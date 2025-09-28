Vì sao nhà giàu Trung Quốc thường trồng 1 cây lựu trước cửa nhà? Ý nghĩa sâu xa đằng sau gây bất ngờ

Trong đời sống người Trung Hoa, hiếm có loài cây nào vừa mang vẻ đẹp rực rỡ, vừa ẩn chứa nhiều ý nghĩa biểu tượng như cây lựu. Từ lâu, việc trồng một gốc lựu trước cửa nhà, trong sân hay trong vườn đã trở thành tập quán phổ biến. Cây lựu không chỉ đem lại bóng mát và quả ngọt, mà còn gắn liền với quan niệm phong thủy, niềm tin về sự may mắn, hưng vượng của gia đình.

Một trong những ý nghĩa lớn nhất của cây lựu nằm ở cấu trúc quả. Bên trong quả lựu có vô vàn hạt, mà trong tiếng Hán, chữ “子” (tử) vừa có nghĩa là hạt, vừa đồng nghĩa với con cháu. Từ đó, quả lựu được coi là biểu tượng của sự đông đúc, con đàn cháu đống, gia đình sung túc. Báo Sohu (Trung Quốc) từng lý giải rằng hình ảnh “lựu khai bách tử” – quả lựu mở ra trăm hạt – chính là lời chúc phúc cho sự nối dài của dòng tộc, con cháu sum vầy, gia đạo hưng thịnh.

Không chỉ có hạt, hoa và quả lựu còn sở hữu màu đỏ rực rỡ. Trong văn hóa Trung Hoa, đỏ là màu của niềm vui, may mắn và hưng vượng. Khi một cây lựu trổ hoa trước sân hay kết quả đỏ au vào mùa thu, hình ảnh ấy được xem như điềm báo “hồng vận” – vận đỏ, vận tốt – đến với gia đình. Cây lựu vì thế vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang lại cảm giác an lành, thịnh vượng cho ngôi nhà.

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, người Trung Quốc còn coi cây lựu là một vật phẩm phong thủy quan trọng. Theo quan niệm dân gian, lựu có khả năng trừ tà, chiêu tài. Trang QQ News dẫn lời ông bà xưa với câu: “门前种三树，家兴富三世” – nghĩa là trồng ba loại cây trước cửa thì nhà sẽ giàu sang ba đời, trong đó cây lựu được xem là một lựa chọn không thể thiếu.

Người ta tin rằng trồng lựu trước nhà sẽ giúp thu hút vượng khí, tránh tà khí, bảo vệ sự bình an cho cả gia đình. Niềm tin này vẫn được duy trì ở nhiều vùng nông thôn cũng như thành thị, nơi những gốc lựu vừa để lấy quả, vừa như một lá bùa hộ mệnh vô hình.

Giá trị của cây lựu không chỉ dừng lại ở biểu tượng. Lựu là loại cây có nguồn gốc từ Tây Vực, du nhập vào Trung Quốc từ thời Tây Hán, theo ghi chép trong nhiều thư tịch cổ. Trải qua hàng nghìn năm, loài cây này không chỉ bén rễ trong đất Trung Hoa mà còn bén rễ trong đời sống tinh thần của người dân.

Ngoài việc tạo cảnh quan với hoa đẹp, quả đỏ, lựu còn đem lại trái ngọt dùng để ăn, chế biến hoặc làm thuốc trong y học cổ truyền. Chính sự kết hợp giữa công năng và giá trị tinh thần khiến lựu trở thành cây trồng ưa chuộng trong nhiều gia đình.

Lưu ý khi trồng cây lựu trước nhà của người Trung Quốc

Dẫu vậy, việc trồng lựu cũng đi kèm những lưu ý nhất định. Một số chuyên gia phong thủy Trung Quốc cho rằng cây lựu không nên đặt chính giữa cửa ra vào, bởi như vậy có thể che chắn lối đi và ngăn dòng khí lưu thông vào nhà. Cây quá cao hoặc rậm rạp cũng bị coi là không tốt, vì sẽ chắn ánh sáng mặt trời, làm ngôi nhà trở nên u ám.

Nhiều gia đình lựa chọn trồng một cây duy nhất bên trái hoặc bên phải cổng, vừa tạo điểm nhấn hài hòa, vừa giữ được yếu tố phong thủy. Tờ Sohu cũng nhấn mạnh rằng nếu trồng đúng vị trí, lựu sẽ giúp gia đình hưởng trọn phúc khí; ngược lại, trồng sai có thể tạo cảm giác bế tắc, không thông thoáng.

Ngày nay, khi đô thị hóa phát triển, không phải gia đình nào cũng còn khoảng sân rộng để trồng cây. Thế nhưng, tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, tập quán trồng lựu trước nhà vẫn được duy trì. Những gốc lựu già cỗi, nở hoa đỏ rực mỗi độ hè sang, hay những chùm quả đỏ mọng vào mùa thu, không chỉ là cảnh quan đẹp mắt, mà còn gợi nhớ về một truyền thống lâu đời, nơi niềm tin, phong thủy và thực tiễn hòa quyện trong đời sống thường nhật.

Từ một loại cây được đưa vào từ phương xa, lựu đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và phong tục Trung Hoa. Nó là minh chứng cho cách người dân nơi đây gắn bó thiên nhiên với đời sống tinh thần, biến một gốc cây thành biểu tượng của sự may mắn, phúc lộc và sự nối dài của gia tộc. Trong thế giới hiện đại, ý nghĩa ấy càng trở nên đáng quý, khi con người vẫn luôn mong cầu những giá trị bền lâu và tốt đẹp cho gia đình.

