Không phải tuổi 20: Nghiên cứu chỉ ra độ tuổi ham muốn tình dục của đàn ông đạt đỉnh, nhiều người biết sẽ rất bất ngờ

Trong suy nghĩ của nhiều người, ham muốn tình dục ở nam giới thường được cho là mạnh mẽ nhất ở tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi, khi hormone testosterone đạt đỉnh. Tuy nhiên, một nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố đã đưa ra kết luận hoàn toàn khác, thách thức quan niệm phổ biến này. Thực tế cho thấy, ham muốn tình dục của đàn ông không hề "lên cao rồi xuống dốc" theo cách đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Scientific Reports, phân tích dữ liệu của hơn 67.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 89. Nhóm nghiên cứu không chỉ xem xét yếu tố tuổi tác, mà còn đánh giá hàng loạt biến số khác như giới tính, xu hướng tính dục, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân và việc làm cha mẹ.

Kết quả cho thấy, chỉ riêng các yếu tố nhân khẩu học đã có thể giải thích khoảng 28% sự khác biệt về mức độ ham muốn tình dục giữa các cá nhân - một con số đáng kể.

Độ tuổi bất ngờ khi ham muốn tình dục nam giới đạt đỉnh

Điều gây bất ngờ nhất là kết luận trung tâm của nghiên cứu: Ham muốn tình dục ở nam giới không đạt đỉnh ở tuổi 20 như nhiều người vẫn tin, mà rơi vào khoảng cuối tuổi 30 đến đầu tuổi 40.

Theo các nhà khoa học, đây là giai đoạn mà đàn ông thường ổn định hơn về tâm lý, có mối quan hệ gắn bó lâu dài và sự thân mật cảm xúc sâu sắc hơn. Khi áp lực phải "chứng minh bản lĩnh" giảm đi, ham muốn tình dục lại có xu hướng tăng lên, cho thấy libido không chỉ phụ thuộc vào hormone mà còn gắn chặt với đời sống tinh thần và chất lượng mối quan hệ.

Nam và nữ: Sự khác biệt rõ rệt về xu hướng ham muốn

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ham muốn tình dục có xu hướng giảm dần theo tuổi ở cả hai giới, nhưng mức giảm này ở phụ nữ rõ rệt hơn so với nam giới.

Ở nữ giới, sự thay đổi hormone liên quan đến mang thai, cho con bú, cũng như giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có thể ảnh hưởng đáng kể đến ham muốn tình dục. Trong khi đó, ở nam giới, sự suy giảm diễn ra chậm hơn và không tuyến tính.

Việc làm cha mẹ ảnh hưởng thế nào đến ham muốn?

Một phát hiện đáng chú ý khác liên quan đến vai trò làm cha mẹ. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có con thường báo cáo mức ham muốn tình dục thấp hơn, trong khi đàn ông có nhiều con hơn lại có xu hướng báo cáo mức ham muốn cao hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể phản ánh sự khác biệt về gánh nặng chăm sóc, trách nhiệm tinh thần và những thay đổi sinh học sau sinh mà phụ nữ phải trải qua nhiều hơn nam giới.

Nhóm có ham muốn tình dục cao nhất là ai?

Khi phân tích theo xu hướng tính dục, nhóm những người tự nhận là song tính (bisexual) hoặc toàn tính (pansexual) cho thấy mức ham muốn tình dục cao hơn so với các nhóm khác. Phát hiện này cho thấy ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đa dạng, trong đó có cả cách mỗi người cảm nhận và thể hiện bản thân trong các mối quan hệ.

Ham muốn tình dục thấp có thể là dấu hiệu sức khỏe đáng lưu ý

Theo các chuyên gia, đời sống tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Việc ham muốn tình dục suy giảm kéo dài có thể liên quan đến nhiều vấn đề như rối loạn hormone, thiếu ngủ, căng thẳng mạn tính, tâm trạng tiêu cực, các bệnh lý tim mạch hoặc chuyển hóa, cũng như chất lượng mối quan hệ không tốt. Một số nghiên cứu trước đây thậm chí cho thấy nam giới có ham muốn tình dục thấp có nguy cơ tử vong sớm cao hơn, dù mối liên hệ nhân – quả vẫn cần thêm bằng chứng khoa học.

Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh rằng ham muốn tình dục không phải là một chỉ số cố định theo tuổi tác. Việc tăng hay giảm theo từng giai đoạn của cuộc đời là hoàn toàn tự nhiên. Thay vì so sánh bản thân với người khác, điều quan trọng hơn là lắng nghe cơ thể, duy trì sức khỏe tổng thể, chăm sóc đời sống tinh thần và nuôi dưỡng sự kết nối cảm xúc trong các mối quan hệ.