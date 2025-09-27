Đi ăn ốc, cô gái nuốt cả chiếc kim băng đang mở vào bụng, phải mổ cấp cứu 6 tiếng, tốn 70 triệu

Mới đây, Vân Anh Đỗ - nhà thiết kế kiêm founder 2 thương hiệu thời trang VAS và VAD chia sẻ tình huống mình gặp phải khi đi ăn ốc. Cô nàng cho biết mình nuốt nguyên chiếc kim băng đang mở vào bụng.

Theo đó, vào tối 26/9, Vân Anh cùng nhân viên công ty ở TP.HCM đi ăn ốc. Đang ăn, cô cảm thấy nuốt nghẹn nghẹn và nhận ra mình không còn cầm kim băng - vật dùng để khều ốc trên tay nữa. Sau đó Vân Anh được đưa đi cấp cứu và mất 6 tiếng để mổ lấy kim băng ra.

“Đêm qua đưa cả công ty đi ăn ốc không hiểu sao thấy nuốt nghẹn nghẹn. Xong nhìn xuống không thấy kim đâu nữa. Và thế là gần 6 tiếng mổ dạ dày với đưa kim ra của các bác sĩ! Trước khi gây mê còn dặn dò ekip gây mê cẩn thận với cái mũi sụn tai và răng giả của mình, xong bật giúp em máy làm ấm!

… Cũng không hiểu bản thân sao có thể nuốt được cái kim như thế mà không đau, vẫn ngồi ăn tiếp đến cuối buổi được!” - trích từ chia sẻ của Vân Anh.

Vân Anh Scarlet khi ở bệnh viện và ảnh chụp X-quang chiếc kim băng

Vết mổ và cận cảnh chiếc kim băng sau khi được lấy ra

Ở phần bình luận cô giải thích thêm rằng vì không nội soi thực quản được nên bác sĩ quyết định mổ. Hiện tại, tình hình của cô đã ổn định hơn, đáp lời hỏi thăm của mọi người: “Ăn ốc 2 triệu, tìm kim 70 triệu”.

Phía dưới chia sẻ của Vân Anh, nhiều người bất ngờ và bày tỏ sự khó hiểu vì chiếc kim băng để mở, khi nuốt sẽ dễ bị vướng lại hoặc làm rách thực quản. Một số bình luận từ bạn bè và người thân, cư dân mạng dành cho Vân Anh:

“Trời ơi! Vừa thương vừa buồn cười. Quá trời bà chị rồi”, “Đến chịu chị thật! Khó thế cũng làm được, may mà là ăn ốc chứ ăn cua biển thì nuốt cả kìm mất”, “Eo ôi. Làm sao bà có thể nuốt được nó vậy? May là ổn rồi”, “Khó thế mà cũng làm được hả? Mà vừa thương vừa buồn cười”, “Cây kim băng đắt nhất Việt Nam à?”,...

Chiếc kim băng được Vân Anh chụp lại khi vẫn còn ngồi ở quán ốc

Vân Anh Scarlet có tên thật là Đỗ Vân Anh, sinh năm 1991. Cô là một trong những nữ NTK nổi bật của làng mốt Việt, không chỉ vì chuyện sở hữu thương hiệu nổi tiếng mà còn bởi nhan sắc quyến rũ. Hồi tháng 8 vừa qua, bức ảnh thử bộ bodysuit trắng của Vân Anh viral khắp MXH vì body đỉnh chóp.

Khoảnh khắc gây sốt của Vân Anh cách đây không lâu

Ngoài ra Vân Anh cũng không ngại thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình, vóc dáng như mong muốn. Cô cho biết mình đã sửa mũi, làm răng, căng da mặt, hạ đường chân tóc, thu gọn tai,...

Được biết, trước khi bén duyên với thời trang, cô từng theo học ngành thiết kế nội thất tại Đại học Mở Hà Nội, nhưng niềm đam mê thiết kế trang phục đã thôi thúc cô chuyển hướng. Có xuất phát điểm khó khăn, ngay từ thời sinh viên, Vân Anh chia sẻ cô từng phải làm nhiều công việc để tích lũy kinh nghiệm và vốn từ làm đóng phim sitcom, làm mẫu ảnh, MC đồng thời tự đầu tư hình ảnh và học giao tiếp để xây dựng thương hiệu cá nhân.

Năm 2015, ở tuổi 24 với số tiền tích cóp 200 triệu cô bắt tay thành lập thương hiệu đầu tiên mang tên mình - Vân Anh Scarlet chọn đi theo con đường thiết kế khác biệt tập trung vào thời trang ngách: quyến rũ, táo bạo, tôn dáng nhanh chóng được yêu thích, đặc biệt trong phân khúc khách hàng nữ thành đạt.

Ngoài kinh doanh, Vân Anh cũng làm sáng tạo nội dung, chủ yếu quảng bá cho các thương hiệu thời trang và làm đẹp của mình. Hiện tại, cô nàng đang có 361k người theo dõi trên Facebook.

Một số hình ảnh của Vân Anh Scarlet

(Tổng hợp)