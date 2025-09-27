Đàn ông có gia đình, kiếm tiền bao nhiêu là đủ?

Định kiến âm thầm mang tên… “con số”

Trong xã hội hiện đại, thành công của một người đàn ông vẫn thường bị “đo đếm” bằng những thước đo vật chất: Thu nhập bao nhiêu một tháng? Đi xe trị giá bao nhiêu? Có nhà ở trung tâm hay ngoại ô? Biếu cha mẹ ruột, cha mẹ vợ được bao nhiêu tiền mỗi năm? Những câu hỏi tưởng như xã giao ấy lại vô tình trở thành áp lực đè nặng.

Không ít nam giới thừa nhận họ cảm thấy căng thẳng trước những đòi hỏi vô hình ấy. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), 80% đàn ông cho biết họ căng thẳng vì tài chính và 70% căng thẳng vì sự nghiệp. Nhiều người trẻ thậm chí trì hoãn việc kết hôn, chỉ vì chưa tự tin vào khả năng kinh tế. Họ sợ bị so sánh, sợ bị đánh giá là “chưa đủ chín”, sợ gánh nặng của những con số.

Đàn ông kiếm bao nhiêu tiền là đủ?

Nỗi sợ khó gọi thành tên

Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, ít khi thổ lộ, nhiều ông chồng giấu những nỗi lo rất cụ thể:

Sợ mất mặt khi vợ kiếm nhiều hơn. Lương chồng thấp hơn vợ, hay tệ hơn là mất việc, đồng nghĩa với việc mất “vị trí trụ cột”. Không ít người vì tự ái mà cố gắng làm việc quá sức, chỉ để không bị mang tiếng “ăn bám vợ”.

Khó khăn tài chính nhưng không dám chia sẻ. Đàn ông thường được dạy phải “gánh vác” nên khi gặp vấn đề, họ chọn im lặng, tự xoay xở, dù áp lực có thể bào mòn sức khỏe và tình cảm gia đình.

Sợ tiêu tiền cho bản thân. Một chiếc đồng hồ họ thích, một chuyến du lịch cho riêng mình, nhiều người tự cắt bỏ vì sợ bị coi là ích kỷ, là không lo cho vợ con.

Sợ bị phát hiện quỹ đen. Dù chỉ là khoản phòng thân nhỏ, nỗi sợ bị phát hiện cũng khiến họ giằng co giữa trách nhiệm và nhu cầu bảo vệ bản thân.

Tất cả những nỗi sợ ấy, nhìn bề ngoài tưởng như vô lý, nhưng lại là phần thật nhất trong đời sống tâm lý của đàn ông.

“Đủ” – khái niệm chẳng có con số cố định

Vậy kiếm bao nhiêu mới gọi là đủ? Nhiều người từng đặt ra mốc thu nhập: 20 triệu, 50 triệu, thậm chí 100 triệu mỗi tháng. Nhưng lạ thay, khi đạt được, họ lại thấy vẫn chưa đủ. Giá cả tăng, nhu cầu gia đình lớn dần, mong muốn của bản thân cũng nhiều hơn.

“Đủ” vì thế không nằm ở số tiền trong tài khoản. “Đủ” là khi người đàn ông cảm thấy an tâm về hiện tại, không còn ám ảnh về việc mình phải “hơn” ai đó. “Đủ” là khi anh có thể chia sẻ gánh nặng với vợ, coi đó là sự đồng hành chứ không phải thất bại.

Một người bạn của tôi từng nói: “Khi tôi và vợ thẳng thắn bàn bạc, thống nhất cách chi tiêu, tôi mới nhận ra mình chẳng cần kiếm bằng người khác, chỉ cần đủ cho gia đình thấy bình yên.” Câu nói tưởng giản dị mà gói trọn triết lý của một cuộc hôn nhân trưởng thành.

Đàn ông cũng cần được lắng nghe

Để tìm được cảm giác “đủ”, người đàn ông rất cần sự thấu hiểu và chia sẻ từ bạn đời. Một cái nắm tay, một lời động viên, hay đơn giản là buổi tối cùng ngồi tính toán kế hoạch tài chính chung cũng giúp họ nhẹ nhõm hơn.

Bởi lẽ, trách nhiệm của gia đình vốn dĩ không của riêng ai. Khi cả hai cùng chung vai gánh vác, những con số về thu nhập hay tài sản sẽ không còn là thước đo tình yêu, cũng không còn là nỗi ám ảnh.

Đàn ông có gia đình, kiếm tiền bao nhiêu là đủ? Có lẽ chẳng ai đưa ra được một mức cụ thể. Nhưng chắc chắn, “đủ” không phải là 20, 50 hay 100 triệu, mà là cảm giác bình yên khi trở về nhà, biết rằng mình đang cố gắng hết sức và được trân trọng vì điều đó.

Đủ là khi hiểu rằng, giá trị của một người chồng, người cha không chỉ nằm ở tài khoản ngân hàng, mà còn ở tình yêu, trách nhiệm và sự hiện diện của anh trong mỗi bữa cơm, mỗi câu chuyện nhỏ của gia đình. Và khi đã nhận ra điều ấy, áp lực của những con số sẽ không còn khiến họ nặng nề đến vậy.

**Bài viết theo ý kiến độc giả