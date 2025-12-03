Phú bà Đào Hỷ Nhi tậu căn hộ thông tầng đắt đỏ, thuê chuyên gia xếp đồ nhưng vẫn “chê”: Bài học cho hội mê dịch vụ dọn nhà

Nhắc đến Đào Hỷ Nhi, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một “phú bà” đời mới: Sinh năm 1993, xinh đẹp, mê thời trang, vừa chăm con vừa quản lý khối tài sản chẳng hề nhỏ. Ngoài căn biệt phủ đắt đỏ rộng hơn 1.200m2, cô còn nắm trong tay nhiều bất động sản khác. Mới đây, mỹ nhân này lại gây chú ý khi chia sẻ căn hộ thông tầng mới tậu giữa trung tâm Tô Châu rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, ban công và cửa kính nhìn thẳng ra thành phố.

Gia đình trẻ chuyển đến căn hộ để tiện sinh hoạt. Hình ảnh Đào Hỷ Nhi bận rộn dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc cùng chồng con khiến nhiều người thích thú. Con trai lon ton chạy quanh, “phụ mẹ” bưng đồ, còn cô thì đứng chỉ đạo từng món. Để tiết kiệm thời gian, phú bà không ngại chi tiền thuê thêm đội dịch vụ xếp đồ - dọn vệ sinh chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Căn hộ thông tầng lúc này vẫn khá trống, chưa bày biện nội thất cầu kỳ. Việc chính là phân loại, sắp xếp quần áo, túi xách, sách vở và vài món đồ trang trí mà Đào Hỷ Nhi yêu thích. Ai cũng nghĩ chỉ cần giao cho đội ngũ chuyên nghiệp là xong, vậy mà đến khi mở tủ ra, cô chủ nhà lại… nhăn mặt.

Theo chia sẻ, tủ quần áo sau khi được đội dịch vụ xử lý khá gọn gàng nhưng lại không hề đúng “quy tắc thẩm mỹ” mà phú bà mong muốn. Một bên họ treo đồ ngắn tay, bên còn lại là đồ dài tay lẫn lộn màu sắc, độ dài, chất liệu. Nhìn tổng thể, chiếc tủ rất “ngăn nắp” theo tiêu chí kỹ thuật, nhưng lại thiếu cảm giác hài hòa, sang chảnh và dễ chọn đồ mỗi sáng. Đào Hỷ Nhi thẳng thắn: “Ít nhất cũng phải xếp theo tông màu, từ nhạt đến đậm, hoặc theo mùa. Mở tủ ra là muốn mặc gì nhìn phát biết ngay".

Không hài lòng, cô yêu cầu họ xếp lại từ đầu. Điều này khiến nhiều người bàn tán: “Thuê dịch vụ mà vẫn phải chỉnh từng chút, thế thì tự làm cho rồi?”. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, câu chuyện của phú bà 9x lại là một lời nhắc nhở khá hay cho hội mê thuê dịch vụ dọn nhà - xếp đồ đang ngày càng nở rộ hiện nay.

1. Thuê dịch vụ xếp đồ không có nghĩa là “khoán trắng”

Việc bỏ tiền thuê đội ngũ chuyên nghiệp là để tiết kiệm thời gian, công sức, nhưng không có nghĩa là chủ nhà chỉ việc ngồi uống trà rồi giao phó hoàn toàn. Mỗi gia đình có một thói quen sinh hoạt và gu thẩm mỹ riêng. Người thích xếp theo màu, người xếp theo kiểu dáng, người lại phân theo “đi làm – đi chơi – ở nhà”.

Nếu không trao đổi kỹ từ đầu, đội dịch vụ sẽ làm theo quy trình chung họ đã quen: Phân loại theo loại đồ, độ dài, chất liệu… chứ không thể đoán được “ý trong lòng” gia chủ. Đào Hỷ Nhi đã cho thấy một điều: Muốn tủ đồ “ra đúng vibe” của mình, chủ nhà nên đứng ra đặt yêu cầu rõ ràng, thậm chí vẽ sơ sơ layout mong muốn để cả hai bên đỡ mất thời gian chỉnh sửa.

2. Hãy nói rõ “gu sống” của bạn

Một tủ quần áo gọn gàng nhưng không hợp thói quen sử dụng thật ra vẫn gây bất tiện. Đào Hỷ Nhi có khối đồ thời trang khổng lồ, thay đồ thường xuyên để quay vlog, chụp ảnh. Với cô, việc xếp quần áo theo dải màu từ trắng, be, nude, hồng phấn đến đỏ, nâu, đen vừa đẹp mắt, vừa giúp cô phối đồ nhanh.

Ngược lại, nếu là người bận rộn, chỉ cần đồ công sở tiện lấy, bạn lại có thể yêu cầu xếp theo set nguyên bộ hoặc theo “tần suất mặc”. Khi thuê dịch vụ, đừng ngại nói thật về gu sống của mình:

- Bạn hay mặc kiểu đồ nào nhất?

- Có khu vực nào muốn ưu tiên, như góc đồ tập gym, đồ ngủ, đồ của con?

- Bạn thích mở tủ ra thấy thứ gì trước tiên – váy, áo, hay túi xách?

Càng chi tiết bao nhiêu, thành quả nhận về càng gần với hình dung bấy nhiêu.

3. Thỏa thuận trước về số lần chỉnh sửa

Không phải ai cũng có ngân sách “vô tận” như phú bà. Vì thế, khi đặt dịch vụ, bạn nên hỏi rõ gói xếp đồ gồm những hạng mục nào, có bao gồm 1–2 lần chỉnh sửa theo góp ý của gia chủ hay không. Thay vì sau khi không ưng mới tranh cãi, thỏa thuận ngay từ đầu sẽ giúp hai bên nhẹ nhàng, tránh cảm giác “mất tiền mà vẫn bực”.

Nếu biết mình là người khó tính, bạn có thể đề nghị: “Trong quá trình xếp, nếu tôi thấy không hợp sẽ góp ý ngay để sửa luôn, tránh phải làm lại toàn bộ". Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian cho đội dịch vụ, vừa giúp tủ đồ đi đúng hướng từ sớm.

4. Đừng quên yếu tố phong thủy – tâm lý khi xếp đồ

Với nhiều chị em, sắp xếp nhà cửa không chỉ là chuyện gọn gàng mà còn là cảm giác “dọn năng lượng” cho không gian sống. Trong câu chuyện của Đào Hỷ Nhi, việc xếp đồ theo màu sắc, độ dài, chất liệu không chỉ đẹp mà còn tạo cảm giác trật tự, dễ chịu mỗi lần bước vào phòng.

Nếu thuộc nhóm tin vào phong thủy, bạn có thể nhờ đội dịch vụ lưu ý một số nguyên tắc:

- Đồ bẩn, đồ cũ, đồ rách nên được loại bỏ trước khi xếp;

- Vùng lối đi, cửa ra vào hạn chế để đồ lộn xộn;

- Quần áo đi làm, đi sự kiện nên xếp ở vị trí cao ráo, sáng sủa để “năng lượng công việc” thông thoáng.

Những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng khi bạn trở về nhà sau một ngày dài.

5. Dịch vụ chỉ là trợ thủ, chủ nhà mới là người quyết định “khí chất” của tổ ấm

Cuối cùng, câu chuyện phú bà Đào Hỷ Nhi “chê” tủ quần áo đã xếp xong cũng nhắc chúng ta rằng: Dịch vụ dù chuyên nghiệp đến đâu cũng chỉ là trợ thủ. Người quyết định phong cách, khí chất và cảm xúc của căn nhà vẫn là gia chủ.

Không nhất thiết phải giàu có như Đào Hỷ Nhi mới có quyền “khó tính” với việc sắp xếp nhà cửa. Chỉ cần bạn hiểu rõ mình thích gì, muốn sống trong không gian như thế nào, biết cách giao tiếp với đội dịch vụ, thì từng chiếc móc áo, từng ngăn tủ cũng sẽ phản chiếu đúng cá tính của bạn.

Thuê người xếp đồ không phải để “thay mình sống”, mà để tiết kiệm thời gian để bạn có thể tận hưởng căn nhà gọn gàng, có trật tự, nơi mà mỗi lần mở tủ ra, bạn đều cảm thấy: “Đây đúng là thế giới nhỏ của mình".