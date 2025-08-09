Con trai cả nhà Beckham trổ tài vào bếp tận hưởng niềm vui giữa đỉnh điểm mâu thuẫn với gia đình

Brooklyn Beckham vừa khoe tài nấu nướng khi đứng bếp tổ chức tiệc mùa hè cho thương hiệu sốt cay Cloud 23 tại Los Angeles mới đây. Trong sự kiện hợp tác cùng đối tác, con trai của cặp đôi quyền lực Victoria và David Beckham đã chiêu đãi khách mời bằng thực đơn "Hot Summer Tasting Menu" gồm salad cua, những món chính tinh tế và kết thúc bằng chiếc bánh olive oil cake thơm lừng, đi kèm loạt cocktail được pha chế cầu kỳ.

Brooklyn Beckham hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích

Bữa tiệc của Brooklyn Beckham diễn ra không lâu sau khi anh và vợ Nicola Peltz tổ chức lễ làm mới lời thề nguyện, giữa lúc căng thẳng với gia đình Beckham vẫn chưa hạ nhiệt.

Con trai cả nhà Becks – Brooklyn Beckham và ái nữ tỷ phú Nelson Peltz – Nicola Peltz bắt đầu hẹn hò tháng 10/2019, công khai tình cảm vào tháng 1/2020. Chỉ 7 tháng sau, Brooklyn quỳ gối cầu hôn. Cặp đôi chính thức về chung một nhà ngày 9/4/2022 bằng một đám cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày tại điền trang của gia đình Peltz ở Palm Beach, Florida, quy tụ đông đảo người thân và bạn bè.

Con trai cả nhà Beckham hạnh phúc bên vợ

Tuy nhiên, sự kiện được ví như "đám cưới cổ tích" này lại bị cho là khởi nguồn của những rạn nứt khó hàn gắn giữa Nicola và nhà chồng. Tháng 4 vừa qua, Brooklyn và Nicola kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Trên mạng xã hội, Brooklyn gửi lời ngọt ngào: "Nicola thân yêu, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh yêu em rất nhiều và ngày càng yêu em hơn. Em khiến anh trở thành một người đàn ông tốt hơn và anh không thể mong đợi người bạn đời nào tuyệt vời hơn. Em là tâm hồn và chỗ dựa vững chắc của anh".

Ngoài lời yêu thương, Brooklyn còn xăm ít nhất 70 hình liên quan đến vợ từ chân dung, tên cho đến lời thề trong lễ cưới. Về phần mình, Nicola cũng xăm tên chồng ở sau lưng.

Ngày 2/8, cặp đôi tổ chức lễ làm mới lời thề trong bối cảnh căng thẳng giữa Nicola và nhà Becks leo thang. Brooklyn nhiều tháng liền vắng bóng tại các sự kiện gia đình từ không dự tiệc sinh nhật bố hồi tháng 5, không gửi lời chúc trên mạng, im lặng vào ngày của cha, ngày của mẹ và bỏ qua cả sự kiện David Beckham nhận tước Hiệp sĩ. Vợ chồng anh cũng không góp mặt trong kỳ nghỉ của gia đình ở St Tropez, Pháp.