Điểm yếu chí mạng của vợ đại gia khi con trai 30 tuổi: Càng già đi, càng run sợ

“Trong hội pickleball của mấy phu nhân, hôm đó cả nhóm ngồi nghỉ, vừa uống nước vừa kể chuyện gia đình. Có người khoe con đi du học, có người cười vì con gái mới lấy chồng.

Nhưng giữa chừng, vợ một đại gia trong nhóm lại nói một câu khiến cả bàn lặng đi: ‘Con tôi đến bây giờ các quyết định vẫn phải thông qua ý kiến của mẹ'. Và đứa con đó đã 30 tuổi...”, mở đầu bài viết của một người phụ nữ đăng tải trên Xiaohongshu gây chú ý.

Tài khoản Minh Hoa cho biết cô thật sự bất ngờ, thậm chí có chút khó hiểu khi lắng nghe chia sẻ của bà mẹ này. Theo lời kể, người phụ nữ ấy có con trai đã bước sang tuổi 30. Anh chàng được học hành đầy đủ, chẳng thiếu thốn điều gì, nhưng khi nhìn lại, bà không giấu nổi sự lo lắng: tài chính phụ thuộc gia đình, làm công ty gia đình, các mối quan hệ yêu đương chẳng đâu đến đâu vì mẹ không hài lòng.

Trong cuộc trò chuyện, bà thẳng thắn thú nhận: “Nhìn con trai ở tuổi này, tôi không dám tưởng tượng sau này nó sẽ sống thế nào nếu thiếu đi sự nâng đỡ của cha mẹ"

Nói chính xác hơn, đứa con ở tuổi 30 đang trở thành điểm “chí mạng” khiến bà mẹ bước vào tuổi nghỉ hưu mà vẫn canh cánh.

Điều đáng nói, khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người đọc đã lập tức để lại bình luận vì… thấy quen quá. Người thì kể mình từng yêu một anh bạn trai kiểu “con trai 30 tuổi vẫn để mẹ quyết định hết”, cuối cùng không thể gắn bó được lâu. Người khác thì nhắc đến đồng nghiệp suốt ngày nghe điện thoại mẹ nhắc từ ăn uống, đi lại cho tới công việc. Có người thậm chí ví von : “Yêu một người lớn rồi mà vẫn sống trong vòng tay bố mẹ, giống như bạn đang yêu… cả gia đình họ vậy.”

Một người khác chia sẻ: “Có đồng nghiệp của tôi, 35 tuổi, mỗi lần đi công tác đều phải gọi điện xin phép mẹ. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu và không thể tôn trọng anh ấy như một người trưởng thành.”

"Không chỉ con của giới thượng lưu mới có tuổi 30 mơ hồ. Ở tầng lớp trung lưu hay bình dân, tình huống này cũng chẳng hiếm: con cái học xong, có bằng cấp, nhưng sự nghiệp lận đận, chưa đủ độc lập tài chính, chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn" , tờ HK01 bình luận trong bài viết nói về chuyện thất nghiệp tuổi 30-40.

Đối với nhiều cha mẹ trung niên, con cái trưởng thành nhưng vẫn không tự lập là một nỗi lo lớn. Họ lo lắng về tương lai khi bản thân không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con cái. Họ sợ rằng, khi mình không còn, con cái sẽ không biết tự lo liệu cho bản thân. Điều này tạo ra một áp lực tâm lý lớn đối với cha mẹ, khiến họ cảm thấy bất an và lo lắng về tuổi già.

Trong phần bình luận trên Xiaohongshu, không ít phụ huynh thú nhận: “Con tôi cũng ngoài 30 rồi, mà chưa thấy ổn định gì.” Người khác thì viết: “Câu nói của bà ấy đánh trúng tim đen, đêm qua tôi mất ngủ vì nghĩ đến con trai mình.”

Tại Trung Quốc, cụm từ “ken lao zu” (thế hệ ăn bám) xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, phản ánh thực tế nhiều bạn trẻ thậm chí đã ngoài 30 vẫn chưa thoát khỏi sự phụ thuộc vào gia đình. Khảo sát của China Youth Daily cho thấy gần 60% thanh niên 25 - 34 tuổi vẫn cần cha mẹ hỗ trợ tài chính để duy trì cuộc sống, một con số khiến dư luận tranh cãi dữ dội.

Áp lực kinh tế, giá nhà đắt đỏ, sự cạnh tranh khốc liệt trong nghề nghiệp… khiến nhiều người trẻ ngần ngại bước ra độc lập. Nhưng song song đó, cũng có một nguyên nhân khác: cách nuôi dạy bao bọc của phụ huynh. Gia đình giàu có dễ tạo điều kiện “cung phụng” quá mức, trong khi gia đình bình thường lại hay sẵn sàng “gánh hộ” cho con đến khi nào còn gánh được,...

Nguồn: Xiaohongshu