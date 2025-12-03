Căn phòng 8m² gây sốc giữa Hồng Kông, nhỏ như hộp diêm nhưng chủ nhân khẳng định: Không muốn xa rời

Giữa Hồng Kông (Trung Quốc) với nhịp sống nhanh đến nghẹt thở, những căn hộ siêu nhỏ đang trở thành lựa chọn thực tế của nhiều bạn trẻ. Diện tích khiêm tốn, giá "dễ thở" và đặc biệt là khả năng biến hoá thông minh khiến chúng trở thành một lối sống mới: Nhỏ nhưng đủ đầy. Không gian sống của chàng trai này chính là ví dụ, chỉ rộng 8m² nhưng anh sống suốt 3 năm vẫn thấy vui, thậm chí còn khiến nhiều người ghen tị.

Điều giúp căn phòng nhỏ bé này trở nên đặc biệt là chiều cao trần lên tới 4m. Nhờ đó, không gian được tách thành nhiều lớp, mỗi khu vực đều có chức năng riêng, gọn gàng nhưng không ngột ngạt.

Do không đủ không gian làm lối vào phòng nên khu vực ngay sau cửa được tận dụng làm nơi nơi cất những thứ thường dùng hàng ngày như móc treo chìa khoá, giá treo áo, kệ mở, máy giặt đặt âm tường... Nhìn qua có chút lộn xộn nhưng lại đúng tinh thần sống một mình, khi tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay để tiện sử dụng.

Ngay khi bước vào sẽ thấy khu bếp mở và góc vệ sinh được sắp xếp cạnh nhau. Diện tích bếp siêu nhỏ nhưng vẫn được trang bị máy hút mùi, ấm đun nước, bồn rửa,... dù chúng được sử dụng khá ít.

Phía đối diện là phòng tắm nhỏ đến mức khi bước vào không thể đóng kín cửa. Thế nhưng nhờ thiết kế tách biệt khu tắm và khu vệ sinh, không gian vẫn giữ được sự sạch sẽ và thông thoáng. Cửa gấp gọn và sàn tắm âm giúp nước không bị tràn ra ngoài, còn gương treo tường thì phản chiếu ánh sáng, khiến góc nhỏ trở nên thoáng hơn so với diện tích thật.

Góc làm việc và sinh hoạt là nơi có cửa sổ lớn nhất nhà. Nhờ ánh sáng tự nhiên chiếu xuống, đây trở thành "khoảng thở" dễ chịu nhất căn phòng.

Chiếc bàn làm việc mua từ chợ đồ cũ, chiếc ghế đen đơn giản và vài món đồ treo tường là đủ cho nhu cầu sử dụng, không cầu kỳ nhưng ấm áp. Ngay bên cạnh, chàng trai tận dụng khoảng tường để gắn thêm thanh treo đồ, biến nơi này thành tủ quần áo mở vừa tiện, vừa tiết kiệm diện tích.

Phần thú vị nhất chắc chắn là tầng lửng. Lối lên được thiết kế bằng cầu thang gỗ có tay vịn hai bên để đảm bảo an toàn. Còn khoảng dưới cầu thang lại được tận dụng làm kho mini, để từ vali đến đồ ăn vặt và thậm chí cả một chiếc tủ lạnh nhỏ.

Nhờ không gian mở phía trên khu làm việc, tầng lửng không bị bí, cảm giác nằm đọc sách hay nghỉ ngơi đều thoải mái. Anh còn bố trí thêm một kệ sách nhỏ gắn âm vào tường và một chiếc bàn gấp đặt cạnh giường để phục vụ những ngày muốn nằm xem phim đến khuya.

Dù căn nhà chỉ vỏn vẹn 8m², mọi thứ lại được sắp xếp theo cách khiến người ta cảm nhận rõ tinh thần "tổ kén": nhỏ nhưng đủ, chật nhưng không bí, đơn giản nhưng có chất riêng. Căn phòng cho thấy rằng giữa cuộc sống hối hả, một khoảng trời mini cũng đủ để ta gác mọi lo toan lại ngoài cửa.

Nguồn: post.smzdm