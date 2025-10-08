Giá vàng trong nước lần đầu vượt 142 triệu đồng/lượng

Chốt ngày giao dịch hôm nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đang được niêm yết trên Kitco ở mức 4.033 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Dự đoán về giá vàng tuần này, các chuyên gia Phố Wall cho thấy quan điểm lạc quan vẫn chiếm đa số sau một tuần giao dịch bứt phá của vàng. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng dần bắt kịp tâm lý tích cực này, với kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong tuần tới.

Giá vàng lần đầu vượt 142 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Công Hiếu).

Trong 12 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có đến 11 người (tương đương 92%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Không có chuyên gia nào dự đoán giá giảm. 1 người còn lại (8%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến dành cho nhà đầu tư cá nhân thu hút 253 lượt tham gia.

Kết quả: 186 người (74%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Có 45 người (18%) dự đoán vàng sẽ giảm và 22 người (9%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Theo nhiều chuyên gia, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn là yếu tố chính tác động đến giá vàng tuần tới. Bởi vì điều này sẽ kéo lùi đà tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Các ngân hàng lớn trên thế giới đều đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng vàng. HSBC dự đoán giá vàng sẽ vượt 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, được thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị, bất ổn tài chính và những tranh cãi liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo ngân hàng này, nhu cầu mua vàng từ khu vực chính thức và các tổ chức đầu tư sẽ duy trì ở mức cao, qua đó tiếp tục hỗ trợ đà tăng cho kim loại quý đến năm 2026.

Tuy vậy, HSBC cũng lưu ý rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất ít hơn so với kỳ vọng, đà tăng của giá vàng có thể chậm lại. Đây là yếu tố thị trường cần theo dõi trong giai đoạn cuối năm.

Ông Michael Brown, chuyên gia cao cấp tại Pepperstone cũng cho rằng, việc nhà đầu tư tạm nghỉ chốt lời là điều dễ hiểu sau cú bứt phá từ tháng 8. Song ông khẳng định: “ Đợt tăng này chưa kết thúc - các nhịp giảm sẽ tiếp tục được mua vào. Mốc 4.000 USD vẫn là mục tiêu hợp lý trong trung hạn, có thể nhờ bất ổn địa chính trị hoặc nhu cầu vàng vật chất bền vững .”