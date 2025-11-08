Nhận biết dấu hiệu của biến cố sức khỏe nguy hiểm nhất mùa lạnh: Rất dễ bị bỏ qua

Khi thời tiết chuyển lạnh, các bệnh lý tim mạch, hô hấp, dị ứng da,... đều có xu hướng gia tăng. Trong đó, nhồi máu cơ tim là biến cố nguy hiểm nhất, dễ bị bỏ qua vì triệu chứng đôi khi mờ nhạt hoặc bị nhầm với các bệnh thông thường như đau dạ dày.

Nhồi máu cơ tim dễ bị nhầm với đau dạ dày

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cảnh báo nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nhưng không hề biết, chỉ đến khi vào viện muộn mới phát hiện đã qua giai đoạn vàng để can thiệp tái tưới máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim (Heart Attack) rất hay bị nhầm với đau dạ dày, nhất là sau những bữa tối muộn, thịnh soạn trong đêm lạnh. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở tính chất cơn đau: Đau dạ dày thường là cảm giác nóng rát, cồn cào, ợ hơi. Trong khi đó, cơn đau của nhồi máu cơ tim lại là cảm giác bóp, siết, đè nặng liên tục giữa ngực, không giảm khi nghỉ ngơi, không phụ thuộc tư thế, có thể lan lên hàm, cổ, vai hoặc cánh tay trái.

Nhồi máu cơ tim (Ảnh minh họa).

Ngoài các dấu hiệu trên, nhồi máu cơ tim còn đi kèm các triệu chứng “thần kinh thực vật” như vã mồ hôi lạnh (dù trời rét), khó thở, buồn nôn, bồn chồn, sợ hãi vô cớ.

“Đặc biệt, phụ nữ và người mắc bệnh đái tháo đường có thể chỉ biểu hiện mờ nhạt, như mệt lả, hụt hơi khi đi vài bậc cầu thang. Người nhà dễ lầm tưởng là trúng gió, nhưng thực chất có thể là nhồi máu cơ tim thành dưới”, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.

Vào mùa lạnh, co thắt mạch vành kiểu Prinzmetal cũng tăng. Cơn co thắt xảy ra ngay cả khi đang nghỉ ngơi, thường vào rạng sáng, khiến bệnh nhân đau ngực dữ dội, dễ dẫn đến biến chứng nặng.

Theo bác sĩ Hoàng, nguyên tắc vàng là: mọi cơn đau bóp siết vùng giữa ngực kéo dài trên 20 phút, đặc biệt trong trời lạnh, đều phải được xử trí như biến cố mạch vành cho đến khi bác sĩ khẳng định không phải.

Cẩn trọng với “cú sốc lạnh”

Miền Bắc đang bước vào giai đoạn hanh khô tháng 11–1 và sắp tới là thời kỳ nồm ẩm tháng 2-4. Theo bác sĩ Hoàng, mỗi giai đoạn đều có “kẻ thù” riêng tấn công sức khỏe con người.

Dù hanh khô hay nồm ẩm, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột vẫn là yếu tố nguy hiểm nhất. Khi từ phòng ấm bước ra ngoài trời lạnh, mạch máu co thắt đột ngột có thể làm huyết áp tăng vọt, dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim ở người có bệnh nền.

“Đừng xem thường cảm giác đau ngực dù chỉ thoáng qua trong những ngày lạnh. Mỗi phút chậm trễ đều có thể đánh đổi bằng tính mạng”, bác sĩ Hoàng khuyến cáo.

Bác sĩ Hoàng khuyên để bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh, mọi người cần:

- Giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng ngực và bàn chân.

- Duy trì độ ẩm không khí hợp lý.

- Uống nước ấm, nghỉ ngơi điều độ.

Và quan trọng nhất, không chủ quan với cơn đau ngực, nhất là sau một bữa tối muộn.

“Phòng bệnh là quan trọng, nhưng nhận biết sớm và phản ứng đúng khi cơ thể lên tiếng mới là cách bảo vệ mình tốt nhất”, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.