Những người sống thọ đều có 5 đặc điểm này trên cơ thể: Có được tất cả thì rất đáng mừng!

Nhiều người cho rằng sống thọ chủ yếu nhờ ăn uống thanh đạm, tinh thần lạc quan hay gia đình êm ấm. Những yếu tố này rất quan trọng, nhưng vẫn chưa phản ánh đầy đủ bức tranh về tuổi thọ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, ở nhóm người sống thọ từ 75 tuổi trở lên, cơ thể thường sở hữu những đặc điểm hình thái khá tương đồng. Đó là dấu hiệu cho thấy một "nền tảng thể chất" đủ vững để chống chọi với quá trình lão hóa và bệnh tật.

Trên thực tế, hình dáng cơ thể không chỉ là yếu tố bề ngoài mà còn phản ánh trực tiếp tình trạng sức khỏe bên trong, đặc biệt sau tuổi trung niên, khi nhiều thay đổi âm thầm của cơ thể không còn dễ nhận thấy bằng mắt thường.

5 đặc điểm trên cơ thể của người sống thọ

1. Chân - đùi khỏe

Người sống thọ thường có chân - đùi khỏe (Ảnh minh họa).

Ở những người cao tuổi sống thọ, một điểm rất dễ nhận ra là đôi chân vẫn rất vững chắc. Đặc biệt, cơ đùi và vùng hông ít bị teo. Đây không phải chuyện thẩm mỹ, mà liên quan trực tiếp đến khả năng giữ thăng bằng, phòng ngừa té ngã.

Tuổi càng cao, nguy cơ ngã càng lớn. Một cú trượt chân có thể kéo theo gãy xương, nằm viện, suy kiệt và mất khả năng tự chăm sóc. Vì vậy, giữ được khối cơ ở chân chính là giữ lại "điểm tựa" quan trọng cho tuổi già và cũng là một yếu tố then chốt giúp sống thọ.

2. Lưng thẳng, ít gù

Nhiều người ngoài 70, 80 tuổi vẫn đứng thẳng, ít gù lưng thường có mật độ xương tương đối tốt. Khi cột sống chưa bị xẹp, các cơ quan như phổi, tim, dạ dày vẫn có đủ không gian hoạt động.

Ngược lại, khi xương yếu và cột sống bắt đầu cong gập, không chỉ dáng đi thay đổi mà chức năng hô hấp, tiêu hóa cũng suy giảm theo. Vì thế, tư thế cơ thể ở người già không chỉ là hình dáng bên ngoài, mà còn phản ánh "chất lượng bộ khung" - nền móng quan trọng của tuổi thọ.

3. Không quá gầy, cũng không béo bụng

Người sống thọ không béo bụng (Ảnh minh họa).

Một điều khá bất ngờ là nhiều người sống thọ không quá gầy. Cơ thể họ thường có chút mỡ dự trữ, đặc biệt ở vùng hông và mông, trong khi vòng bụng không quá lớn. Kiểu phân bố này giúp bảo vệ tim mạch tốt hơn so với tình trạng mỡ tập trung ở bụng.

Người cao tuổi quá gầy dễ suy giảm miễn dịch, kém chịu lạnh và khó hồi phục khi ốm. Ngược lại, béo bụng lại làm tăng nguy cơ tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim. Vì vậy, một thân hình cân đối, mỡ phân bố hợp lý là đặc điểm thường thấy ở nhóm người sống thọ.

4. Tay - vai còn lực

Ở người già, vai hẹp dần, cánh tay mềm nhão thường là dấu hiệu cho thấy khối cơ và xương đang giảm nhanh. Những người sống thọ thường giữ được độ chắc nhất định ở tay và vai, đủ để xách đồ nhẹ, tự sinh hoạt hằng ngày.

Khả năng dùng tay không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn phản ánh mức độ hoạt động thể chất tổng thể. Khi cơ tay yếu đi, người già dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: ít vận động - cơ teo - vận động yếu hơn, kéo theo suy giảm chất lượng sống.

5. Tư thế và dáng đi vững chãi

Dáng đi vững chãi là một đặc điểm của người sống thọ (Ảnh minh họa).

Một chi tiết ít được chú ý là dáng đi và tư thế. Người sống thọ thường bước đi chậm nhưng chắc, lưng không co rút, đầu không cúi gằm. Điều này không chỉ liên quan đến cơ - xương mà còn phản ánh trạng thái tinh thần.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tư thế thẳng, dáng đi ổn định gắn liền với tâm lý tự tin, ít trầm cảm và khả năng thích nghi tốt với tuổi già. Thân - tâm có mối liên hệ chặt chẽ, và điều này góp phần không nhỏ vào quá trình sống thọ.

Sống thọ không đến từ "ăn kiêng cực đoan"

Những đặc điểm trên của cơ thể không thể đạt được trong ngày một ngày hai. Đó là kết quả của hàng chục năm duy trì vận động, ăn uống vừa phải và sinh hoạt điều độ. Không cần tập luyện nặng hay ăn kiêng khắt khe, điều quan trọng là giữ cho cơ thể luôn khỏe và linh hoạt theo năm tháng.

Sống thọ không chỉ là không bệnh, mà là còn khả năng tự đi lại, tự ăn uống, tự chăm sóc bản thân. Một cơ thể đủ cơ, đủ xương, mỡ vừa phải và tư thế ổn định chính là "vốn liếng" lớn nhất của tuổi già.

Thay vì chờ đến khi về hưu mới quan tâm sức khỏe, việc giữ gìn những nền tảng này nên bắt đầu sớm. Bởi với cơ thể, những gì không dùng đến sẽ mất đi rất nhanh. Và ở tuổi xế chiều, một thân thể còn linh hoạt chính là thước đo rõ ràng nhất của sống khỏe và sống thọ.

