Trong sân mà có 3 cây này thì giữ cho kỹ, chặt đi là mất lộc ngay

Trong văn hóa Á Đông, cây cối không chỉ là yếu tố trang trí mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Một số loài cây được coi là quý mộc, có khả năng chiêu tài, giữ lộc và mang đến năng lượng tích cực cho gia đình. Trồng và chăm sóc đúng cách không chỉ tạo không gian xanh mát, dễ chịu mà còn giúp ổn định vận khí, mang lại may mắn và thịnh vượng. Trong số đó, hòe, mít và khế được xem là những loài cây đặc biệt, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tài vận và sự bình an của gia chủ. Ai may mắn sở hữu chúng trong vườn nhà nên giữ gìn và chăm sóc cẩn thận.

1. Cây hòe

Trong phong thủy, cây hòe được xem là loại cây quý mang năng lượng tích cực mạnh mẽ, giúp thu hút tài lộc và may mắn. Với tán rộng, thân cao và hoa nhẹ nhàng, cây hòe vừa tạo bóng mát, vừa có giá trị dược liệu.

Theo quan niệm dân gian, nhà nào trồng cây hòe trước cửa thường gặp thuận lợi trong công danh và sự nghiệp, bởi cây tượng trưng cho sự thanh cao, uy quyền và địa vị. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, hoa hòe còn được sử dụng trong Đông y để thanh nhiệt, cầm máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Vì vậy, những gia đình sở hữu cây hòe lâu năm nên giữ gìn cẩn thận, tránh chặt bỏ để không làm hao tổn may mắn và phúc khí.

2. Cây mít

Cây mít không chỉ cho trái thơm ngon, mà còn là biểu tượng của sự sung túc và ổn định về tài chính. Dân gian vẫn có câu "trồng mít thấy vàng", ám chỉ nhà nào có cây mít sai quả thì của cải cũng dồi dào.

Trong phong thủy, cây mít tượng trưng cho sự vững chãi và bền vững qua nhiều thế hệ. Thân cây chắc khỏe, rễ ăn sâu vào lòng đất, tán rộng rợp bóng, tượng trưng cho gia đạo ổn định. Đặc biệt, quả mọc thành chùm sát thân cây biểu thị sự quây quần và hòa thuận trong gia đình. Vì vậy, nhiều nơi quan niệm không nên chặt cây mít nếu không thật sự cần thiết, bởi có thể chặt đi vận may của gia chủ.

3. Cây khế

Cây khế cũng là một trong những loài cây phong thủy mang lại may mắn. Quả khế mọc thành từng chùm vàng óng, tượng trưng cho sự dư dả và sung túc. Người xưa tin rằng cây khế trong vườn nhà không chỉ giúp gia chủ gặp nhiều điều thuận lợi, mà còn bảo vệ tinh thần, hóa giải sát khí xung quanh. Tán cây rộng và thân vững chắc còn biểu thị sự gắn bó, ấm no trong gia đình. Giống như hai loài cây trên, cây khế lâu năm nên được giữ gìn cẩn thận, tránh chặt bỏ tùy tiện nếu không muốn ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.

