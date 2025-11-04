Đang đi dạo biển, người dân bỗng phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa ban ngày

Ngư dân ở Philippines bỗng phát hiện một con cá mái chèo khổng lồ, hay còn gọi là cá ngày "tận thế" dạt vào bờ biển. Ngay khi thấy con cá này nhiều người liên tưởng đến một trận động đất. Tuy nhiên các nhà khoa học phản đối suy đoán này, khẳng định không có bằng chứng,

Theo Khaosod một con cá mái chèo khổng lồ , còn được gọi là Cá động đất hoặc Cá ngày tận thế dài khoảng 3,5 mét đã được ngư dân phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển thành phố Roxas trước khi nó chết.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi và khiến mọi người lo sợ một trận động đất lớn. Theo quan niệm dân gian, nếu loài cá này dạt vào bờ biển, đó là điềm báo xấu.

Philippines gần đây cũng đã trải qua một loạt các trận động đất mạnh, nhưng các nhà khoa học biển khẳng định không có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho niềm tin rằng "cá mái chèo cảnh báo động đất".

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu biển Philippines cho biết việc cá di chuyển vào vùng nước nông có thể là do các yếu tố tự nhiên như nhiệt độ nước biển tăng cao, dòng hải lưu bất thường hoặc thay đổi áp suất dưới nước.

Cơ quan nông nghiệp địa phương đã thu thập mẫu cá để xác định nguyên nhân tử vong. Người dân được khuyến cáo nếu gặp bất kỳ sinh vật biển quý hiếm hoặc bất thường nào, không nên tự ý chạm vào hoặc di chuyển chúng. Thay vào đó, hãy thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý an toàn.