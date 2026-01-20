Cuối năm: 3 thứ nên dọn gọn, 4 thứ tuyệt đối đừng xê dịch

Cuối năm, ai cũng có cảm giác nhà cửa bừa bộn hơn bình thường. Không hẳn vì nhà bẩn, mà vì đồ đạc tích tụ cả năm, cộng thêm tâm lý “để đó qua Tết tính”. Nhưng thực tế, dọn nhà tháng Chạp không phải chỗ nào cũng đụng vào được. Có thứ càng dọn càng nhẹ người, nhưng cũng có thứ động vào không khéo lại sinh thêm rắc rối, mệt thân trước Tết.

Muốn dọn nhà gọn gàng mà vẫn yên tâm đón năm mới, nhớ kỹ nguyên tắc này: 3 thứ nên dọn gọn - 4 thứ tuyệt đối đừng xê dịch vội.

3 thứ nên dọn gọn càng sớm càng tốt

1. Đồ cũ, đồ hỏng, đồ để đó rồi quên

Những món đồ đã hỏng, không còn dùng nhưng vẫn nằm chình ình trong nhà chính là thứ chiếm chỗ và chiếm cả năng lượng sống. Quần áo sờn, đồ điện hỏng, hộp giấy, chai lọ… càng để lâu càng tạo cảm giác nặng nề, ngột ngạt. Cuối năm là lúc phù hợp nhất để phân loại: dùng được thì giữ, không dùng thì cho hoặc bỏ. Chỉ riêng việc này thôi cũng khiến không gian nhẹ hẳn ra.

2. Tủ bếp và tủ lạnh

Đây là nơi gắn với ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, nhưng lại rất hay bị bỏ quên. Gia vị hết hạn, thực phẩm đông đá để cả năm không đụng tới, đồ khô ẩm mốc… đều nên được dọn gọn trước Tết. Một căn bếp gọn gàng không chỉ sạch sẽ mà còn giúp việc nấu nướng cuối năm bớt áp lực, đỡ cảnh mở tủ ra là bực.

3. Ban công và lối đi chung

Ban công thường bị biến thành kho chứa đồ tạm: thùng carton, đồ cũ, chậu cây héo. Đây là khu vực đón nắng, gió và không khí vào nhà, càng gọn gàng thì nhà càng thoáng. Dọn ban công trước Tết giúp nhà sáng sủa hơn hẳn, đồng thời tránh được các rủi ro về cháy nổ, ẩm mốc hay côn trùng.

4 thứ tuyệt đối đừng xê dịch tùy tiện dịp cuối năm

1. Bàn thờ, khu vực thờ cúng

Cuối năm có thể lau dọn sạch sẽ, nhưng tránh di chuyển vị trí, xoay hướng hay thay đổi bừa bãi. Bàn thờ là không gian mang tính ổn định, nếu muốn thay đổi lớn nên chờ sau Tết hoặc chọn thời điểm phù hợp, tránh làm gấp gáp những ngày sát năm mới.

2. Giường ngủ

Nhiều người tranh thủ cuối năm đổi gió, kê lại giường cho mới mẻ. Nhưng giường là nơi nghỉ ngơi, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ. Xê dịch giường sát Tết dễ khiến ngủ không ngon, cơ thể mệt mỏi đúng lúc cần sức nhất. Nếu không thật sự cần thiết, tốt nhất giữ nguyên vị trí cũ.

3. Bếp và bồn rửa

Dọn sạch thì nên, nhưng tháo dỡ, đổi chỗ bếp nấu hoặc bồn rửa vào cuối năm lại không phải ý hay. Đây là khu vực liên quan đến sinh hoạt hàng ngày, động chạm nhiều dễ phát sinh bất tiện, hỏng hóc đúng lúc bận rộn. Việc cải tạo lớn nên để sang năm mới, khi có thời gian và tinh thần thoải mái hơn.

4. Cửa chính và khóa cửa

Cửa chính là nơi ra vào liên tục dịp cuối năm. Việc tháo lắp, đổi hướng, thay khóa gấp gáp có thể gây bất tiện, thậm chí mất an toàn. Nếu cửa không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần lau dọn sạch sẽ, tra dầu bản lề, chỉnh lại cho êm là đủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm