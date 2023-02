Concert Born Pink của BLACKPINK bất ngờ bị hủy tại quê nhà Rosé?

Concert Born Pink đang giúp BLACKPINK trở thành nghệ sĩ nữ châu Á có doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ. Sau lịch trình tại Abu Dhabi, các cô gái nhà YG đang có quãng thời gian nghỉ ngơi khoảng 1 tháng để tiếp tục chuyến lưu diễn với điểm đến tại Kuala Lumpur cũng như nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Twitter mới đây đang xôn xao thông tin lịch trình concert Born Pink của BLACKPINK tại thành phố Auckland, New Zealand sẽ bị hủy bỏ. Theo đó trên tài khoản được cho là nơi tổ chức đêm diễn đã đăng tải dòng trạng thái với nội dung (tạm dịch): "Do những hạn chế không lường trước được, sự kiện tại Auckland được thông báo ban đầu nhiều khả năng sẽ không còn khả thi".

Dòng trạng thái về đêm diễn Born Pink tại thành phố Auckland, New Zealand đang thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ quốc tế

Concert của BLACKPINK tại thành phố Auckland được cho là sẽ bị hủy bỏ

Dù YG chưa có thông báo chính thức nhưng nhiều người cũng cho rằng điều này nhiều khả năng là đúng sự thật. Bởi trong khoảng 4 ngày vừa qua, thành phố lớn nhất New Zealand đang chịu thiệt hại nặng nề do cơn mưa lũ lịch sử. Hình ảnh và video được chia sẻ trên Twitter cho thấy, du khách lội qua dòng nước ngập trong các nhà ga. Hàng nghìn người đã phải qua đêm trong các nhà ga do lũ lụt.

Tính đến hiện tại đã có 3 người tử vong và 1 người mất tích sau cơn lũ thảm khốc. Chính vì vậy đây được cho chính là lý do khiến cho concert của BLACKPINK buộc phải hủy bỏ.

Thành phố Auckland đang phải chịu cơn mưa lũ thảm khốc

Trong lịch trình world tour được công bố trước đó, điểm đến thành phố Auckland sẽ được diễn ra vào ngày 21/6. Tuy nhiên với lịch trình mới nhất được YG tung ra, hiện chỉ còn 2 điểm đến là Melbourne và Sydney trong tháng 6. Đặc biệt Auckland New Zealand còn là nơi thành viên Rosé được sinh ra nên người hâm mộ không khỏi tiếc nuối nếu như cô không thể trở về quê nhà để biểu diễn.

Dẫu vậy Australia cũng là nơi mà Rosé lớn lên nên nhiều người hy vọng nữ idol sẽ có khoảng thời gian biểu diễn thật tuyệt vời tại đất nước này. Bên cạnh đó, các fan cũng kỳ vọng điểm đến Auckland nếu thật sự bị hủy bỏ thì cũng là phương án tạm thời và sẽ sớm được tổ chức khi cơn lũ đi qua.

Lịch trình tại Auckland được YG công bố trước đó

Lịch trình mới nhất được công bố trong tháng 6 chỉ còn Melbourne và Sydney khiến nhiều người càng đặt nghi vấn về việc điểm đến Auckland đã bị hủy bỏ