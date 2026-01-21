Củ cải đem thái sợi rồi xào cùng nguyên liệu này vừa ngon miệng, lại giàu canxi tốt cho xương từ già đến trẻ

Tiết khí Đại Hàn (từ 20 đến 21/1 dương lịch) đã đến, đánh dấu thời điểm lạnh nhất trong năm. Chúng ta đều biết rằng nên bồi bổ cơ thể để chống lại cái lạnh, nhưng ăn quá nhiều thức ăn giàu chất béo dễ gây cảm giác ngấy và tạo gánh nặng cho đường tiêu hóa. Thực tế, chúng ta đã rất quen với câu nói: "Ăn củ cải vào mùa đông, ăn gừng vào mùa hè" với ý nghĩa thể hiện nguyên tắc cân bằng âm dương và dưỡng sinh theo mùa. Đây là cách điều hòa cơ thể để thích ứng với thời tiết, chuẩn bị sức khỏe cho mùa đối lập, giúp phòng bệnh hiệu quả.

Cụ thể vào mùa đông, chúng ta có xu hướng ăn nhiều và bồi bổ quá mức, điều này khiến cho dương khí trong cơ thể bị đẩy mạnh lên quá mức. Khi dương khí dư thừa, nó sẽ khiến nóng dạ dày, có thể sinh ra nhiều bệnh. Củ cải tính mát giúp bổ phổi, giải nhiệt, tăng cường miễn dịch, không chỉ có tác dụng làm dịu dạ dày đang bị kích thích mà còn giúp lưu thông khí trong cơ thể, điều chỉnh khí huyết, từ đó thải được khí dương dư thừa ra ngoài. Trong khi đó vào mùa hè năng lượng dương của cơ thể thoát ra bên ngoài nhiều do nóng bức, bên trong lại thiếu hụt. Để giải quyết tình trạng cơ thể bị thiếu dương khí, chế độ ăn vào mùa hè nên bổ sung một số thực phẩm có tính ấm như gừng, thì là… để cân bằng âm dương trong các cơ quan nội tạng, giúp xua tan hàn khí, hỗ trợ tiêu hóa, chống đầy hơi.

Như vậy, vào mùa đông ăn thường xuyên và điều độ củ cải có thể giúp tiêu hóa, điều hòa khí huyết và giảm gánh nặng cho cơ thể. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một món xào đơn giản đặc biệt thích hợp cho tiết Đại Hàn - củ cải bào sợi xào tép biển khô. Món ăn này thanh mát, ngon miệng và nấu chỉ trong vài phút!

Sự kết hợp khéo léo các nguyên liệu tạo nên hương vị tươi mát và thơm ngon

Nguyên liệu chính của món ăn này là củ cải và tép biển khô (hoặc bạn có thể dùng tôm khô loại nhỏ), và sự kết hợp của chúng khá đặc biệt.

Củ cải: Vào mùa đông, củ cải rất mọng nước, ngọt, giàu chất xơ và vitamin. Chúng có tính mát nhẹ, giúp làm giảm "nhiệt lượng bên trong cơ thể" do thời tiết khô hanh và chế độ ăn uống dư thừa trong mùa đông gây ra. Khi chọn củ cải, hãy chọn những củ nặng tay và có vỏ mịn; những củ này sẽ mềm và mọng nước hơn.

Tép biển khô: Đừng đánh giá thấp những con tép biển khô nhỏ bé. Thực tế chúng chính là "nguồn cung cấp canxi dồi dào" và "chất tạo vị tự nhiên". Nó không chỉ mang lại hương vị đậm đà, mặn mà, umami, làm cho ngay cả những nguyên liệu nhạt nhẽo cũng trở nên ngon miệng. Khi kết hợp với củ cải bào sợi nhạt chúng sẽ tạo nên món ăn ngon đậm đà lại còn bổ sung canxi cực tốt. Khi mua, nên chọn loại tép biển khô có màu sắc tự nhiên, khô ráo và có mùi thơm dễ chịu, không nồng.

Bước quan trọng giúp củ cải bớt cay/hăng, giòn và ngọt hơn

Việc sơ chế rồi xào củ cải trực tiếp đôi khi có thể khiến chúng có vị cay và dễ bị mềm oặt, mất độ giòn. Và phương pháp sau đây sẽ giúp cải thiện đáng kể kết cấu của củ cải

Có một mẹo nhỏ khi thái củ cải: Sau khi gọt vỏ, rửa sạch dùng dao hoặc dụng cụ bào để thái thành những sợi mỏng đều nhau. Sợi mỏng thì hương vị càng dễ thấm vào và củ cải càng chín nhanh hơn. Bạn chỉ nên thái sợi mỏng vừa phải, không nên mỏng quá để tránh khiến củ cải bị mềm.

Chần để loại bỏ vị cay (bước quan trọng): Đun sôi một nồi nước, sau đó cho củ cải bào sợi vào chần trong 30 giây đến 1 phút. Khi củ cải bào sợi trở nên hơi trong suốt, lập tức vớt ra và rửa sạch dưới vòi nước lạnh. Bước này giúp loại bỏ vị cay nồng đặc trưng của củ cải sống mà vẫn giữ được độ giòn. Để tăng cường hương vị cho món ăn, khi chần củ cải bào sợi bạn có thể thêm một chút bột tiêu vào.

Sơ chế tép biển khô: Rửa tép biển khô với nước sạch để loại bỏ tạp chất. Sau đó vắt bớt nước thừa và để riêng. Nếu tép biển khô khá mặn, bạn có thể ngâm chúng trong nước ấm vài phút trước khi vắt khô.

Nấu món ăn thật nhanh trong 5 phút

Món này cần được xào nhanh để giữ được độ giòn ngon nhất.

Đầu tiên bạn cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng đến khoảng 70% thì cho hành lá và gừng băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho tép biển khô đã chuẩn bị vào, xào nhỏ lửa đến khi dậy mùi thơm và chuyển sang màu vàng nhạt. Thêm 1 quả ớt khô vào nếu thích ăn cay. Sau đó bạn vặn lửa lớn rồi cho củ cải đã chần vào, xào nhanh và đều tay.

Vì tép biển khô đã mặn nên cần nêm nếm cẩn thận. Rưới một ít rượu nấu ăn quanh mép chảo để khử mùi tanh và tăng hương thơm, sau đó thêm một chút nước tương và đường để tăng vị. Thông thường, không cần thêm muối.

Để tăng thêm hương thơm bạn xào khoảng một phút cho đến khi củ cải bào sợi mềm và ngấm gia vị, sau đó tắt bếp. Trước khi dùng, bạn có thể rắc thêm một ít hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ để tạo màu sắc.

Thành phẩm món củ cải bào sợi xào tép biển khô

Trong những ngày rét đậm, khi chuẩn bị các món ăn bổ dưỡng, đừng quên thêm món xào thanh mát theo mùa này cho gia đình bạn. Củ cải bào sợi xào tép biển khô rất dễ làm, có hương vị tươi ngon tinh tế, chi phí thấp và hoàn toàn cân bằng dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Hãy thử đi, chắc chắn bạn sẽ thích! Món ăn này ít chất béo và giàu chất xơ, canxi từ tép biển dễ dàng được hấp thụ. Món ăn có vị tươi mát và ngon miệng, đặc biệt thích hợp để làm sạch vị giác. Nó kết hợp tốt với các món thịt, giúp cân bằng độ ngấy và tạo nên sự tương phản lành mạnh.