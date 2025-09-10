Phụ nữ có 5 đặc điểm này dễ bị ung thư hơn những người khác, hy vọng bạn không có!

Chị Vương, một nhân viên tài chính 40 tuổi, có tất cả: Sự nghiệp thăng hoa, gia đình viên mãn, con cái ngoan ngoãn. Sức khỏe của chị luôn ổn định, hiếm khi ốm vặt. Thế nhưng, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, chị bàng hoàng nhận tin ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ lắc đầu, nói rằng đã quá muộn để phẫu thuật.

Những người xung quanh không thể tin nổi. Một người phụ nữ luôn tràn đầy sức sống, trẻ trung như chị Vương, tại sao lại mắc ung thư?

Câu chuyện của chị Vương không phải là cá biệt. Ung thư vú đã trở thành nỗi ám ảnh của phụ nữ. Nhưng vẫn cỏn những người phụ nữ mắc cả các bệnh ung thư khác. Và hầu hết trong số họ có những đặc điểm sau đây.

Phụ nữ có 5 đặc điểm dễ phát triển ung thư hơn

1. Người phụ nữ quá cần cù, tiết kiệm trong bếp

Hầu hết chúng ta đều được dạy rằng "cần cù, tiết kiệm" là biểu hiện của đức hạnh. Thế nhưng, liệu bạn có biết, thói quen này có thể đang âm thầm gây hại đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến ung thư?

Câu chuyện của dì Lưu là một ví dụ điển hình. Vì tiếc của, dì thường xuyên cất thức ăn thừa vào tủ lạnh và hâm nóng lại cho bữa sau. Lối sống này được nhiều người coi là "tiết kiệm", nhưng thực chất lại chứa đầy rủi ro.

Thức ăn thừa khi để lâu trong tủ lạnh dễ sinh ra aflatoxin và nitrit. Đây là những chất đã được WHO xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Khi đi vào cơ thể, chúng trực tiếp phá hủy DNA của tế bào, làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày đáng kể.

Ngoài ra, một thói quen tưởng chừng vô hại khác là không bật máy hút mùi khi nấu ăn để tiết kiệm điện. Khói bếp, đặc biệt là khói từ các món chiên xào, chứa một lượng lớn benzopyrene - một chất gây ung thư nguy hiểm. Hít phải chất này lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

2. Phụ nữ dành quá nhiều tâm sức cho nghề nghiệp

Trong xã hội ngày càng đề cao bình đẳng giới, nhiều phụ nữ đã vươn lên và gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để đạt được vị trí đó, họ phải đối mặt với những thách thức lớn về sức khỏe.

Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ thường phải nỗ lực nhiều hơn nam giới để đạt được cùng một vị trí. Điều này dẫn đến những thói quen không lành mạnh như thức khuya và làm việc quá sức, khiến cơ thể suy nhược và dễ mắc bệnh hơn.

Thức khuya trong thời gian dài sẽ dẫn đến giảm tiết melatonin và tăng nguy cơ ung thư vú. Uống rượu và làm việc không đều đặn, nghỉ ngơi trong giải trí hàng ngày cũng sẽ làm trầm trọng thêm sự tích tụ nhiều dầu và đường trong cơ thể, dẫn đến tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, việc theo đuổi thành công trong sự nghiệp đi kèm với áp lực ngày càng tăng. Dưới áp lực mạnh, cơ thể tiết ra cortisol, một chất làm giảm hoạt động của tế bào NK và ức chế hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Sau khi hệ thống miễn dịch suy yếu, các tế bào ung thư trong cơ thể khó làm sạch, tốc độ và phạm vi tăng trưởng sẽ tràn lan hơn.

3. Phụ nữ lười vận động

Bạn có nghĩ rằng việc ở nhà, không làm gì cả sẽ giúp bạn tránh xa stress và nguy cơ ung thư không? Thực tế, đây là một quan niệm sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp "ít vận động" vào danh sách các yếu tố gây ung thư. Những người lười vận động có nguy cơ mắc ung thư cao hơn rất nhiều so với những người thường xuyên tập thể dục.

Cụ thể: Nguy cơ ung thư ruột kết cao hơn 24%; Nguy cơ ung thư phổi cao hơn 21%; Nguy cơ ung thư nội mạc tử cung cao hơn 34%.

Theo nghiên cứu, hoạt động ít vận động kéo dài sẽ dẫn đến không thể tiêu thụ calo, và theo thời gian, chất béo trong cơ thể sẽ tích tụ, nồng độ insulin cũng tăng lên. Từ đó làm tăng tỷ lệ mắc ung thư vú hoặc ung thư ruột.

Ngồi hoặc nằm lâu có thể dẫn đến nhu động ruột chậm hơn, làm tăng đáng kể nguy cơ táo bón. Đi tiêu kém có thể làm tổn thương niêm mạc ruột và tăng nguy cơ ung thư trực tràng.

Dù là nhân viên văn phòng hay bà nội trợ, mọi người không nên ngồi trên ghế hoặc ghế sofa quá thường xuyên. Nếu có cơ hội, hãy đứng dậy và đi lại xung quanh.

4. Phụ nữ dễ cáu kỉnh

Đắm chìm trong loại cảm xúc cáu kỉnh và nghi ngờ này mỗi ngày không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén và lo lắng trong thời gian dài sẽ kích hoạt con đường viêm NF trong cơ thể, dẫn đến viêm mãn tính trong cơ thể

Những môi trường viêm này là nơi sinh sản cho sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều phụ nữ bị trầm cảm có nguy cơ tái phát ung thư vú cao hơn nhiều so với phụ nữ bình thường.

5. Phụ nữ luôn nén cơn giận

Thực tế, việc tự mình chịu đựng mọi cảm xúc và căng thẳng là một gánh nặng lớn. Dù có ấm ức đến đâu, họ vẫn phải kìm nén, nuốt vào trong, cho rằng đó là "đức hy sinh". Lâu dần, những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén này sẽ trở thành gánh nặng vô hình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thể chất lẫn tinh thần.

Trên thực tế, cái gọi là nhân cách dễ chịu cũng có biểu hiện này, luôn mỉm cười với người khác, để lại những bất bình và đau đớn cho bản thân. Khi những căng thẳng và cảm xúc tiêu cực này tích tụ trong cơ thể trong một thời gian dài, hormone cortisol sẽ được giải phóng ngày càng nhiều, điều này sẽ ức chế hoạt động bình thường của các tế bào miễn dịch.

Sau khi khả năng miễn dịch bị suy yếu, các loại virus và vi khuẩn khác nhau có nhiều khả năng xâm nhập vào cơ thể, bao gồm cả tế bào ung thư. Như chúng ta đã biết, dạ dày và ruột là cơ quan cảm xúc. Sự kìm nén cảm xúc lâu dài trước tiên ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, dễ gây ung thư đại trực tràng.

Ung thư, là một căn bệnh mà ai cũng tránh, không phải là hiếm trong xã hội ngày nay. Do sự thay đổi về môi trường, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, độ tuổi khởi phát ung thư đang dần trẻ hơn. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng ung thư ở phụ nữ cao hơn nhiều so với nam giới trong những năm gần đây, và cần chú ý hơn đến việc duy trì cơ thể.

Bạn cũng nên ăn một chế độ ăn nhẹ và tập thể dục nhiều hơn để tăng khả năng miễn dịch của cơ thể chống lại sự xâm nhập của tế bào ung thư.