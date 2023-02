Visual "giống mèo" của Haerin (NewJeans) gây tranh cãi: Khác biệt nhưng đã đủ làm top visual?

Nhắc tới nhóm nhạc nữ tân binh Kpop được lòng fan Việt nhất hiện tại, nhiều người sẽ "nhảy số" ngay NewJeans. Nhóm không chỉ có thành viên gốc Việt Hanni mà còn khiến fan mê mẩn bởi visual đồng đều, phong cách thời thượng truyền cảm hứng đến giới trẻ. Trong 5 cô gái, Haerin có lẽ là thành viên thường xuyên được bàn luận nhan sắc nhất. Cô nàng sở hữu khuôn mặt được ví như mèo mang đến khí chất khác biệt.

Haerin được ví như "vũ khí nhan sắc" của Min Hee Jin khi cho ra mắt nhóm nữ NewJeans

Đôi mắt là điểm nhấn gương mặt

Haerin đã từng "hoá mèo" trong MV OMG

Với sự "toàn cầu hoá" của Kpop, ngày càng có nhiều idol mang vẻ đẹp khác với khuôn mẫu chung được debut. Haerin thu hút sự chú ý nhờ vào ngoại hình ấn tượng, dân tình ví cô nàng như "vũ khí nhan sắc" của Min Hee Jin. Visual của Haerin cực kì hợp xu hướng. Được mệnh danh là nữ thần selfie thế hệ mới, nhờ vào khí chất khác biệt, gu ăn mặc thời thượng mà những bức ảnh đời thường của Haerin thường xuyên gây sốt MXH.

Ảnh tự chụp của Haerin rất hợp ý dân tình

Chỉ một thời gian ngắn sau khi debut, Haerin thu về không ít fan cứng, thế nhưng, cô nàng cũng vướng vào nhiều tranh cãi liên quan đến ngoại hình do cách truyền thông của công ty. Gần đây, chủ đề "Haerin có lẽ là xinh nhất trong số những người nổi tiếng" đang thu về vô số ý kiến trái chiều. Dân tình cho rằng đây là chủ đề bị đi truyền thông quá đà, cố tình tâng bốc nhan sắc nữ idol tân binh.



Haerin xinh xắn nhưng chưa đủ để làm top visual

Cư dân mạng phân tích, Haerin khác biệt nhờ gương mặt giống mèo nhưng Kpop không thiếu idol có ngoại hình như vậy. Jennie (BLACKPINK), Yeji (ITZY) hay Sohee (Wonder Girls) mới là những thần tượng nổi tiếng với vẻ ngoài "mèo con" nhất. Việc tâng bốc nhan sắc Haerin là khiên cưỡng khi thần thái biểu diễn của cô nàng chưa đủ độ "chín" như các đàn chị.

Khoảnh khắc sân khấu nổi tiếng nhất của Haerin tính đến hiện tại

Thậm chí, fancam của Haerin khi so với những thành viên cùng nhóm còn chưa đứng top đầu. Sân khấu nổi tiếng nhất của Haerin chính là màn cover Tell Me với khoảnh khắc "omona" viral MXH nhờ tạo hình hợp lý. Gương mặt thu hút là một lợi thế, nhưng kỹ năng trình diễn của Haerin chưa thực sự ấn tượng để thuyết phục đại đa số khán giả.

Haerin có nét cổ điển hợp với định hướng hình ảnh của NewJeans

Bên cạnh đó, fan cũng đưa ra ý kiến bảo vệ cho rằng mỗi người mỗi gu về visual, công ty truyền thông quá đà không phải là lý do để chỉ trích idol. Haerin có vẻ đẹp ấn tượng là sự thật, nữ idol vẫn hút fan bởi visual giống mèo và phảng phất nét cổ điển đúng tinh thần Y2K. Tương lai, Haerin có tiềm năng phát triển thời trang và hợp với nhiều tạo hình cũng như hoá thân trong MV.



Phản ứng của netizen:

- Lại đi bài nhất này nhất nọ rồi đấy... Đúng là em này xinh thật nhưng tâng bốc lố lăng chỉ gây phản cảm.

- Khuôn mặt có tất cả những thứ tôi mong ước.

- Nói cách khác, khuôn mặt em ấy không hề có khuyết điểm. Những idol xinh đẹp khác đều có một khuyết điểm nào đó, nhưng Haerin thì thật sự không.

- Em này ăn điểm ở đôi mắt mèo, những nét còn lại các idol khác thiếu gì, thậm chí còn nét còn sắc sảo hơn cả em mà fan không dám lên tự nhận và viết 1 bài lố như này. Hơn hết, đôi mắt mèo mà mọi người tung hô ăn tiền thiếu gì idol nữ khác có Jennie, Yeji, Sohee... nhưng người ta có thêm điểm cộng là stage cuốn hút, biết tận dụng đôi mắt mèo làm lợi thế riêng, trong khi em này lên sân khấu còn rất bình thường.

- Dạo này cảm giác media play hơi nhiều. Kiểu nhìn lạ chứ có gọi là xinh nhất đâu.

- Theo mình thấy thì em này chưa được xếp vào top visual gen 4 nữa. Em này xinh thì có xinh chứ xinh nhất thì hơi quá.

- Bỏ qua chuyện yêu ghét của các bạn thì Haerin xinh thật mà. Có thể công ty mua bài lố chứ nét của bé ấn tượng là thật. Nhất là ẻm biết selfie, nhìn thì hướng nội nhưng lên stage thần thái cũng tốt. Đừng cay đắng với người ta quá.

