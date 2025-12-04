Một cô gái ở miền Tây lau nhà, ngàn người vào góp ý

Ở miền Tây, chuyện nhà cửa rộng mênh mông gần như đã trở thành "đặc sản". Sân dài tít tới bờ ao, hiên nhà kéo hoài vẫn chưa hết, trong nhà cũng rộng thênh thang bất kể có bố trí nhiều nội thất hay không. Mỗi lần quét sân hay lau nhà không chỉ là vài phút dọn dẹp mỗi ngày mà đôi mất cả buổi. Vậy nên những clip dọn nhà miền Tây luôn hút lượt xem cực lớn, không chỉ vì rộng mà còn vì cảm giác đời sống chân thật, nhẹ nhàng, nhìn thôi cũng thấy dễ thương.

Điển hình như mới đây, clip chia sẻ cảnh dọn nhà của cô gái tên H.T trên TikTok cũng nhanh chóng nhận được triệu lượt xem. Lau nhà thôi mà phải cô phải tranh thủ lúc con đi học mới triển khai được. Từ nhà chính đến nhà phụ, phòng bếp, sân sau, phòng nào cũng rộng, còn phải cần đến sự trợ giúp của mẹ chồng mới lau xuể.

Từ phòng chính đến phòng phụ đều rộng

Mẹ chồng nàng dâu cùng nhau lau nhà

Thấy cảnh vất vả mỗi khi lau nhà, dân tình đồng loạt vào bình luận đưa ra gợi ý cao kiến cho cô gái để dọn nhà dễ dàng hơn: dùng cây lau nhà công nghiệp.

Một số bình luận của dân tình:

- Cây lau công nghiệp tự vắt bao sạch bao nhanh nha chị. Triển liền cho em.

- Mua liền cây lau nhà công nghiệp loại 80cm cho tôi. Lau vài đường hết nhà. Sạch bong.

- Sao chị không dùng cây lau công nghiệp cho nhanh ạ?

- Với một người thích sạch như tôi thì tôi dùng lau nhà công nghiệp. Khoẻ re, gom rác rất tốt.



- Đi mua cái cây lau nhà công nghiệp đi ạ. Loại lau bệnh viện, trường học, siêu thị. Quơ 1 phát nhanh lắm, tại nó ngang to. Bà lau đỡ mệt người lắm. Cây nhỏ này lau biết nào xong. Bà ơi đi mua lẹ đi.

Vừa lau nhà, vừa liên tục vắt chổi thì đúng tội

Thay vì kiểu xoay tròn truyền thống như dụng cụ cô gái trong clip sử dụng, cây lau nhà công nghiệp có diện tích tiếp xúc với sàn nhà nhiều hơn, lên đến 90cm, lại không cần vắt tay nhờ thiết kế cần gạt tự vắt "bao sạch" như cây truyền thống. Món đồ này cũng có khớp xoay 360 độ linh hoạt giúp linh hoạt kh lau các ngách, khe trong nhà, dễ dàng tiếp cận bề mặt sàn mà không gây trầy xước.

Một ưu điểm khác là thiết kế khóa tăng đưa linh hoạt để người dùng dễ dàng điều chỉnh độ dài, phù hợp với nhiều không gian rộng rãi bên cạnh lau nhà, như siêu thị, bệnh viện, khách sạn... Nhờ đó mà có thể tiết kiệm kha khá thời gian và công sức mỗi lần lau nhà, cũng không cần ngại về vấn đề vệ sinh.