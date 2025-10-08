Cụ bà U70 đi sự kiện nhận quà miễn phí, 1 năm sau được thông báo nợ 5 gói bảo hiểm, tổng 500 triệu đồng: "Nhân viên nói không phải khoản vay, chỉ cần tôi ký giúp"

Ảnh minh họa

Đột nhiên nhận được thông báo thiếu nợ

Theo Baidu, ngày 18/7/2024, khi đang làm việc ông Lưu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Trong điện thoại, mẹ ông – bà Hoàng hoảng hốt nói mình đang bị đòi nợ nhưng không biết xử lí thế nào. Sau đó, ông Lưu lập tức xin nghỉ để quay về quê Lạc Dương (Trung Quốc) để giúp mẹ.

Khi gặp con trai, bà Hoàng kể rằng vài năm trước, bà đã dành dụm số tiền sinh hoạt mà con gửi để mua 1 gói bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc. Một năm trở lại, nhân viên công ty thường xuyên gọi bà đến “nhận trứng gà và quà miễn phí”. Có 1 hôm, khi nhận quà, nhiều nhân viên đã bao vây, liên tục thuyết phục bà làm “một số thủ tục mở tài khoản miễn phí”.

Nhớ lại sự việc, bà Hoàng tỏ rõ sự hối hận:

“Bọn họ nói đây không phải là vay, không tốn tiền, chỉ là có chút việc cần mẹ giúp. Lúc đó mẹ vội về nấu cơm, họ bảo mẹ ký thì mẹ ký, rồi quay video nhờ mẹ nói vài câu.”

Kiểm tra trên hệ thống bảo hiểm, ông Lưu phát hiện mẹ mình có thêm 6 hợp đồng mới với tổng phí chuẩn lên đến 142.700 NDT (khoảng 527 triệu đồng). Số tiền này được chi trả từ 5 khoản vay tổng cộng 93.000 NDT (khoảng 343 triệu đồng) và tiền hoàn trả từ hợp đồng bảo hiểm cũ (mã số đuôi 3648).

Ông Lưu cho biết, mẹ ông chỉ là 1 nông dân bình thường. Năm 2003, mảnh đất của bà bị thu hồi để xây trường học, ngoài căn nhà tái định cư thì không còn tài sản gì. Tiền sinh hoạt là do ông Lưu gửi, hằng tháng có nhận thêm 160 NDT (gần 600.000 đồng) tiền hưu trí và 280 NDT (khoảng 1 triệu đồng) trợ cấp cho người già.

Do đó, việc công ty bán bảo hiểm và làm thủ tục vay cho mẹ ông đã hoàn toàn phớt lờ tình hình thu nhập, tài sản cũng như thực tế cuộc sống của bà.

Nhân viên công ty tìm đến

Khi ông Lưu khiếu nại lên cơ quan chức năng, 1 nhân viên của công ty bảo hiểm tên Dương Thiếu Bác đã liên hệ ông. Người đó đề nghị ông Lưu rút đơn khiếu nại và công ty sẽ bồi thường một phần tổn thất cho bà Hoàng.

Sau khi rút đơn khiếu nại, ngày 24/10/2024, Dương Thiếu Bác đã ký thỏa thuận bồi thường với ông Lưu. Trong đó, hợp đồng thừa nhận bà Hoàng “bị nhân viên bán hàng dụ dỗ vay tiền từ hợp đồng bảo hiểm để mua bảo hiểm”. Thỏa thuận cam kết hủy toàn bộ 5 hợp đồng vay và bồi hoàn lãi vay. Văn bản có chữ ký và dấu vân tay của ông Dương.

Tuy nhiên, sau đó 1 vị luật sư cho biết, văn bản này tồn tại nhiều lỗ hổng pháp lý: thứ nhất thiếu sót về tên bên A; thứ 2 thỏa thuận không có dấu mộc đỏ của chi nhánh mà chỉ có chữ ký của Dương Thiếu Bác và thứ 3 là không ghi rõ thời hạn cũng như phương thức chi trả. Ngoài ra, khoản chênh lệch phí bảo hiểm và lãi suất được ghi trong văn bản thấp hơn so với số tiền thiệt hại thực tế mà bà Hoàng phải chịu.

Do đó, nếu ông Lưu ký thỏa thuận trên, đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ một phần quyền lợi tài chính.

Những điểm bất thường khác trong hợp đồng

Thực tế, 5 khoản vay của bà Hoàng có lãi suất 5–5,25%/năm, trong khi 6 hợp đồng bảo hiểm bà bị dụ dỗ mua chỉ sinh lời khoảng 2,5%/năm.

Ông Lưu tra cứu thêm thông tin, hiển thị 4/5 khoản vay được ghi là “tiêu dùng”, song theo sao kê ngân hàng toàn bộ tiền đều dùng mua bảo hiểm. Và 6 hợp đồng đều ghi sai mức thu nhập của bà, kê khai lên đến 50.000–200.000 NDT/năm (khoảng 184 - 739 triệu đồng/năm).

Và khi hỏi về việc công ty có xác minh thu nhập của khách hàng, ông Dương nói rằng: “Chỉ cần khách hàng đồng ý vay thì chúng tôi sẽ làm.”

Sau nhiều lần thương lượng giải quyết, cuối năm 2024, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc đã tiến hành thủ tục hủy 6 hợp đồng bảo hiểm trên.

Số tiền 142.700 NDT của bà Hoàng chỉ được hoàn lại hơn 80.000 NDT (khoảng 295 triệu đồng), chênh lệch thiệt hại là 62.493,87 NDT (khoảng 231 triệu đồng). Riêng hợp đồng bảo hiểm cũ (số đuôi 3648) bị dụ hủy để chuyển tiền vào bảo hiểm mới, bà Hoàng thiệt hại hơn 7.276 NDT (khoảng 27 triệu đồng).

Về phần thiệt hại kia, ông Dương nói đây là trách nhiệm cá nhân nhân viên, do nhân viên chịu trách nhiệm.

Đến 28/2/2025, công ty bảo hiểm đã chi trả khoản chênh lệch do hủy hợp đồng, lãi vay và các khoản thiệt hại khác cho bà Hoàng.

Vụ việc của bà Hoàng là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là người cao tuổi. Khi mua bảo hiểm cần đọc kỹ hợp đồng, tham khảo ý kiến người thân, tránh bị lôi kéo bởi quà tặng kèm. Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng cường giám sát để bảo vệ quyền lợi khách hàng.