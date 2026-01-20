Dọn nhà giáp Tết, nhiều người đang tự “đốt tay” vì hóa chất thông cống: Đây là 2 cách an toàn hơn hẳn

Những ngày giáp Tết, chắc nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, lau chùi từ trong ra ngoài. Đặc biệt là khu vực bếp - nơi thường xuyên bị tắc đường ống do dầu mỡ tích tụ. Đường ống chậu rửa bát thường xuyên bị tắc do dầu mỡ tích tụ lâu ngày, nước thoát chậm, bốc mùi khó chịu. Và cũng vào thời điểm này, rất nhiều gia đình lựa chọn các loại hóa chất được quảng cáo là "thông sạch đường ống chỉ trong vài phút".

Dùng hóa chất mạnh để tảy rửa, làm sạch đường ống nhiêu dầu mỡ, kết quả tay và mặt bị bỏng nặng do hóa chất tác động. (Nguồn ảnh: Lê Ngọc Huyền).

Một lời cảnh báo đến tất cả các gia đình, đủ khiến khắp MXH phải xôn xao. "Hôm rồi anh thuê nhà của mẹ mình, tự ý đi bê cái chai được quảng cáo là sạch hẳn đường ống về, kết quả là đổ vào nước axit mạnh đó (chủ yếu là H₃PO₄ và H₂SO₄) sủi lên làm anh bỏng toàn bộ tay và cả mặt" - Ngọc Huyền cảnh báo.

Hóa chất mạnh không chỉ ăn mòn mỡ bẩn trong đường ống mà còn ăn mòn da thịt, gây bỏng hóa chất nghiêm trọng, làm hỏng đường ống và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đường hô hấp nếu hít phải hơi bốc lên trong không gian kín.

Điều đáng sợ là rất nhiều người vẫn đang sử dụng những loại hóa chất này một cách hoàn toàn chủ quan.

Dầu mỡ thừa, thức ăn bám lại lâu ngày sẽ đông cứng, tích tụ từng lớp một và gây tắc nghẽn. Nó bẩn thật, nhưng không phải là không có cách xử lý an toàn hơn.

1. Bột oxy + nước nóng 70 độ

Ngọc Huyền chia sẻ: "Bình thường nhà mình trước khi rửa bát thì sẽ lau qua dầu mỡ, để làm giảm bị đóng cặn vào. Nhưng 2 bé nhà mình đôi khi chưa nhớ ra được, và cũng sẽ không làm sạch hẳn được. Mỗi ngày 1 ít những dầu mỡ đó sẽ bám vào được ống nước thải, đường ống cống" .

Nhà Ngọc Huyền sử dụng bột oxy hòa cùng nước nóng đổ vào đường ống khoảng 1 lần/tháng để làm sạch.

Đây chính là cặn dầu mỡ bám trụ thành tảng trong các đường ống ở bếp, và sản phẩm bột oxy mà Ngọc Huyền sử dụng để làm sạch. (Nguồn: Ngọc Huyền).

"Cơ chế hoạt động, làm sạch của oxy viên là khi hòa tan trong nước, nó giải phóng oxy và H₂O₂ ( chính là oxy già ấy ạ) H₂O₂ là một chất oxy hóa mạnh Oxy được giải phóng cũng giúp làm sạch bằng cách tạo ra bọt, đẩy các mảnh vụn và chất hữu cơ lên bề mặt..

Hợp chất này cũng được dùng trong các sản phẩm làm sạch và tẩy trắng quần áo, đồ dùng gia đình do khả năng oxy hóa và làm: giặt quần áo trắng, quần áo bám bẩn, để cọ nhà tắm, toilet, tấm lưới bám dầu mỡ...".

(Nguồn: Đặng Ngọc - Group: Nghiện Sạch)

Bột oxi và nước nóng 70 độ là combo làm sạch được rất nhiều mẹ nội trợ tin tưởng và chia sẻ trên các hội nhóm làm sạch trên MXH.

Đặng Ngọc chia sẻ trên group "Nghiện Sạch": "Từ ngày biết đến bột oxy của Tclean mình dùng suốt luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao, chiết xuất tự nhiên, không độc hại, thân thiện với môi trường".

- Đồ trắng muốn sạch hơn thì ngâm chung bột oxy + nước nóng.

- Bỏ chung với quần áo vô máy giặt để giặt sạch hơn, nhất là đồ nhiều mồ hôi là hết sạch mùi hôi.

- Cứ định kì 1 lần/tháng, múc 2-3 muỗng bột oxy đổ vào họng thoát nước. Đun nước sôi cỡ 70-80 độ đổ từ từ. Làm sạch hết dầu mỡ đọng ở ống thoát nước. Làm định kì thì sẽ hạn chế việc tắc nghẽn.

- Bột oxy có thể tẩy các vết ố vàng trên bề mặt kim loại nữa. Vệ sinh máy giặt, máy rửa bát. Cho bột vào lồng máy hoặc khay chứa viên rửa bát bật chế độ vệ sinh máy hoặc chế độ rửa nước nóng.

Cũng tại group "Nghiện Sạch", Thủy Phan chia sẻ: "Bột oxy hiệu nghiệm thật sự. Ngâm đống nồi inox xong nó sáng bóng như nồi mới. Chậu rửa bát, lọc rác bồn rửa cũng sáng choang luôn".

(Nguồn: Thủy Phan)

2. Baking Soda + giấm ăn + nước nóng 70 độ

(Nguồn ảnh: Phương Trần)

Trên trang cá nhân của mình, Phương Trần (Hà Nội) chia sẻ, những thứ gây tắc nghẽn ám ảnh nhất mà gia đình nào cũng nên tránh, mọi người lưu ý để không vô tình làm tắc đường ống nhà mình:

- Bã cà phê: Bã cà phê gặp nước sẽ kết dính lại, đóng thành bùn, dễ mắc ở chỗ cong của ống.

- Dầu mỡ: Dầu nóng thì lỏng, lạnh là đông, bám vào thành ống như "mỡ máu" trong động mạch. Vài lần như thế, ống nghẹt cứng, thông bằng hóa chất mạnh cũng khó chịu.

- Vỏ trứng: vỏ trứng vụn kết hợp dầu mỡ, rác thải khác tạo ra cục bê tông nhỏ trong ống.

- Nhãn dán trái cây, hạt cứng, xương: Những thứ tưởng nhỏ xíu này thường làm tắc bộ lọc hoặc hỏng máy nghiền rác.

- Cát vệ sinh mèo: Bao bì bảo xả được, nhưng gặp nước là nở, vón cục, tắc ống ngay. Nhiều nhà gọi thợ, xả vài chục lần vẫn không thông.

Baking Soda và bột oxy là hai "bảo bối" làm sạch mà nhiều gia đình tin dùng. (Nguồn ảnh: Phương Trần)

Cách Phương làm sạch bồn rửa bát và ống nước ở bếp với baking soda:

- Baking soda rắc đều khu vực cần vệ sinh: Miệng chậu, ống thoát nước...

- Đổ giấm ăn trực tiếp vào chỗ vừa rắc baking

- Đợi hỗn hợp phản ứng khoảng 2-3 phút

- Xả thêm nước nóng 70 độ

- Cho thêm nước rửa bát và cọ rửa như bình thường, sau đó xả nước ấm.

Làm định kỳ hàng tuần ống thoát nước hạn chế rất nhiều việc bị bám dầu mỡ (có thể dẫn đến tắc đường ống nếu dầu mỡ bám lâu ngày) và khử mùi đường ống rất tốt. Ngoài ra cũng có thể làm sạch chậu rửa, loại bỏ hết cặn canxi bám trụ lâu ngày.

(Nguồn ảnh: Phương Trần)