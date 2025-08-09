Đội tuyển U21 bóng chuyền Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới

Chiều ngày 8/8, tại lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng chuyền U21 nữ vô địch thế giới 2025, đội tuyển U21 nữ Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Serbia – đội đang đứng hạng 8 trên bảng xếp hạng thế giới với tỷ số 3–1 đầy kịch tính.

Dù lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này và hiện chỉ xếp hạng 25 thế giới, các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Ngay ở set đầu tiên, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh thi đấu gắn kết, phòng ngự chắc chắn và tấn công hiệu quả để giành chiến thắng 25–21.

Bước sang set 2, Serbia cho thấy đẳng cấp của đội bóng hàng đầu khi siết chặt đội hình, liên tục gây sức ép và thắng lại 25–23, cân bằng tỷ số 1–1. Tuy nhiên, U21 Việt Nam không hề nao núng. Sự kiên cường và tinh thần chiến đấu bền bỉ giúp đội giành thắng lợi 25–22 ở set 3.

Set đấu thứ 4 là màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Trong những thời khắc quyết định, các tay đập trẻ của Việt Nam tận dụng tốt cơ hội, ấn định chiến thắng 25–23, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3–1.

U21 bóng chuyền Việt Nam đang thi đấu cực tốt tại giải thế giới

Chiến thắng này giúp U21 nữ Việt Nam có trọn 6 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ hai bảng A, chỉ xếp sau Argentina vì kém chỉ số phụ. Theo thể thức, 4 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng 1/8. Với phong độ ấn tượng và vị trí hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đang nắm lợi thế lớn để tiếp tục hành trình tại giải.