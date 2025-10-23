Check-in Katong – Joo Chiat: Khu phố di sản nơi những câu chuyện cũ được kể bằng sức sáng tạo hiện đại

Từng là khu nghỉ dưỡng ven biển của cộng đồng Peranakan, Katong – Joo Chiat ngày nay đã trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu du lịch, thích trải nghiệm văn hóa bản địa. Khu phố này nổi tiếng với những dãy shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) màu pastel rực rỡ xếp san sát như một bức tranh sống động, xen lẫn là các quán cà phê, tiệm bánh thủ công và các bảo tàng tư nhân độc đáo.

Lang thang giữa khu phố, du khách có thể vừa thưởng thức món laksa (bún nước dừa cay) đặc trưng, vừa lắng nghe câu chuyện về người Peranakan, khám phá các lát cắt lịch sử qua từng họa tiết gạch bông, từng ô cửa sổ. Khu phố Katong – Joo Chiat không ồn ào, nhưng đủ sâu sắc để khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng lại lâu hơn.

Phố Koon Seng: "Background sống ảo" kinh điển với kiến trúc shophouse Peranakan đặc trưng

Koon Seng Road là điểm hẹn "phải ghé" của giới trẻ mê du lịch khi đến khám phá khu phố Katong – Joo Chiat, không chỉ để check-in mà còn bởi chất di sản đặc trưng khó trộn lẫn. Nổi bật với dãy shophouse Peranakan đầy màu sắc xây dựng từ những năm 1920, con phố này được ví như "bảo tàng ngoài trời" của Singapore, nơi mỗi ngôi nhà là một câu chuyện văn hóa thú vị về cộng đồng người Peranakan – hậu duệ của thương nhân Trung Hoa và phụ nữ Malay/Indo từng sinh sống tại đây.

Phố Koon Seng nổi bật bởi những dãy shophouse Peranakan đầy màu sắc (Ảnh: Time Out)

Điểm ấn tượng của các dãy nhà tại Koon Seng Road nằm ở kiến trúc pha trộn Đông – Tây, với sự tinh xảo trong từng chi tiết, cùng những hoạ tiết mang tính biểu tượng. Cánh cửa gỗ nửa thân pintu pagar, gạch men với hoa văn màu sắc, hay phù điêu tinh xảo… mỗi chi tiết đều thể hiện gu thẩm mỹ và vị thế xã hội của chủ nhân xưa. Tất cả hòa quyện, tạo nên mặt tiền rực rỡ màu sắc, đặc trưng riêng biệt, biến cả con phố thành một album nghệ thuật sống động.

Cả con phố như một album nghệ thuật sống động, nơi đâu cũng có thể trở thành background sống ảo (Ảnh: The Travel Insider)

Du khách có thể tản bộ dưới mái hiên đặc trưng của kiểu nhà shophouse, cảm nhận sự giao thoa văn hóa Trung Hoa – Mã Lai – châu Âu trong từng khung cửa. Dù chụp ảnh vào sáng sớm hay ngắm hoàng hôn về chiều, Koon Seng Road vẫn luôn mang lại nét hoài cổ, đầy cảm hứng. Đây là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu khám phá, muốn tìm kiếm nét văn hóa di sản sống động, đa văn hóa của Singapore.

328 Katong Laksa: Biểu tượng ẩm thực Peranakan của khu phố

328 Katong Laksa là điểm dừng chân "must-try" tại Katong – Joo Chiat, đặc biệt với những ai yêu thích trải nghiệm ẩm thực bản địa. Quán nổi tiếng với món laksa kiểu Katong, được xem là món ăn chuẩn mực đại diện cho tinh thần ẩm thực Peranakan tại Singapore. Dù sở hữu không gian mộc mạc, 328 Katong Laksa vẫn luôn tấp nập thực khách, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế, minh chứng cho sức hút của hương vị laksa tại đây.

Món laksa kiểu Katong, biểu tượng cho ẩm thực Peranakan (Ảnh: 328 Katong Laksa)

Điểm khác biệt của Katong Laksa nằm ở hương vị cari béo thơm từ nước cốt dừa, kết hợp vị tôm khô và gia vị cay nhẹ đặc trưng, tạo nên tổng thể đậm đà nhưng hài hòa. Sợi bún được cắt ngắn để dùng hoàn toàn bằng muỗng – một biến tấu riêng của nơi đây, vừa tiện dụng vừa giữ trọn hương vị. Chính công thức này đã giúp 328 Katong Laksa chiến thắng trước đầu bếp ngôi sao Gordon Ramsay tại cuộc thi Hawker Heroes Challenge năm 2013, ghi dấu trên bản đồ ẩm thực quốc tế, trở thành niềm tự hào của ẩm thực đường phố Singapore.

Đến nay, cửa hàng tại số 216 East Coast Road vẫn là "thánh địa laksa" được giới trẻ và du khách tìm đến thưởng thức. Thương hiệu cũng đã mở rộng thêm nhiều chi nhánh trên khắp Singapore, tiếp tục lan tỏa di sản ẩm thực Peranakan đầy bản sắc.

Website: https://www.328katonglaksa.sg/

Địa chỉ:

Chi nhánh 1: 216 East Coast Road, Singapore 428914 (Mở cửa hàng ngày từ 9.30am - 10.00pm)

Chi nhánh 2: 51 East Coast Road, Singapore 428770 (Mở cửa hàng ngày từ 9.30am - 9.30pm)

Chi nhánh 3: United Square Shopping Mall, 101 Thomson Road, #01-K1, Singapore 307591 (Mở cửa hàng ngày từ 9.00am - 7.30pm)

The Intan: Bảo tàng tại nhà lưu giữ tinh hoa văn hóa Peranakan

Tọa lạc tại Joo Chiat Terrace, ngay trung tâm khu Katong – Joo Chiat, bảo tàng The Intan là điểm dừng văn hoá hấp dẫn trên hành trình khám phá di sản Singapore. Khác với các bảo tàng truyền thống, The Intan không phải là công trình công cộng mà là một ngôi nhà nhỏ, được chủ nhà Alvin Yapp - người đã dành hơn 30 năm sưu tầm di sản - biến thành bảo tàng để kể lại câu chuyện văn hóa Peranakan. Chính bởi vì vậy, The Intan mang đến trải nghiệm gần gũi và cá nhân hóa, khiến du khách có cảm giác đang bước vào một ngôi nhà còn hơi thở cuộc sống, chứ không phải một không gian trưng bày xa cách.

Trên diện tích chỉ khoảng 100 m², The Intan lưu giữ hơn 5.000 hiện vật quý như giày thêu kasut manek (giày thêu hạt cườm tinh xảo của phụ nữ Hoa kiều vùng eo biển), vải thêu, đồ sứ, trang sức vàng và nội thất cổ. Mỗi món đồ đều gắn liền với một câu chuyện nhỏ, tái hiện đời sống, gu thẩm mỹ và giá trị tinh thần của cộng đồng người Peranakan.

Tên gọi "The Intan" có nghĩa là "viên kim cương hồng" trong tiếng Mã Lai (Ảnh: The Intan/Klook)

Điểm đặc biệt của The Intan còn nằm ở cách trải nghiệm. Đến đây, du khách không chỉ tham quan, mà có cảm giác như đang "ghé thăm một gia đình". Bạn có thể ngồi tại khu tiếp khách và gian bếp của tầng trệt để dùng trà, thưởng thức món ăn truyền thống nyonya kueh hay kueh dada được phục vụ trong bộ đồ sứ Peranakan cổ. The Intan chỉ mở cửa theo lịch hẹn, thường do chính Alvin dẫn tour, mang đến câu chuyện gần gũi và giàu cảm xúc, khiến di sản không chỉ là quá khứ, mà vẫn được hiện diện theo cách sống động nhất.

Website: https://the-intan.com/

Địa chỉ: 69 Joo Chiat Terrace, Singapore 427231

Các món bánh Nyonya kueh truyền thống được phục vụ cho khách tới tham quan The Intan (Ảnh:Pelago)

Khu phố Katong – Joo Chiat là điểm đến giàu bản sắc với sắc màu, hương vị và câu chuyện Peranakan. Từ những dãy shophouse pastel, bát laksa thơm nồng đến bảo tàng The Intan ấm áp, khu phố này lưu giữ di sản Singapore theo cách chân thực nhất. Nếu đã sẵn sàng rời bỏ những trải nghiệm quen thuộc, hãy xếp vali và lên đường, Katong – Joo Chiat đang chờ bạn khám phá bằng chính đôi mắt và bước chân mình.