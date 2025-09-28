Bố mẹ bao khách sạn đãi tiệc mừng con trai đậu trường nghề, đọc băng rôn không ai dám coi thường

Tổ chức tiệc mừng con trở thành tân sinh viên là chuyện rất quen thuộc. Bởi 12 năm mồ hôi nước mắt cũng tạm thời kết thúc để bước sang một giai đoạn mới trong đời, vui vẻ và thú vị hơn. Đây vừa là kết thúc vừa là khởi đầu nên các bậc phụ huynh cũng vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

Nếu con cái đậu những trường đại học top đầu, hẳn bố mẹ sẽ thấy nở mày nở mặt với hàng xóm, người thân. Thậm chí họ còn tổ chức tiệc linh đình để ăn mừng. Còn con cái thành tân sinh viên thì sao? Có nên tổ chức tiệc ăn mừng không?

Mới đây câu chuyện của một chàng trai đến từ Giang Tô (Trung Quốc) đỗ vào trường Cao đẳng Kỹ thuật và nghề Vô Tích (Trung Quốc) đã khiến dân tình bàn tán xôn xao. Theo đó bố mẹ tân sinh viên này tin rằng đây là thành quả 12 năm học của con trai nên chắc chắn phải ăn mừng. Vì vậy họ bao toàn bộ sảnh khách sạn và làm tiệc 30 bàn mời mọi người đến dự.

Quang cảnh bữa tiệc linh đình

Nhưng điều thu hút hơn cả không phải là những món ăn tinh tế, cũng không phải việc bố mẹ anh chàng không nhận tiền mừng mà ở nội dung tấm băng rôn lớn tại bữa tiệc. Tấm băng rôn ghi: “Chúc mừng con trai trúng tuyển vào 'Thanh Hoa của các trường Cao đẳng - trường Cao đẳng Kỹ thuật và nghề Vô Tích”.

Cho ai chưa biết, Đại học Thanh Hoa là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và châu Á. Nên ngay lập tức câu khẩu hiệu này thu hút sự chú ý của mọi người: “Ai nghĩ ra nó vậy? Thật sự rất tinh tế!”.

Có lẽ nhiều người thân và bạn bè của gia đình này cũng hơi bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, thường chỉ có sinh viên các trường đại học nổi tiếng mới tổ chức tiệc hoành tráng thế này. Nhưng nhìn thấy sự thú vị của gia đình này và nỗ lực của người con trai, làm sao có thể không ấn tượng?

Thậm chí bố mẹ của chàng trai này còn chia sẻ rằng không có quy định nào cấm sinh viên cao đẳng tổ chức tiệc mừng và đây cũng là kết quả rèn luyện của con trai họ.

Về phía cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với gia đình chàng trai. Họ cho rằng anh chàng cũng phải học 12 năm, cũng phải nỗ lực trong kỳ thi đại học nên chúc mừng là bình thường, dù là đậu Thanh Hoa thật hay “Thanh Hoa của các trường Cao đẳng” cũng đáng mở tiệc để bắt đầu một khởi đầu mới.

Thực chất, đây không chỉ là một bữa tiệc mừng đậu trường nghề đơn thuần mà là sự công nhận của gia đình và mọi người xung quanh với thành tựu của chàng trai trẻ. Chúng ta thường quen dùng một tiêu chuẩn duy nhất để đo lường mọi thứ, quên rằng mỗi người có một thành tựu khác nhau. Hành vi của bậc phụ huynh nói trên chắc chắn là thách thức đối với tiêu chuẩn duy nhất này.

Nhưng quan trọng hơn, như cư dân mạng đã nói, đây không chỉ là vấn đề tốt nghiệp mà là sự khởi đầu. Điều thực sự đáng ăn mừng là chúng ta có thể tiếp tục phát triển, phấn đấu và cuối cùng là nỗ lực trong những ngày sắp tới, bất kể bắt đầu từ đâu.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng đằng sau những hành vi tưởng chừng như vô lý ấy có thể là biểu hiện giản dị và đẹp đẽ nhất của bản chất con người. Khi bố mẹ ăn mừng sự tiến bộ hay thành quả trong học tập của con cái, họ không chỉ ăn mừng cột mốc quan trọng hay khoe mẽ mà còn bày tỏ sự kỳ vọng và chúc phúc cho tương lai.

Trên thế giới này, bất kỳ ai đang nỗ lực trong học tập, công việc đều đáng được tôn trọng và khen ngợi, phải không?