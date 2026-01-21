Trung Quốc: Bé trai hơn 4 tháng tuổi tử vong sau khi ngâm tắm thuốc tại cơ sở chăm sóc mẹ và bé

Tháng trước tại Vân Nam, một bé trai mới 4 tháng tuổi được đưa đến trung tâm chăm sóc mẹ & bé để tắm thuốc. Trong lúc đang ngâm, bé bất ngờ sùi bọt mép, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc lập tức gây bão dư luận, nhiều người chỉ trích nhân viên cửa hàng thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, vấn đề không hề đơn giản như vậy.

Được biết, bé đã ngâm tắm gần 50 phút, nước có nhiệt độ cao đến mức đáng sợ, trong khi nhân viên cửa hàng còn phải trông nom nhiều trẻ khác cùng lúc nên không theo dõi sát bé.

Sau đó, gia đình phát hiện gói thuốc tắm không phải sản phẩm của nhà sản xuất chính quy. Cửa hàng vẫn khăng khăng cho rằng nước phải nóng thì thuốc mới “thấm tốt”, từ chối hạ nhiệt độ. Nghiêm trọng hơn, trên cổ bé còn quấn một chiếc khăn, có khả năng đã chèn ép đường thở. Phụ huynh không nhận ra dấu hiệu bất thường, đến khi bé sùi bọt mép mới hoảng hốt thì đã quá muộn. Trong trường hợp này, không thể chỉ trách nhân viên cửa hàng, bản thân cha mẹ cũng cần tỉnh táo và để ý hơn.

Vụ việc phơi bày ba vấn đề lớn.

Thứ nhất, hoạt động tắm thuốc cho trẻ thiếu tiêu chuẩn thống nhất. Trên thị trường, nhiều loại “thuốc tắm Đông y” xuất phát từ các bài thuốc dân gian, thành phần không rõ ràng, chưa được cơ quan quản lý dược phẩm phê duyệt.

Thứ hai, không ít phụ huynh cho rằng trung tâm chăm sóc mẹ & bé là môi trường an toàn, nên giao con cho nhân viên rồi không theo dõi thêm. Thực tế, trẻ 4 tháng tuổi có khả năng điều hòa thân nhiệt rất kém, việc ngâm nước nóng trong thời gian dài cực kỳ dễ xảy ra tai nạn. Tại các bệnh viện chuyên nghiệp, thời gian tắm thuốc thường chỉ khoảng 10 phút và luôn có người giám sát riêng.

Thứ ba, nhiều cha mẹ dễ bỏ qua các tín hiệu nguy hiểm mà trẻ phát ra: mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi nhiều, cử động giảm… đều là những dấu hiệu cơ thể đang kêu cứu. Không ít người chỉ nhận ra có vấn đề khi trẻ đã sùi bọt mép, lúc đó thì đã quá muộn. Đây không phải do “xui rủi”, mà là do thiếu kiến thức cơ bản.

Những sự việc tương tự đã từng xảy ra. Ở Giang Tô, có trẻ suýt bị sốc sau khi tắm “thải thấp”. Tại Quảng Đông, một cửa hàng tổ chức tắm thuốc “xua lạnh” khiến ba trẻ bị hạ thân nhiệt. Cuối năm ngoái, cơ quan y tế đã ra thông báo, nêu rõ các cơ sở trông giữ trẻ không được tùy tiện thực hiện tắm thuốc.

Tuy nhiên, các trung tâm mẹ & bé nhỏ lẻ hầu như không bị quản lý chặt chẽ, rào cản gia nhập ngành rất thấp. Trên TikTok tràn lan các video “nuôi dạy con theo Đông y”, quảng bá tắm thuốc chữa chàm sữa, giúp ngủ ngon… nhưng không hề nhắc tới rủi ro, khiến phụ huynh dễ bị ảnh hưởng.

Hiện vẫn chưa thể xác định trung tâm này có giấy phép hợp pháp hay không, cũng chưa rõ trong gói thuốc có pha trộn thành phần bị cấm hay không. Nhưng việc phụ huynh không kịp thời can thiệp cũng là một vấn đề. Trong bối cảnh thông tin quá nhiều, thật giả lẫn lộn, đôi khi thứ nguy hiểm hơn cả sự cố thiết bị chính là khả năng phán đoán của con người không theo kịp thực tế.

