Bão Kalmaegi có thể đạt cấp siêu bão, Philippines ra lệnh sơ tán bắt buộc hơn 70.000 người

Ngày 3/11, giới chức Philippines đã ra lệnh sơ tán bắt buộc hàng chục nghìn người dân tại các khu vực ven biển miền Đông Trung nước này, đồng thời cấm toàn bộ tàu cá ra khơi, khi bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) đang tiến gần từ Thái Bình Dương. Cơ quan chức năng cảnh báo về mưa lớn dữ dội và sóng dâng nguy hiểm có thể cao tới 3 mét, đe dọa nhiều khu dân cư ven biển.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), tâm bão Kalmaegi được ghi nhận vào chiều 3/11 cách thị trấn Guiuan (tỉnh Eastern Samar) khoảng 235 km về phía đông, với sức gió duy trì 120 km/h, giật lên tới 150 km/h, và dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền trong tối cùng ngày.

Ảnh: AFP

Dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng tây trong đêm 3/11 và ngày 4/11, tàn phá các tỉnh miền Trung bao gồm Cebu - nơi vẫn đang phục hồi sau trận động đất mạnh 6,9 độ hôm 30/9 khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Theo TTXVN, dựa trên dữ liệu khí hậu hiện tại, Kalmaegi có thể đạt cấp siêu bão và đổ bộ vào một số tỉnh của Philippines trước khi đi vào Biển Đông ngày 5/11.

Theo Thống đốc Eastern Samar RV Evardone, chính quyền tỉnh đã ban bố lệnh sơ tán bắt buộc từ sáng 3/11, huy động quân đội, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các đội ứng phó thiên tai tham gia hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. “Không ai phàn nàn gì, bởi họ vẫn còn ám ảnh ký ức kinh hoàng từ bão Haiyan.” ông Evardone nói, nhắc lại trận siêu bão Haiyan (Yolanda) năm 2013 từng quét qua chính thị trấn Guiuan, khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích, phá hủy hàng triệu ngôi nhà và khiến hơn 4 triệu người phải rời bỏ nơi ở.

(Ảnh: PTI)

Tính đến chiều 3/11, hơn 70.000 cư dân tại các thị trấn ven biển Guiuan, Mercedes và Salcedo đã được lệnh rời khỏi nhà, chuyển đến các trung tâm sơ tán hoặc các công trình kiên cố được chứng nhận đủ sức chống bão. Chính quyền cảnh báo, khu vực ven biển có thể hứng sóng cao gần 3 mét, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và tài sản.

Bên cạnh đó, hàng nghìn người dân tại các đảo lân cận Eastern Samar cũng đang được sơ tán khẩn cấp. Lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội và các đội cứu hộ đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để ứng phó với mọi tình huống.

Philippines là quốc gia thường xuyên hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, đồng thời nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất và có hơn một chục núi lửa hoạt động. Điều này khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những nước dễ tổn thương nhất thế giới trước thiên tai.

Nguồn: ABC News