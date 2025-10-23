Đại tiệc đúng chuẩn “vạn năng” tại ShopeeFood Mega Fest: Ăn ngon, chơi vui, quẩy bung nóc từ sáng đến khuya

Cả khuôn viên được "biến hóa" thành không gian lễ hội sống động, ngập tràn sắc màu, nơi hàng chục nghìn bạn trẻ cùng hòa mình vào hành trình ăn ngon, chơi vui và quẩy hết mình từ sáng đến khuya.

Giới trẻ TP.HCM đã có một ngày bật tung năng lượng tại ShopeeFood Mega Fest, nơi ẩm thực, âm nhạc và niềm vui giải trí cùng hội tụ. "Ăn uống thỏa thích, vui chơi hết mình, check-in liên tục, gặp gỡ thần tượng, hòa mình trong lễ hội từ sáng đến khuya" - tất cả đã tạo nên một hành trình trải nghiệm đỉnh cao, khẳng định vị thế tiên phong của ShopeeFood trong việc mang đến những trải nghiệm ẩm thực kết hợp giải trí hoành tráng dành cho giới trẻ.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn bạn trẻ đã đổ về Công viên Sáng tạo để check-in, săn quà độc quyền, vé Fanzone và khám phá hàng loạt hoạt động hấp dẫn khác. Các booth trò chơi, gian hàng ẩm thực, booth check-in, khu vực nghỉ ngơi… được bố trí xuyên suốt không gian sự kiện, mang đến cho người tham dự trải nghiệm "ăn ngon - chơi vui" liền mạch, vừa chill vừa sôi động, đúng như tinh thần "vạn năng" mà ShopeeFood muốn truyền tải.

Khuấy động năng lượng với chuỗi thử thách thú vị, rinh quà đầy tay

Ngay từ vạch xuất phát, ShopeeFood đã "ghi điểm" tuyệt đối khi chào đón người tham dự bằng loạt "welcome kit" cực chất gồm túi vải chần bông, quạt tròn cầm tay cùng bản đồ hướng dẫn để khám phá trọn vẹn từng góc của sự kiện. Chỉ cần đặt chân đến cổng, bạn đã có thể cảm nhận không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, từ sắc cam rực rỡ, âm nhạc sôi động cho đến những nụ cười hứng khởi.

Không để người tham dự chờ lâu, ShopeeFood tiếp tục thổi bùng năng lượng khám phá khi mang đến chuỗi 7 thử thách liên hoàn tại "Khu phố cao thủ săn deal" và cơ hội rinh quà liền tay tại các gian hàng thương hiệu tài trợ như Pepsi, ACB, Jollibee. Mỗi trò chơi đều gắn liền với tinh thần "săn deal cực hời", mang đến những phút giây vận động sôi nổi cùng cơ hội rinh quà xịn liền tay. Đặc biệt, hoàn thành thử thách, người chơi còn thu thập được tem để đổi quà may mắn hoặc đổi vé Fanzone với các phần quà độc quyền như túi đeo ShopeeFood, khăn bandana, card bo góc thần tượng…, khiến ai cũng muốn nhập vai "chiến thần săn tem", chinh phục mọi chướng ngại.

Từng góc của khu vực trò chơi đều rộn ràng tiếng cười, tiếng cổ vũ và những pha ăn mừng vui hết cỡ. Hình ảnh các bạn trẻ háo hức xếp hàng, quyết tâm "vượt ải" rồi rạng rỡ khoe chiến lợi phẩm đã biến không gian sự kiện thành một bữa tiệc năng lượng thực thụ, nơi mọi người vừa chơi thả ga, lại vừa rinh về những bất ngờ thú vị.

Nuông chiều vị giác với loạt thương hiệu món ngon đình đám

Nếu như các thử thách đem đến cảm giác chơi vui thì không gian ẩm thực lại là "tọa độ vàng" để giới trẻ nuông chiều vị giác và nạp năng lượng. Hàng loạt cái tên nổi tiếng được giới trẻ yêu thích như KATINAT, The Pizza Company, Bún Đậu Homemade, Lotteria, Bánh Mì Lão Phù, Mì Trộn Tên Lửa, Highlands Coffee, Mai Anh Đào đổ bộ tại "Gian hàng thương hiệu ẩm thực", mang đến vô vàn món ngon cùng ưu đãi khủng, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Tại khu vực này, các "tín đồ ăn uống" chỉ cần đặt món trên ứng dụng ShopeeFood, sau đó thong thả nhận món ngon trực tiếp ngay tại gian hàng.

Không chỉ vậy, nhằm mang đến đại tiệc ẩm thực đa dạng, ShopeeFood còn chiêu đãi người tham dự bộ sưu tập "Đại Tiệc Vạn Năng" với hơn 500 quán giảm đến 30%. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, món ăn đã được giao đến "Bến ship" ngay trong khuôn viên sự kiện. Có thể thấy, chính sự kết nối mượt mà giữa trải nghiệm online và offline đã giúp ShopeeFood mang đến một "foodtour" liền mạch, tiện lợi và trọn vẹn hơn cho người dùng.

Sự kiện còn được thiết kế với khu chill ngoài trời siêu "bắt mood", tạo không gian cho các bạn trẻ vừa thưởng thức món ngon, vừa picnic, chụp ảnh check-in cùng bạn bè, người thân. Giới trẻ tha hồ ăn ngon, sống ảo, vui hết mình như một cách tận hưởng ngày cuối tuần "đỉnh của chóp", chỉ có tại ShopeeFood Mega Fest.

Quẩy bung nóc với thần tượng cùng đại nhạc hội rực rỡ

Ngay từ sáng, không khí tại ShopeeFood Mega Fest đã "nóng rực" khi hàng loạt nghệ sĩ, KOLs xuất hiện và giao lưu cùng khán giả, lan tỏa năng lượng tích cực khắp khuôn viên sự kiện. Đặc biệt, chương trình Idol Tour kéo dài từ 11:30 đến 16:00 đã mang đến cơ hội hiếm có để fan được giao lưu với những gương mặt đình đám: Duy Khánh, Isaac, Kay Trần và S.T Sơn Thạch ở cự ly "sát rạt" đúng nghĩa. Đây thực sự là "thiên đường" cho những ai đam mê "đu idol", khi từng khoảnh khắc fan tham gia minigame, xin chữ ký hay chụp hình cùng thần tượng đều diễn ra vui nhộn, tạo nên kỷ niệm đáng nhớ.

Ngoài ra, các khán giả may mắn còn được tham dự buổi soundcheck độc quyền, tận hưởng trải nghiệm "đặc quyền" chỉ có tại sự kiện, khiến mọi cảm xúc trở nên phấn khích hơn trước giờ diễn chính thức.

Đến tối, sân khấu đại nhạc hội ngoài trời chính thức "nổ tung" với dàn line-up cực khủng cùng những màn trình diễn rực lửa. ISAAC mở đầu đêm diễn với màn xuất hiện cực ngầu trên mô tô, ngay lập tức khuấy đảo sân khấu với loạt bản hit đình đám cùng vũ đạo cực ngầu. Tiếp nối, Dương Hoàng Yến mang đến sắc thái tươi mới với loạt ca khúc "chill & slay", trong khi Lou Hoàng "up mood" khán giả với màn trình diễn sôi động không ngơi nghỉ.

Chưa dừng lại, đại sứ thương hiệu ShopeeFood - nhóm nhạc B.O.F khiến cả khán đài đắm mình trong hương vị mê say với những ca khúc ngọt ngào, màn tương tác gần gũi cùng khoảnh khắc tái hiện vũ điệu "Sóp pi sóp pi phút" đầy thú vị.

Đặc biệt, màn lộ diện "sít-rịt" "Trùm Deal Lấp Lánh 10.000 đồng" trên sóng livestream hay thử thách "Đặt đơn nhóm 100 người, nhận món tại chỗ" còn khiến fan vỡ òa. ShopeeFood đã khéo léo kết nối liền mạch giữa nghe, nhìn và thưởng thức ẩm thực, mang đến trải nghiệm đa tầng cảm xúc đúng tinh thần vạn năng. Chưa dừng lại ở đó, loạt deal cực hời được tung ra còn có thể sử dụng suốt 7 ngày sau sự kiện, giúp niềm vui "vừa tan concert đã kịp ăn ngon" kéo dài trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Cảm xúc khán giả được đẩy lên đỉnh điểm khi "idol quốc dân" Mỹ Tâm xuất hiện, mang đến loạt hit và bản mashup quen thuộc, khiến khán giả lắc lư theo từng giai điệu. Dưới sân khấu đa tầng được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và visual LED đỉnh cao, mỗi màn trình diễn như một đại tiệc thị giác kết hợp thính giác hoành tráng. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, pháo hoa bừng sáng giữa bầu trời đêm, hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng, cùng nhún nhảy, tạo nên khoảnh khắc khép lại ShopeeFood Mega Fest thật trọn vẹn, rực rỡ và thăng hoa.

Nhìn lại toàn bộ hành trình trải nghiệm kéo dài xuyên suốt một ngày, Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest đã thành công rực rỡ trong việc tiên phong kiến tạo một không gian lễ hội "vạn năng" kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc, thần tượng và giải trí. Đồng thời, sự kiện còn khẳng định vị thế ứng dụng đặt món hàng đầu của ShopeeFood khi không ngừng đổi mới nhằm mang đến những trải nghiệm trẻ trung, sáng tạo và đầy cảm hứng cho khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ.