lớp "chống dính tự nhiên" ngay trong chảo

Muối hạt là nguyên liệu rẻ tiền nhưng hiệu quả bất ngờ khi rán cá. Khi rắc một lớp muối mỏng xuống đáy chảo trước khi cho dầu, muối sẽ hút bớt hơi ẩm còn sót lại trong cá, đồng thời tạo ra bề mặt khô và ổn định hơn. Lớp muối nóng lên sẽ giúp giảm tình trạng nước bốc hơi đột ngột, nhờ đó hạn chế dầu bắn mạnh khi cá vừa chạm vào chảo.

Không những vậy, muối còn giúp tạo một lớp đệm mịn dưới đáy, khiến da cá không dính trực tiếp vào kim loại.

Cách làm đúng:

- Đặt chảo lên bếp, để chảo khô hoàn toàn.

- Rắc một lớp muối hạt mỏng, trải đều đáy chảo.

- Đun khoảng 30 đến 40 giây cho muối nóng lên.

- Thêm dầu ăn và đợi dầu đạt nhiệt độ.

- Khi dầu đã già, cho cá vào rán.

Lúc này, bạn sẽ thấy cá trượt nhẹ trên bề mặt chảo, không còn hiện tượng dính đáy hay giật mạnh gây bắn dầu. Lưu ý là trước khi rán, hãy để cá thật khô, nếu cá còn ướt thì vẫn có thể làm dầu bắn trong quá trình nấu.

Bột - nguyên liệu tạo lớp áo giòn vàng và giúp cá không nát

Nếu bạn muốn món cá không chỉ không dính chảo mà còn vàng ruộm, giòn nhẹ và đẹp mắt, bột chính là lựa chọn hoàn hảo. Một lớp bột mỏng phủ bên ngoài sẽ giúp hạn chế tối đa việc da cá tiếp xúc trực tiếp với chảo, giảm nguy cơ dính và rách nát khi lật. Ngoài ra, bột còn hút ẩm cực tốt, khi nnước trong cá bị giữ lại trong lớp bột, dầu sẽ bắn ít hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng bất cứ loại bột nào sẵn trong bếp: bột mì, tinh bột gạo, bột bắp, tinh bột khoai tây hoặc bột chiên giòn.

Cách làm đúng:

- Làm sạch cá, để ráo hoặc thấm khô bằng khăn giấy.

- Rắc bột thật mỏng lên bề mặt cá.

- Vỗ nhẹ để bột bám đều.

- Không phủ bột quá dày, vì sẽ làm cá khô và mất vị ngọt.

Khi đưa cá vào chảo nóng, lớp bột sẽ tạo thành một màng mịn, giúp cá giữ nguyên hình dáng và màu sắc đẹp mắt. Khi rán xong, cá sẽ vàng đều, giòn bên ngoài nhưng vẫn mềm bên trong. Mẹo để cá không nát khi lật đó là luôn đợi một mặt cá vàng hẳn, mép hơi giòn lại rồi mới lật. Nếu cố lật sớm khi da chưa se, cá rất dễ vỡ.





Tổng hợp