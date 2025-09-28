Đang chơi cùng con, TikToker "Ngọc Khánh Đây" bị thẻ đọc chữ đâm vào mắt, rách gần hết giác mạc

Sở hữu kênh TikTok hơn 765k người theo dõi, Ngọc Khánh Đây (Nguyễn Ngọc Khánh, SN 1999) là gương mặt quen thuộc được nhiều người yêu mến. Trước đây, cô từng thu hút sự chú ý bởi những video chia sẻ về đồ ăn healthy, cách vừa ăn ngon vừa giữ dáng. Tuy nhiên ở hiện tại, khi đã làm mẹ của 3 nhóc tỳ, Ngọc Khánh lại được các mẹ bỉm sữa quan tâm bởi cách chăm con, dạy con cực ấn tượng.

Tuy nhiên mới đây, Ngọc Khánh gây chú ý khi bất ngờ đăng tải video cho biết bị rách giác mạc sau sinh. Theo đó, nữ TikToker cho biết khi đang dạy cặp sinh đôi của mình học nói, chiếc thẻ đọc chữ vô tình quệt qua mắt khiến cô hét lên đau đớn.

Mặc dù chỉ quẹt qua mắt nhưng lại khiến Ngọc Khánh bị rách gần hết giác mạc, gây ra tình trạng đau, sưng không thể mở nổi mắt.

Clip: Ngọc Khánh Đây chia sẻ về việc bị rách giác mạc sau sinh (Nguồn: TikTok nhân vật)

Ngay sau đó, Ngọc Khánh đã di chuyển tới bệnh viện để thăm khám và điều trị. Những ngày tiếp theo, cô miêu tả cảm giác khó chịu khi phải tạm thời sống trong bóng tối, vết thương đau đến mức còn được nhận xét là hơn cả khi sinh con.

“Mình gần như không nhìn được gì trong 7 ngày, không thể mở nổi cả hai mắt. Sau khi đi khám được tra thuốc tê, mình sẽ nhìn được trong tầm 30 phút. Cảm giác sống trong bóng tối không nhìn thấy gì sợ lắm. [...] Chắc ai bị rồi sẽ hiểu, cảm giác đau đến mức mà khi mình ở trong căn phòng tối, có bất cứ tia ánh sáng le lói nào mình cũng thấy chói mắt, nhức mắt như 1000 cây đinh đang đâm vào”, Ngọc Khánh kể.

Cô cũng cho biết vừa sinh con thứ 3 chưa lâu, lại trải qua cảm giác này khiến cô cảm thấy có phần bị sang chấn tâm lý, ám ảnh. Khá may mắn, Ngọc Khánh thuộc cơ địa phục hồi nhanh nên không cần phẫu thuật. Thay vào đó, ngày nào cô cũng sẽ đến gặp bác sĩ để tra thuốc, điều trị.

Khi đang dạy con nói, con trai vô tình thao tác nhanh khiến tấm thẻ bài quẹt qua mắt khiến Ngọc Khánh Đây bị tổn thương giác mạc

Ngọc Khánh chia sẻ trong clip: “Khoảng sau 6 ngày mình có thể mở he hé mắt nhưng vẫn còn rất đau. Bác sĩ nói nếu đề kháng tốt sẽ phục hồi nhanh nhưng thường sau sinh, đề kháng của mình khá yếu. Với ai thể trạng yếu thí 1 - 3 tháng vẫn chưa khỏi, mình nghe thấy rất sợ vì nếu sống trong bóng tối từng đấy ngày chắc mình cũng rất hoảng.

Thế nhưng cũng vì sợ nên mình rất cẩn thận với mắt. Hiện tại sau khoảng 1 tháng mình vẫn thực sự hồi phục. Buổi tối mình nhìn mọi thứ vẫn bị chói và thực sự không biết đến bao giờ mới có thể livestream lại”.

Cũng từ sự cố này, Ngọc Khánh đưa ra lời cảnh báo với các gia đình có con nhỏ. Bởi những tấm thẻ bài, những tấm thẻ giúp con trong việc đọc, nói, nhận biết vốn là món đồ quen thuộc gia đình nào cũng có. Ngọc Khánh cho hay những tấm thẻ này nếu được thiết kế mỏng, khi còn mới thì độ sắc lẹm rất cao, nếu không để ý cứa vào tay, chân hay bất cứ đâu đều có thể bị thương.

Liên tiếp trong nhiều ngày cô đều đặn đến bác sĩ, phải sống trong bóng tối tạm thời khiến cuộc sống bình thường có phần bị ảnh hưởng

Cô cũng bày tỏ rằng “trong cái rủi có cái may” khi người bị thương không phải các con nhỏ. Dẫu vậy, Ngọc Khánh tiết lộ con trai cũng đã rất sợ vì biết mình vô tình làm mẹ đau và có những ngày không được ở gần mẹ. Do đó sau sự cố này, Ngọc Khánh rút kinh nghiệm sẽ cẩn thận hơn với những món đồ chơi này, hạn chế cho các con tiếp xúc để tránh xảy ra những tình huống không mong muốn.

Cuối cùng, Ngọc Khánh cũng bày tỏ rằng trải qua những giai đoạn khó khăn này khiến cô càng thêm trân trọng cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe. “Stress vì công việc cũng nhỏ thôi, stress vì chăm con quá mệt cũng nhỏ thôi, không còn điều gì quá kinh khủng nữa khi mình vẫn được khỏe mạnh và được sống trong ánh sáng”, cô nói.

Phía dưới phần bình luận, không ít các mẹ bỉm sữa cũng “giật mình” bởi từ trước đến nay chưa từng đề phòng với món đồ chơi này. Ngoài ra, những ai đã từng gặp sự cố giống Ngọc Khánh cũng bày tỏ sự đồng cảm, thấu hiểu cảm giác mà nữ TikToker đang trải qua.