Báo Thái: Thí sinh Miss Universe vào khách sạn quảng cáo nền tảng casino online, ông Nawat báo cảnh sát

Tờ Matichon đưa tin, cuộc thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội sau khi xuất hiện thông tin cho rằng tổ chức Miss Universe đã để các thí sinh quảng bá cho một sòng bạc trực tuyến - hành vi bị xem là phạm pháp tại Thái Lan.

Mọi chuyện bắt đầu khi Miss Universe ra thông cáo bác bỏ một sự kiện mang tên “Special Dinner & Talk Show”, cho rằng chương trình này không được cấp phép chính thức và việc sử dụng tên, logo hay các yếu tố nhận diện của thương hiệu Miss Universe khi chưa có văn bản đồng ý là xâm phạm tài sản trí tuệ và làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, truyền thông Thái Lan đưa tin rằng Raúl Rocha Cantú, doanh nhân người Mexico - một trong những đồng sở hữu tổ chức Miss Universe - đã cho quay hình các thí sinh Miss Universe 2025 để quảng bá cho một nền tảng casino online, ngay trong khuôn viên khách sạn nơi dàn thí sinh đang ở trong thời gian tham gia hoạt động tại Thái Lan.

Sự việc bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng luật pháp Thái Lan, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia đăng cai. Trước làn sóng phẫn nộ, ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Miss Grand International Public Company Limited (MGI) - đơn vị đồng tổ chức và chủ trì Miss Universe 2025 tại Thái Lan - đã lập tức trình báo cảnh sát, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vụ việc khẩn cấp.

Đến ngày 3/11, MGI chính thức ra thông cáo trên fanpage, khẳng định:

“Sau khi được biết tổ chức Miss Universe quảng bá cho một đối tác có liên quan đến hoạt động casino online - điều bị cấm hoàn toàn tại Thái Lan. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng MGI không hề có bất kỳ liên quan hay tham gia vào chiến dịch quảng bá này. Đây là hoạt động do Miss Universe tự thực hiện, hoàn toàn ngoài phạm vi quản lý và thỏa thuận của ban tổ chức Miss Universe Thailand 2025.”

Thông cáo cũng nêu rõ, MGI với tư cách là đơn vị chủ nhà và đồng tổ chức chính thức tôn trọng pháp luật Thái Lan tuyệt đối và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo mọi hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi diễn ra minh bạch, hợp pháp và phù hợp với chuẩn mực đạo đức công chúng.

Hiện Miss Universe chưa đưa ra phản hồi chính thức trước cáo buộc “ép thí sinh quảng bá web cờ bạc”, trong khi dư luận quốc tế đang dồn sự chú ý vào diễn biến tiếp theo của vụ việc được cho là “cú sốc lớn nhất lịch sử Miss Universe tại Thái Lan”.

Nguồn: Matichon