Phát hiện cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả chứa chất cấm DEHA ở Hà Nội: Thứ nhà bạn đang dùng có đặc điểm này không?

Mới đây, dư luận không khỏi hoang mang trước thông tin lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả tại Hà Nội, cụ thể là chứa chất cấm DEHA gây rối loạn nội tiết.

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (nguyên giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), chất cấm DEHA khi đi vào cơ thể có thể gây dậy thì sớm ở nữ giới, ảnh hưởng khả năng sinh sản ở nam giới, thậm chí làm tăng nguy cơ rối loạn hormone nếu tiếp xúc lâu dài qua đường ăn uống.

Đáng nói, màng bọc thực phẩm là vật dụng quen thuộc, xuất hiện trong hầu hết các căn bếp Việt. Từ bọc thức ăn thừa, che bát canh, bọc trái cây đến bọc thực phẩm cho vào tủ lạnh. Việc sử dụng hàng ngày khiến nguy cơ nhiễm chất độc diễn ra âm thầm, khó nhận biết.

Câu hỏi đặt ra là:

Làm sao để biết cuộn màng bọc thực phẩm nhà bạn đang dùng có an toàn hay không?

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả tại Hà Nội, cụ thể là chứa chất cấm DEHA gây rối loạn nội tiết. (Ảnh chụp màn hình VTV)

Cách nhận biết màng bọc thực phẩm chứa chất cấm DEHA, chất lượng kém: Nhìn là thấy dấu hiệu

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm), những đặc điểm thường gặp ở màng bọc thực phẩm chứa chất cấm hoặc không đạt chuẩn:

1. Màu sắc bất thường, quá trong hoặc ngả vàng

Màng bọc an toàn thường trong vừa phải, hơi mờ.

Màng quá trong, bóng loáng hoặc ngả vàng có thể đã dùng phụ gia công nghiệp.

2. Có mùi lạ khi mở cuộn

Màng bọc đạt chuẩn gần như không mùi.

Nếu thấy mùi hắc, mùi nhựa nồng, mùi dầu, nên ngừng sử dụng ngay.

Ảnh chụp màn hình VTV.

3. Dễ rách, chảy nhão khi gặp nhiệt

Màng kém chất lượng dễ chảy, dính bết khi bọc đồ nóng.

Khi cho vào lò vi sóng, màng có thể co rút mạnh, biến dạng nhanh.

4. Không có thông tin nhà sản xuất rõ ràng

Không nhãn phụ tiếng Việt

Không địa chỉ, không tiêu chuẩn chất lượng

Chỉ ghi chung chung "màng bọc thực phẩm cao cấp"

Đây là dấu hiệu rủi ro cao.

Lựa chọn màng bọc thực phẩm an toàn: Cứ theo 5 tiêu chí này

Để giảm nguy cơ mua nhầm hàng kém chất lượng, người tiêu dùng có thể dựa vào những điểm sau:

Ảnh minh họa: Internet

1. Chất liệu rõ ràng, ưu tiên PE hoặc PVC đạt chuẩn

PE (Polyethylene): An toàn hơn, ít thôi nhiễm, dùng tốt cho thực phẩm tươi sống, đồ nguội.

PVC: Chỉ an toàn khi đạt tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm, có kiểm định rõ ràng.

Tránh các sản phẩm không ghi chất liệu.

2. Có chứng nhận an toàn thực phẩm

Ghi rõ: Dùng cho thực phẩm

Có tiêu chuẩn chất lượng

Có nhãn phụ đầy đủ nếu là hàng nhập khẩu

3. Độ đàn hồi tốt, không quá dính tay

Kéo nhẹ thấy dai vừa phải

Không dính nhớp

Không để lại cảm giác nhờn trên tay

4. Không mùi hoặc mùi rất nhẹ

Mùi nhựa nồng là dấu hiệu cần loại bỏ.

5. Mua ở hệ thống uy tín

Siêu thị lớn

Chuỗi điện máy, cửa hàng gia dụng uy tín

Tránh mua trôi nổi, giá rẻ bất thường ngoài chợ, trên mạng không rõ nguồn gốc

Những sai lầm phổ biến khiến màng bọc an toàn trở nên nguy hiểm

Ngay cả khi mua đúng sản phẩm đạt chuẩn, cách dùng sai vẫn có thể gây hại:

Ảnh minh họa: Internet

- Bọc trực tiếp đồ ăn còn nóng

- Dùng màng bọc trong lò vi sóng không phù hợp

- Bọc thực phẩm nhiều dầu mỡ, axit

- Tái sử dụng nhiều lần

Nguyên tắc an toàn là:

- Chỉ bọc khi thực phẩm đã nguội.

- Không để màng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn khi hâm nóng, trừ loại chuyên dụng.

Cuộn màng bọc thực phẩm nhà bạn đang dùng có ổn không?

Hãy thử lấy cuộn màng bọc trong bếp ra và tự hỏi:

Có nhớ mình mua ở đâu không?

Trên vỏ có ghi rõ chất liệu, nhà sản xuất?

Khi mở ra có mùi nhựa không?

Đã từng dùng để bọc đồ ăn nóng?

Nếu từ 2 dấu hiệu trở lên khiến bạn lăn tăn, tốt nhất nên thay mới. Sức khỏe không phải thứ để đánh cược bằng sự tiện lợi hay vài nghìn đồng tiết kiệm.