Có nên tiêm vắc xin viêm não mô cầu?

Theo TS. BS Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tại Việt Nam, các nhóm huyết thanh phổ biến gây bệnh viêm màng não là A, B, C, Y, W-135. Và hiện nay chúng ta có đầy đủ các loại vắc xin ngừa các tuýp này. "Nếu tiêm ngừa thì chúng ta nên tiêm vắc xin tuýp nào hay gây bệnh, nhóm B là chủ yếu".

Với trẻ em, BS. CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhắc nhở các bậc phụ huynh cần lưu ý 2 điểm. Đầu tiên là độ tuổi của trẻ. Chẳng hạn, vắc xin nhóm mới A, C, Y, W-135 có thể tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi; vắc xin nhóm B thế hệ mới, trẻ 2 tháng tuổi đã có thể tiêm; hay vắc xin nhóm B, C của Cuba thì trẻ từ 6 tháng tuổi có thể tiêm. Vì vậy, tùy theo từng lứa tuổi của trẻ, cha mẹ có thể cân nhắc tiêm cho con loại vắc xin nào. Thứ hai, chú ý dịch tễ của khu vực mình đang sinh sống thì nhóm nào đang nổi trội. Chẳng hạn, nhóm B đang nổi trội thì cha mẹ nên ưu tiên tiêm vắc xin nhóm B cho con trước.

Một điều mà nhiều người hay quan tâm khi tiêm vắc xin là nó có an toàn hay không. BS Qui cho rằng vắc xin để được cấp phép tiêm lên người đã phải trải qua rất nhiều khẩu bước thử nghiệm nên phải đảm bảo được tiêu chí là an toàn. "Bất kỳ một loại vắc xin nào cũng có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của vắc xin viêm não mô cầu đa phần là sốt nhẹ sau tiêm hoặc đau/sưng tấy ở vị trí tiêm. Một số trẻ lớn sẽ có biểu hiện đau đầu, tiêu chảy. Nhưng đó là các tác dụng phụ có thể chấp nhận được".

Việc tiêm vắc xin viêm não mô cầu không chỉ an toàn mà còn giúp bảo vệ cho bản thân, cho gia đình được tốt hơn thì không có lý do nào để chần chừ, BS Qui nhận định.

Những đối tượng chống chỉ định tiêm vắc xin viêm não mô cầu:

- Người bị suy giảm miễn dịch hoặc trẻ nhỏ có miễn dịch yếu có thể được chỉ định trì hoãn tiêm.

- Người/trẻ nhỏ đang bị sốt (sốt cao, sốt cấp tính) không tiêm.

- Người/trẻ nhỏ dị ứng với bất cứ thành phần nào của vắc xin.

5 biện pháp phòng tránh viêm não mô cầu

- Giữ vệ sinh, thông thoáng nơi ở;

- Giữ vệ sinh cá nhân: rửa tay thường xuyên với nước và xà phòng, không khạc nhổ ở nơi công cộng, che kín mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi.

- Đeo khẩu trang khi mắc bệnh/tiếp xúc với người mắc bệnh, ở nơi đông người, đặc biệt là bệnh viện.

- Uống kháng sinh dự phòng: nếu tiếp xúc gần với người bệnh cần báo cho nhân viên y tế địa phương để uống kháng sinh dự phòng.

- Tiêm vắc xin viêm não mô cầu: vắc xin này không nằm trong danh mục tiêm chủng bắt buộc nên bạn có thể tiêm ngừa nếu có điều kiện.

