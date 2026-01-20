Đến lạy người nào đặt 5 thứ này ở ban công: Nhếch nhác tận cùng, nhìn mà tức mắt

Mua được một căn nhà đã khó, giữ cho nó gọn gàng, dễ ở lại càng khó hơn. Thế nên nhiều gia đình có chung một suy nghĩ: ban công rộng thì tận dụng, để được cái gì thì để. Lâu dần, nơi đáng lẽ dùng để đón nắng, hứng gió lại biến thành góc nhếch nhác nhất nhà. Nhìn một lần là không muốn nhìn lại lần hai.

Thực tế, có những món đặt trong nhà thì bình thường, nhưng mang ra ban công lại thành tai họa. Không chỉ xấu nhà, chúng còn âm thầm gây hại cho sức khỏe và an toàn mà nhiều người không để ý.

1. Thùng giấy, đồ cũ, đồ để tạm

Ban công là nơi ánh nắng chiếu thẳng, khô nóng quanh năm. Vậy mà không ít nhà lại chất đầy thùng carton, quần áo cũ, giày dép hỏng, đồ linh tinh chờ… một ngày nào đó xử lý.

Vấn đề là, những thứ này cực kỳ dễ bắt lửa. Chỉ cần một tàn thuốc bay từ tầng trên xuống, hoặc tia lửa nhỏ cũng đủ gây cháy. Chưa kể, ban công còn là lối thoát hiểm khi có sự cố. Chất đồ kín mít chẳng khác nào tự tay chặn đường sống của mình. Đó là chưa nói đến bụi bẩn, nấm mốc tích tụ lâu ngày, mỗi lần mở cửa là bay thẳng vào nhà, người trong nhà hít đủ.

2. Tủ lạnh

Không ít gia đình vì bếp chật mà đẩy tủ lạnh ra ban công, nghĩ đơn giản là “để đó cho mát”. Nhưng ban công lại là nơi nắng gắt nhất vào mùa hè, lạnh nhất vào mùa đông, nhiệt độ thay đổi liên tục. Tủ lạnh đặt ở đây phải hoạt động quá công suất để giữ nhiệt, vừa tốn điện, vừa nhanh xuống cấp. Linh kiện dễ hỏng, tuổi thọ giảm rõ rệt. Chưa kể, môi trường ẩm và nhiều bụi còn khiến bảng mạch dễ chập cháy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

3. Dụng cụ tập gym cỡ lớn

Thấy người ta biến ban công thành phòng gym trên mạng thì ham, nhưng ngoài đời làm theo là liều. Ban công chung cư thường là phần kết cấu đua ra ngoài, khả năng chịu lực có giới hạn. Máy chạy bộ, giàn tạ vốn đã nặng, cộng thêm trọng lượng người tập và lực dậm khi vận động, dùng lâu rất dễ làm sàn nứt, võng.

Nguy hiểm ở chỗ, hư hại không xảy ra ngay. Ban đầu chỉ rung nhẹ, rạn nhỏ, nhưng càng để lâu càng yếu kết cấu. Đến lúc có sự cố thì không chỉ nhà mình chịu mà còn ảnh hưởng cả các căn bên dưới. Tập cho khỏe mà đổi lấy rủi ro như vậy thì không đáng.

Nếu muốn vận động ở ban công, chỉ nên dùng thảm yoga hay dụng cụ nhẹ. Còn mấy món nặng đô, tốt nhất đừng mang ra đây.

4. Bàn thờ, tượng thờ

Ban công là nơi gió mưa, nắng gắt, độ ẩm thay đổi thất thường. Đặt bàn thờ ở đây không chỉ bất tiện cho sinh hoạt mà còn dễ va chạm, đổ vỡ. Ngoài ra, ban công thường dùng để phơi đồ, đi lại nhiều. Việc đặt không gian thờ cúng ở đây vô tình khiến mọi thứ trở nên lộn xộn, thiếu trang nghiêm, dễ gây cảm giác bất an cho người trong nhà.

5. Máy giặt

Máy giặt đặt ban công nghe qua thì thấy hợp lý: gần chỗ phơi đồ, khỏi bê quần áo qua lại. Nhưng thực tế, đây lại là nguồn rắc rối dài hạn của rất nhiều gia đình.

Trước hết là vấn đề thoát nước. Không ít ban công chỉ có đường thoát nước mưa, nước này được dẫn thẳng ra ngoài hoặc xuống khu vực chung, không phải hệ thống xả thải sinh hoạt. Việc xả nước giặt vốn chứa xà phòng, cặn bẩn trực tiếp qua đây là không đúng quy định của nhiều tòa nhà. Ban đầu có thể chưa ai nhắc, nhưng đến lúc bị phản ánh thì vừa phiền, vừa dễ sinh chuyện với hàng xóm.

Tiếp theo là điều kiện môi trường cực kỳ bất lợi cho máy giặt. Ban công là nơi hứng nắng gắt vào mùa hè, ẩm ướt khi trời nồm, lạnh sâu vào mùa đông. Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm liên tục khiến linh kiện bên trong dễ xuống cấp, dây điện và bảng mạch nhanh bị ẩm, máy hoạt động không ổn định. Dùng càng lâu, máy càng rung mạnh, tiếng ồn lớn dần, giặt lúc nào cũng nơm nớp lo hỏng.

Chưa kể, vấn đề chống thấm. Ban công vốn là khu vực dễ thấm nước nhất nhà. Nếu không xử lý chống thấm kỹ ngay từ đầu, nước từ máy giặt rò rỉ lâu ngày có thể ngấm xuống trần nhà dưới. Đến lúc hàng xóm gõ cửa phản ánh thì không chỉ tốn tiền sửa, mà còn mất hòa khí, ở chung cư rồi rất khó xử.