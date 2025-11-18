Hãy cảnh giác! Đây là 4 bất thường ban đêm, có thể bạn đã mắc ung thư phổi, ngay cả khi không hề bị ho

Ung thư phổi là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất. Điều đáng sợ là ở giai đoạn đầu, bệnh thường không biểu hiện qua triệu chứng ho dai dẳng như nhiều người vẫn nghĩ, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn. Tuy nhiên, khi cơ thể chìm vào giấc ngủ, một số bất thường vào ban đêm có thể là dấu hiệu khối u ở phổi đã bắt đầu phát triển và ảnh hưởng đến hệ thống tuần hoàn, hô hấp hoặc thần kinh.

Việc lắng nghe cơ thể vào ban đêm là chìa khóa để nhận ra 4 tín hiệu cảnh báo ung thư phổi dưới đây, ngay cả khi bạn không hề bị ho lúc này:

1. Đổ mồ hôi đêm nhiều mà không rõ nguyên nhân

Đổ mồ hôi đêm là hiện tượng cơ thể ra mồ hôi ướt đẫm khi ngủ, không liên quan đến nhiệt độ phòng quá nóng. Đây là một trong những triệu chứng toàn thân phổ biến của nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư phổi.

Ảnh minh họa

Hiện tượng này xảy ra do khối u phổi giải phóng các chất hóa học (cytokines) vào máu, khiến cơ thể phản ứng bằng cách tăng cường quá trình trao đổi chất và gây sốt nhẹ vào ban đêm. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách tiết mồ hôi. Nếu đổ mồ hôi đêm xảy ra thường xuyên, đi kèm với cảm giác mệt mỏi và sụt cân, đó là dấu hiệu cảnh báo khối u đang hoạt động mạnh mẽ, cần được kiểm tra tầm soát phổi ngay lập tức.

2. Đau vai hoặc đau lưng tăng lên khi nằm

Đau vai, đau lưng thường bị nhầm lẫn với đau cơ xương khớp. Tuy nhiên, nếu cơn đau vai hoặc đau lưng ở vùng trên dai dẳng, đặc biệt là tăng lên khi bạn nằm ngửa và không thuyên giảm khi thay đổi tư thế, đây có thể là dấu hiệu xâm lấn của khối u.

Các khối u phổi ở đỉnh phổi (khối u Pancoast) thường phát triển lớn và chèn ép các dây thần kinh đi qua vai và lưng. Cơn đau này thường âm ỉ vào ban ngày nhưng trở nên dữ dội hơn, rõ rệt hơn vào ban đêm khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, gây khó khăn cho giấc ngủ.

Ảnh minh họa

3. Khó thở hoặc thở khò khè khi nằm xuống

Cảm giác khó thở nhẹ, hụt hơi hoặc nghe thấy tiếng khò khè khi bạn nằm ngửa chuẩn bị ngủ hoặc trong khi ngủ là một bất thường cần được cảnh báo. Tình trạng này có thể bị nhầm với hen suyễn hoặc trào ngược.

Trong trường hợp ung thư phổi, khối u phát triển có thể chèn ép đường thở hoặc các phế quản, hoặc gây tràn dịch màng phổi. Khi nằm, chất lỏng hoặc áp lực khối u đè nặng lên phổi nhiều hơn, khiến luồng không khí bị cản trở, dẫn đến khó thở hoặc thở khò khè. Dấu hiệu này cho thấy chức năng hô hấp đã bị ảnh hưởng đáng kể.

4. Tê bì hoặc sưng phù một bên tay/mặt khi ngủ

Nếu bạn thường xuyên thức giấc vì cảm giác tê bì, ngứa ran hoặc sưng phù bất thường ở một bên tay, mặt hoặc cổ trong khi ngủ, đây là dấu hiệu cảnh báo khối u có khả năng đang chèn ép các mạch máu hoặc dây thần kinh lớn.

Ảnh minh họa

Khối u ở phổi, đặc biệt là ở vùng đỉnh hoặc trung thất, có thể chèn ép tĩnh mạch chủ trên (Superior Vena Cava - SVC). Khi nằm, áp lực càng tăng khiến máu khó lưu thông trở về tim, dẫn đến hiện tượng sưng phù và tê bì ở vùng mặt, cổ và cánh tay một bên. Đây là một tình trạng cần được kiểm tra khẩn cấp.

Ung thư phổi không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn ho kinh điển. Hãy cảnh giác với 4 bất thường xảy ra vào ban đêm này, nhất là đối với người có tiền sử hút thuốc hoặc tiếp xúc với khói bụi. Việc thăm khám sớm là chìa khóa để điều trị hiệu quả.

Nguồn và ảnh: HK01, TTVC