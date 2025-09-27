Cưới vợ giàu, ngỡ được làm "chạn vương", ai ngờ con rể bị mẹ vợ đuổi khỏi nhà vì lý do oái oăm

Ở một khu biệt thự cao cấp tại Hàng Châu (Trung Quốc), gia đình bà Lý Tú Hoa từ lâu đã nổi danh giàu có. Người phụ nữ này một tay gây dựng công ty bất động sản, sở hữu cả dãy nhà liền kề, khối tài sản kếch xù.. Con gái duy nhất của bà - Lý Vân vừa xinh đẹp vừa có học thức, du học nhiều năm, về nước liền bước vào vị trí quản lý công ty mẹ.

Thế nên khi Lý Vân bất ngờ kết hôn với Trương Khải - một nhân viên văn phòng bình thường, mức lương chỉ khoảng 4,5 nghìn tệ/tháng (khoảng 16 triệu đồng), cả khu phố không ai không bất ngờ. Người ta kháo nhau rằng Khải số quá may, chỉ trong một đêm đã đổi đời, ung dung ở biệt thự, lái xe sang, cuộc sống xa hoa. “Đúng là chạn vương chính hiệu”, nhiều hàng xóm tặc lưỡi.

Bi kịch từ… căn bếp

Cứ ngỡ cuộc sống trong nhung lụa sẽ suôn sẻ, ai ngờ chỉ hơn một năm sau, cả khu phố đã thấy cảnh tượng Khải bị đuổi khỏi nhà.

Hôm ấy, một buổi chiều đầu thu, người ta thấy anh ôm vali, tay xách nách mang, mặt mũi xám xịt rời khỏi cổng lớn. Tin đồn lan nhanh nào là vợ chồng cãi vã, nào là ngoại tình. Nhưng khi sự thật lộ ra, mọi người càng sửng sốt vì tất cả chỉ bắt nguồn từ… việc vào bếp nấu ăn.

Nghe thì tưởng chuyện nhỏ nhặt, nhưng với bà Lý Tú Hoa, đây là điều “đại kỵ”. Bà vốn cực kỳ tin phong thủy và giữ nề nếp gia đình truyền thống: “Đàn ông không vào bếp, đó là quy tắc của nhà họ Lý”. Thế nhưng, Khải vốn là người thích nấu ăn. Anh từng kể với bạn bè, tự tay nấu cơm cho vợ là niềm vui và cũng là cách thể hiện tình yêu.

Trong một lần Lý Vân đi công tác, Khải hứng chí vào bếp nấu vài món. Ai ngờ đúng lúc ấy, bà Lý đi kiểm tra đột xuất. Thấy cảnh con rể áo sơ mi lấm lem dầu mỡ giữa gian bếp lát đá cẩm thạch đắt tiền, bà nổi trận lôi đình. Sau một hồi tranh cãi, bà thẳng thừng ra lệnh:

“Nhà này không chứa con rể trái ý. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?”.

Hôn nhân chênh lệch kinh tế, cưới người giàu chưa chắc đã hạnh phúc

Câu chuyện này không chỉ lan khắp khu biệt thự mà còn được một tài khoản ẩn danh kể lại trên mạng. Ngay lập tức, thu hút sự chú ý và bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người tỏ ra bất bình thay cho cậu con rể, cho rằng mẹ vợ quá khắt khe và khó tính. Ngược lại, cũng không ít người cho rằng nếu đã xác định làm “chạn vương” thì nên làm đúng ý nhà vợ và sống cuộc sống hưởng thụ, chứ không nên làm theo ý mình.

Một bình luận của netizen xứ Trung: - “Đàn ông biết nấu ăn là chuyện tốt, chứng tỏ thương vợ. Chuyện phong thủy cũng chỉ là cớ, chẳng lẽ con rể động tay vào bếp mà lại ảnh hưởng cả cơ nghiệp sao? Mẹ vợ quá khắt khe rồi”. - “Nếu lấy vợ giàu mà phải sống gò bó thế này, thà ít tiền một chút nhưng tự do còn hơn. Chẳng ai muốn sống trong căn biệt thự mà ngày nào cũng thấp thỏm lo làm phật ý mẹ vợ”. - “Người ta nói làm dâu khó, hóa ra làm rể nhà giàu cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ”. - “Cưới vợ giàu, được sống trong biệt thự, tiêu tiền thoải mái, tưởng là phúc nhưng hóa ra cũng là gông. Sống trong nhà người ta, cuối cùng vẫn phải nghe lời mẹ vợ”. - “Ở rể, tiêu tiền nhà người ta, thì phải biết phận. Mẹ vợ đã dặn không vào bếp thì đừng vào, khó gì đâu”. - “Gọi là chạn vương nhưng thật ra chỉ là người ở rể. Chênh lệch kinh tế, gia cảnh khó hạnh phúc lắm”. - “Đừng lầm tưởng lấy vợ giàu là sung sướng. Khi anh không có tài sản, không có tiếng nói, anh phải chấp nhận nghe theo luật của nhà vợ. Đã muốn sống đời nhung lụa thì đừng mơ được tự do như trước”.

Nhiều người cũng cho rằng tình huống này phản ánh một vấn đề không quá mới chính là hôn nhân chênh lệch điều kiện kinh tế. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ cưới vợ giàu là đổi đời, nhưng bên trong là hàng loạt áp lực vô hình.

Khi sống trong nhà người khác, đặc biệt là gia tộc có truyền thống, có quyền lực, người “ở rể” thường khó có tiếng nói. Mọi hành động, thói quen đều có thể trở thành “sai phạm”. Chỉ cần một lý do nhỏ cũng đủ để mất đi tất cả.

Không ít người nhận định rằng hôn nhân muốn bền vững phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng trong những gia đình chênh lệch quá lớn về kinh tế, cán cân quyền lực thường nghiêng hẳn về một phía. Người yếu thế, dù là con rể hay con dâu, đều phải sống trong cảnh “thấp thỏm giữ ý”, rất khó có hạnh phúc thật sự.

Qua đó nhiều người cũng phải suy ngẫm, cưới vợ giàu, có thể đổi đời về vật chất, nhưng chưa chắc đổi được số phận. Trong hôn nhân, tiền bạc không phải lúc nào cũng quan trọng hơn sự tự do và tôn trọng.