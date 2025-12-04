Có nên mua căn hộ 60m2 không?

Chung cư 60m2 có chật?

Theo VTC News, thông thường căn hộ chung cư 60m2 tại Hà Nội và TP.HCM được thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp ăn và ban công. Đây là lựa chọn phù hợp cho gia đình gồm 4 thành viên hoặc cặp vợ chồng trẻ tài chinh còn hạn hẹp.

Trên thực tế, căn hộ 60m2 không phải quá rộng rãi nhưng cũng không quá nhỏ. Nếu không biết cách sắp xếp hợp lý, căn hộ 60m2 sẽ có cảm giác chật chội. Ngược lại, nếu biết cách sắp xếp thông minh, căn hộ 60m2 đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt gia đình.

Nếu sắp xếp khoa học, căn hộ 60m2 vẫn đáp ưng đủ công năng sinh hoạt cho gia đình. Ảnh: Noithattoancau

Như vậy, căn hộ 60m2 có thể là một quyết định đầu tư thông minh và một giải pháp nhà ở thực tế nếu bạn thuộc nhóm đối tượng có nhu cầu vừa phải và ưu tiên sự tối ưu về mặt tài chính. Quan trọng nhất là sự hợp lý hóa về công năng và cảm giác thoải mái khi ở, không chỉ là con số diện tích trên giấy tờ.

Các lưu ý khi chọn nhà

Nhà là không gian để cả gia đình nghỉ ngơi, thư giãn và quây quần bên nhau sau những hối hả trong cuộc đời thường nhật. Chính vì vậy, người mua, thuê căn hộ, nhà đất cần cân nhắc kỹ lưỡng để tìm được không gian sống thoải mái, phù hợp với khả năng tài chính. Trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn căn hộ chung cư 60m2, bạn cần lưu ý:

Phòng khách là khu vực sinh hoạt chính của gia chủ cũng như là không gian đón khách. Vì vậy, hãy ưu tiên chọn chung cư 60m2 dành nhiều diện tích cho phòng khách để tạo ra sự thuận tiện cho sinh hoạt trong gia đình, người quen đến thăm nhà.

Bên cạnh đó, phòng ngủ cũng không thể thiếu trong căn hộ chung cư. Đây là nơi để nghỉ ngơi, hồi sức sau một ngày mệt mỏi nên bạn cần đảm bảo có ít nhất 1 phòng ngủ trong căn hộ.

Việc phân chia không gian hợp lý trong căn hộ giúp tạp sự liền mạch cho tổng thể đồng thời mang đến cảm giác rộng rãi hơn.

Thay vì phân chia bằng các vách ngăn tường cứng nhắc, nên chọn phân chia không gian bằng phương pháp ước lệ. Tức là sử dụng không gian mở cho phòng khách, phòng bếp và phòng ăn.

Hướng sáng của căn hộ chung cư cũng vô cùng quan trọng. Bạn nên chọn căn hộ chung cư có ban công thiết kế mở, đón nhiều ánh sáng mặt trời nhằm tạo ra cảm giác ấm cúng, tươi sáng.

Vì diện tích chung cư 60m2 chỉ ở mức trung bình nên bạn cần lựa chọn nội thất một cách hợp lý. Bố trí quá nhiều nội thất dễ khiến không gian căn hộ trở nên bí bách, cản trở việc di chuyển, sinh hoạt. Thay vào đó, hãy chỉ chọn những vật dụng đa năng, nhỏ gọn để tối ưu hóa không gian.