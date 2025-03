Đàn ông sống thọ thường có 5 đặc điểm này ở nửa thân dưới, bạn có được bao nhiêu?

Tuổi thọ và sức khỏe của một người đàn ông không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống hay di truyền, mà còn thể hiện rõ rệt qua những đặc điểm trên cơ thể, đặc biệt là nửa thân dưới. Theo nhiều nghiên cứu, những người đàn ông khỏe mạnh, ít bệnh tật và có tuổi thọ cao thường có 5 đặc điểm quan trọng sau. Nếu bạn có nhiều trong số những đặc điểm này, hãy tự tin rằng cơ thể bạn đang trên đà sống thọ!

1. Bụng dưới ít mỡ

Béo bụng là dấu hiệu rõ ràng nhất của hội chứng chuyển hóa, một nhóm yếu tố nguy cơ bao gồm huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao và tích tụ mỡ nội tạng. Đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Ảnh minh họa

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng tăng cân, béo bụng là chuyện bình thường khi có tuổi. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có vòng eo trên 90 cm có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 2,2 lần và nguy cơ đột quỵ cao hơn 3 lần so với người có vòng eo nhỏ hơn. Những người sống thọ thường có vòng eo dưới 85cm, không có mỡ bụng dày và tỷ lệ eo-hông cân đối.

2. Khớp gối linh hoạt

Khớp gối chịu trách nhiệm nâng đỡ toàn bộ cơ thể khi di chuyển. Nếu khớp gối linh hoạt, không đau nhức, chứng tỏ hệ xương khớp vẫn khỏe mạnh. Ngược lại, nếu thường xuyên đau khớp, phát ra tiếng lạo xạo khi đi lại, đó có thể là dấu hiệu của thoái hóa khớp hoặc loãng xương.

Khi nam giới già đi, mật độ xương giảm dần, làm tăng nguy cơ gãy xương, mất khả năng vận động, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ. Một nghiên cứu cho thấy những người có khớp gối khỏe mạnh thường sống lâu hơn vì họ duy trì được khả năng vận động và ít bị tai nạn ngã gãy xương. Dấu hiệu của khớp gối khỏe mạnh là đi lại dễ dàng, vững, không đau nhức, không bị cứng khớp vào buổi sáng.

Ảnh minh họa

3. Tuyến tiền liệt nhỏ

Tuyến tiền liệt rất quan trọng với sức khỏe nam giới. Dù không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có những dấu hiệu giúp bạn biết rằng tuyến tiền liệt của mình nhỏ, không bị phì đại. Ví dụ như đi tiểu trơn tru, không buốt rát, không phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm. Người có tuyến tiền liệt nhỏ hạn chế nguy cơ mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn sinh lý.

Tuyến tiền liệt có kích thước bằng quả óc chó khi còn trẻ, nhưng theo tuổi tác, nó có thể phì đại, gây ra các vấn đề tiểu tiện như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm. Phì đại tuyến tiền liệt cũng có thể làm giảm chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý của nam giới.

Một tuyến tiền liệt khỏe mạnh không chỉ giúp duy trì chức năng tiểu tiện mà còn phản ánh tình trạng hormone nam ổn định. Testosterone giảm nhanh có thể dẫn đến suy giảm thể lực, mất cơ bắp và ảnh hưởng đến tuổi thọ.

4. Bắp chân và đùi săn chắc

Bắp chân được ví như "trái tim thứ hai" của cơ thể, giúp bơm máu từ chân trở về tim. Nếu bắp chân và đùi săn chắc, không bị teo nhỏ hay mềm nhão, đó là dấu hiệu của một hệ tuần hoàn khỏe mạnh. Bắp đùi của nam giới sống thọ cũng thường không quá to nhưng tuyệt đối không quá nhỏ.

Nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy những người có bắp chân to khỏe có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 34% so với người có bắp chân yếu. Điều này là do cơ chân khỏe mạnh giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ suy giãn tĩnh mạch và cục máu đông.

5. Lòng bàn chân hồng hào, không lạnh

Lòng bàn chân phản ánh tình trạng lưu thông máu trong cơ thể. Nếu bàn chân thường xuyên lạnh, tím tái hoặc tê bì, có thể là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém, bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề về tim mạch.

Ảnh minh họa

Một đôi chân khỏe mạnh với lòng bàn chân hồng hào chứng tỏ máu lưu thông tốt, các cơ quan trong cơ thể nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng. Ngược lại, người có bàn chân lạnh hoặc đổi màu thường dễ mắc bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch và các vấn đề liên quan đến hệ tuần hoàn. Do đó, những nam giới sống thọ thường có lòng bàn chân ấm áp, hồng hào, không tê bì hay đau nhức.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM