Lã Thanh Huyền sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt với nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng của VTV như Zippo, mù tạt và em, Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng... Người đẹp dành phần lớn thanh xuân cho nghệ thuật, nhưng sau khi kết hôn với chồng đại gia, cô hạn chế đóng phim để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Hiện tại, Lã Thanh Huyền là bà chủ của chuỗi 10 siêu thị gia đình đông khách và là tổng giám đốc một công ty riêng. Nhờ "mát tay" trong kinh doanh, cô sở hữu khối tài sản khổng lồ trải dài từ bất động sản đến kim cương. Cũng vì thế mà người đẹp 8X được đánh giá là "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc" hay "phú bà đích thực của showbiz Việt".

Cơ ngơi của vợ chồng Lã Thanh Huyền là 1 trong những khối tài sản ấn tượng. Vợ chồng nữ diễn viên sống trong căn biệt thự tọa lạc trên khu đất đắt đỏ tại Hà Nội, tổng giá trị ước tính khoảng 60 tỷ đồng, bao gồm 50 tỷ cho bất động sản và gần 10 tỷ cho nội thất nhập từ châu Âu. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự bề thế, lộng lẫy, tạo ấn tượng mạnh. Không gian bên trong rộng 450m², đi kèm sân vườn 150m² được thiết kế thoáng đáng, hài hòa với thiên nhiên. Ở đây, Lã Thanh Huyền bố trí đường đi bằng đá, hồ cá koi và trồng nhiều loài cây, hoa rực rỡ, tạo nên một khu vườn vừa sang trọng vừa gần gũi.

Biệt thự 60 tỷ của vợ chồng Lã Thanh Huyền

Khuôn viên bên trong có khu vườn ngập tràn cây hoa, bể bơi, hồ cá koi

Vườn nhà có view nhìn ra sông cực chill và thư giãn

Tại đây, Lã Thanh Huyền trồng nhiều loại hoa khác nhau cho không gian thêm sinh động

Nội thất bên trong

Bên ngoài hoành tráng bao nhiêu thì nội thất bên trong biệt thự của Lã Thanh Huyền cũng xa hoa bấy nhiêu. Không gian được bài trí tinh tế, sang trọng không khác gì khách sạn 5 sao, với toàn bộ nội thất nhập khẩu từ Đức, Ý, Bồ Đào Nha… Từng món đồ từ sofa, bàn ghế, kệ tủ đến các chi tiết trang trí đều được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa tạo sự tiện nghi tối đa cho gia đình. Nữ diễn viên cho biết vì cô mệnh Kim nên rất thích trang trí nhà theo tone vàng - trắng.

Không gian trong biệt thự được trang hoàng theo tông vàng - trắng theo sở thích của Lã Thanh Huyền

Khu vực phòng khách vô cùng rộng rãi, các món nội thất đều xa hoa và đắt đỏ

Vào dịp lễ Tết, nữ diễn viên trang hoàng phòng khách bằng nhiều bình hoa tươi

Khu vực phòng bếp sang xịn, luôn có hoa tươi đắt tiền do Lã Thanh Huyền tự tay chọn lựa và bài trí

Một vài góc khác trong khu vực phòng khách rộng lớn

Lã Thanh HUyền check-in trong cơ ngơi 60 tỷ.

