Trong mắt bạn bè, ông Wang, 48 tuổi ( sống tại Trung Quốc) là người có “đường ruột đáng ghen tị”. Ngày nào ông cũng đi đại tiện 2 đến 3 lần, cơ thể nhẹ nhõm. Ông thậm chí còn tự hào xem đó là dấu hiệu của khả năng “thải độc” mạnh mẽ, hệ tiêu hóa tốt.

Nhưng khoảng 6 tháng trở lại đây, cơ thể đã âm thầm phát nhiều tín hiệu nguy hiểm mà ông không hề hay biết. Phân bắt đầu chuyển màu nhạt, hơi nhờn, đôi khi nổi. Thậm chí số lần đại tiện cũng tăng lên ít nhất 3 lần mỗi ngày. Ông vừa ăn xong chưa bao lâu đã cảm thấy muốn đi vệ sinh. Thế nhưng, đáng tiếc là ông Wang lại cho rằng như vậy càng chứng tỏ mình tiêu hóa tốt. Mấy bất thường về phân kia chỉ là do thay đổi chế độ ăn chay đan xen, lại sắp bước sang tuổi 50.

Phải đến khi ông vẫn ăn uống bình thường nhưng lại sụt cân nhanh, trong người mệt mỏi ngay cả khi chẳng làm gì. Ông Wang bắt đầu lo lắng, nhưng lại muốn theo dõi thêm, chờ tới lịch khám sức khỏe định kỳ hàng năm thì sẽ tiết kiệm hơn.

Chẳng ngờ, suốt một tuần liền ông để ý thấy mình có máu trong phân. Uống thuốc tiêu hóa hay ăn nhiều rau hơn cũng không cải thiện, bụng cũng bắt đầu có cảm giác đau khó tả. Người nhà ông Wang không nhịn nổi nữa, cùng nhau thuyết phục ông đi khám.

Ảnh minh họa

Tại bệnh viện, bác sĩ lần theo các triệu chứng và kiểm tra chuyên sâu, cuối cùng phát hiện ông Wang mắc ung thư tuyến tụy cuối giai đoạn 3. Đây là loại ung thư cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao, thậm chí thời gian phát hiện tới tử vong chỉ tính bằng tháng. Ông Wang òa khóc: “Tôi không có cảm giác khó chịu rõ ràng, gần đây mới như vậy. Không thể nào đã ung thư giai đoạn muộn như vậy".

Bác sĩ chỉ nói một câu khiến ông lạnh sống lưng: Ung thư tuyến tụy được gọi là "kẻ giết người thầm lặng". Chính những thay đổi nhỏ trong thói quen đại tiện lại thường là tín hiệu cảnh báo sớm. Ông đã bỏ qua những tín hiệu này quá lâu, lại chủ quan với sức khỏe, cho rằng đó là tiêu hóa tốt.

Hãy cảnh giác với các triệu chứng ung thư tuyến tụy!

Giống như ông Wang, rất nhiều người lầm tưởng đi ngoài nhiều là tốt. Thực tế, khi tuyến tụy suy giảm chức năng, chất béo không được tiêu hóa hết sẽ bị đào thải, tạo ra phân nhờn hoặc lỏng. Y học gọi tình trạng này là tiêu chảy mỡ. Nhiều triệu chứng khác bị cho là rối loạn tiêu hóa, đến khi cuộc sống bị ảnh hưởng rõ ràng, đi khám đã ở giai đoạn muộn và tiên lượng xấu.

Ngoài thay đổi khi đi vệ sinh, cơ thể còn có thể phát ra những “tín hiệu đỏ” khác như:

- Sụt cân nhanh dù không ăn kiêng.

- Ăn kém, nhanh no.

- Đau âm ỉ vùng bụng trên hoặc lan ra sau lưng.

Ảnh minh họa

- Vàng da, vàng mắt do khối u chèn ép đường mật.

- Phân có bất thường như màu sắc (đen, nâu...), dính máu.

Nếu xuất hiện từ 2 dấu hiệu trở lên, đừng chần chừ đi khám.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, China News