Tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc tại quán bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM khiến 81 người nhập viện

Bệnh nhân này có triệu chứng sốt, đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần sau ăn bánh mì thịt được mua tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, hiện tại tình trạng bệnh nhân tạm ổn định và tiếp tục được điều trị tại BV Nhân Dân Gia Định.

Trong những ngày qua, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được mua tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Đến sáng ngày 08/11, đã có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế với hơn 80 trường hợp, trong đó đã có 47 bệnh nhân đã được xuất viện (Bệnh viện Quân Y 175 ghi nhận 47 ca; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 16 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca, Bệnh viện Bình dân 01 ca).

Ảnh: Di Anh

Riêng tại BV Nhân Dân Gia Định, ngày 5/11/2025, trong số 19 ca nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì thịt được mua tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn thuộc phường Hạnh Thông, TP.HCM, ghi nhận 1 trường hợp với các triệu chứng đau bụng dữ dội và nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, có kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện tại, các hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc tại các bệnh viện đã ổn định, một số đã được xuất viện, số còn lại tiếp tục được điều trị theo phác đồ do Sở Y tế ban hành.

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành, bao gồm: bù nước – điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập trước khi dùng kháng sinh. Nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có. Các bệnh viện đã thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Phòng Nghiệp vụ Y, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Các bệnh viện thu dung điều trị đã phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM để phục vụ công tác truy xuất và xác minh. Được biết, Sở An toàn Thực phẩm đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao các bệnh viện Quân Y 175, Nhân Dân Gia Định và Tâm Anh đã kịp thời thu dung và điều trị các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì theo đúng phác đồ điều trị. Trước đó, ngày 29/4, Sở Y tế TP. HCM đã ban hành phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm và tổ chức tập huấn cho tất cả các bệnh viện trên địa bàn nhằm thống nhất cách xử lý khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.