Bữa sáng là bữa đầu tiên trong ngày khi bụng rỗng. Thực phẩm bạn chọn ăn sáng sẽ quyết định sức khỏe dạ dày của bạn. Các bệnh như viêm loét dạ dày, đau dạ dày, ung thư dạ dày... cũng có thể từ việc lựa chọn sai thực phẩm ăn sáng trong thời gian dài mà ra.

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao. Theo GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 1.12 triệu ca mắc mới và khoảng 768.000 ca tử vong do bệnh này mỗi năm. Ung thư dạ dày cũng đứng top 4 loại ung thư ở Việt Nam. Nếu không muốn dạ dày "khóc thét", hãy bỏ ngay 5 món quen thuộc này ra khỏi thực đơn bữa sáng dù mê đến mấy nhé:

1. Đồ ăn thừa để tủ lạnh qua đêm

Ảnh minh họa

Thói quen tiết kiệm bằng cách sử dụng đồ ăn thừa không hề hiếm gặp ở các gia đình Việt. Đặc biệt là các món có rau xanh, thịt hoặc cơm trắng tiềm ẩn nguy cơ sản sinh hợp chất Nitrosamine từ nitrit và amin trong thực phẩm.

Nitrosamine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư mạnh. Khi ăn lúc dạ dày trống, cơ thể tăng cường hấp thụ chất độc này. Nitrosamine trực tiếp gây viêm nhiễm niêm mạc và phá hủy DNA tế bào, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày về lâu dài. Ngoài ra, việc ăn đồ ăn thừa còn dễ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính và rối loạn hệ vi sinh đường ruột.

2. Bánh mì trắng, bánh ngọt nhiều đường

Món ăn sáng này vừa tiện lại vừa ngon nên ngày càng được yêu thích. Nhưng không phải ai cũng biết rằng thực phẩm chứa carbohydrate tinh chế cao và nhiều đường khiến dạ dày tiết axit nhanh chóng và quá mức. Từ đó gây ra cảm giác đầy bụng, ợ nóng và không cung cấp đủ chất xơ để bảo vệ dạ dày.

Sự rối loạn tiêu hóa và tiết axit quá mức này tạo ra môi trường viêm và kích ứng mãn tính trong dạ dày. Tình trạng viêm mãn tính kéo dài là một yếu tố nguy cơ hàng đầu, thúc đẩy quá trình biến đổi tế bào thành ung thư. Hơn nữa, những thực phẩm này gây tăng đột ngột đường huyết và nhanh đói trở lại, không phù hợp cho bữa sáng.

Ảnh minh họa

3. Đồ ăn nhiều muối và ngâm chua

Các món ăn quen thuộc với người Việt như dưa muối, cà pháo, thịt kho mặn... là những thực phẩm chứa hàm lượng muối và nitrit cực kỳ cao. Muối nồng độ cao gây kích ứng và làm tổn thương trực tiếp lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày khi bụng đói. Thế nhưng nhiều người lại thích ăn vào buổi sáng như một kiểu "kích thích vị giác".

Nguy hiểm nhất, nitrit trong dưa muối khi đi vào môi trường axit của dạ dày sẽ tạo thành Nitrosamine, chất gây ung thư dạ dày hàng đầu. Thói quen này thúc đẩy quá trình biến đổi tế bào, tạo điều kiện cho viêm loét mãn tính và ung thư hóa.

4. Cà phê đen hoặc cà phê mạnh

Không hiếm người vì bận rộn hay sở thích, giảm cân mà dùng luôn cà phê làm bữa sáng. Tuy nhiên, uống cà phê lúc đói là thói quen xấu phổ biến, nhất là cà phê đen hoặc cà phê mạnh.

Chúng kích thích tuyến tụy và dạ dày tiết ra axit dịch vị cực mạnh và quá mức cần thiết. Không có thức ăn để trung hòa, lượng axit dư thừa này trực tiếp ăn mòn lớp niêm mạc bảo vệ, gây cảm giác cồn cào, nóng rát và dễ dẫn đến viêm loét dạ dày. Đồng thời làm giãn cơ vòng thực quản dưới, tạo điều kiện cho axit trào ngược lên thực quản, tăng nguy cơ ung thư.

4. Thức ăn quá nóng hoặc đồ cay

Ảnh minh họa

Người Việt có thói quen ăn các món nóng hổi vào bữa sáng như bún, phở, cháo, mì tôm... và còn thích thêm ớt, sa tế, tiêu. Trong khi thói quen ăn quá nóng hay quá cay đều rất hại dạ dày. Nhiệt độ trên 65 độ C có thể gây bỏng nhẹ bên trong, lặp lại nhiều lần tạo viêm loét và dẫn tới viêm thực quản mãn tính. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư thực quản theo thời gian.

Tác hại còn mạnh hơn khi món nóng đi kèm vị cay. Capsaicin trong ớt hay sa tế kích thích mạnh và làm bào mòn niêm mạc dạ dày trống rỗng. Sự kết hợp giữa nóng và cay tạo viêm loét sâu, mở đường cho vi khuẩn H. pylori xâm nhập và đẩy nhanh quá trình ung thư hóa trong dạ dày. Tốt nhất hãy để món ăn bớt nóng và hạn chế ăn cay vào bữa sáng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor