Cụ bà 88 tuổi bụng phình to như mang thai 7 tháng

Khoảng 1 tháng nay, người nhà nhận thấy cụ M. xuất hiện khối u to dần ở vùng bụng, kích thước tương đương thai 7 tháng, kèm ra máu âm đạo bất thường.

Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng trái với kích thước 22x13x18 cm, nghi ngờ ác tính cao.

Mô bệnh học xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi. Khối u sau khi phẫu thuật đã được gửi đi làm xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng giai đoạn sớm (pT1a).

Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, bụng hết chướng, tình trạng ra máu âm đạo chấm dứt.

Theo ThS. BS Nguyễn Thị Hồng Nga, Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC, ung thư biểu mô nhầy buồng trứng là thể hiếm gặp, chiếm <7% trong ung thư biểu mô buồng trứng. Bệnh thường xuất hiện ở người trẻ (20-40 tuổi), độ tuổi trung bình 55. Trường hợp cụ bà gần 90 tuổi mắc bệnh là ca đặc biệt. Đặc trưng của bệnh: khối u thường lớn (>10cm), xuất hiện một bên buồng trứng, chứa dịch nhầy, bề mặt nhẵn. Bệnh có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ sống không bệnh sau 5 năm đạt 80-90%.

Phác đồ điều trị chủ yếu là phẫu thuật kết hợp hóa chất, tuy nhiên ở người cao tuổi, bác sĩ cần cân nhắc tình trạng sức khỏe, ưu tiên nâng cao chất lượng cuộc sống.

BS Nga khuyến cáo: “Ung thư biểu mô nhầy buồng trứng có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Vì vậy, phụ nữ cần khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm để phát hiện kịp thời các bất thường”.